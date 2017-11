Rhein-Neckar Löwen im Terminstress Heute Leipzig, morgen Barcelona

Die Rhein-Neckar Löwen haben im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft den nächsten wichtigen Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger gewann vor 5135 Zuschauern beim SC DHfK Leipzig 29:23 (15:13) und kletterte dank des zehnten Saisonerfolges auf Tabellenrang zwei. Die Leipziger bleiben nach der fünften Saisonniederlage im Tabellen-Mittelfeld.

Kurios: Die Mannheimer müssen keine 25 Stunden später in der Champions League beim FC Barcelona antreten. Nach der Partie in Leipzig fuhr die Mannschaft mit dem Bus nach Berlin, wo das Team unweit des Flughafens Schönefeld übernachtet und am Sonntagmorgen in den Flieger steigt. Zwischen der geplanten Ankunft in Barcelona und dem Anwurf liegen dann nur sechseinhalb Stunden (19 Uhr).

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga muss eine Mannschaft zwei Partien an zwei aufeinanderfolgenden Tagen an unterschiedlichen Orten absolvieren. Grund hierfür sind unterschiedliche Interessen bei der Terminierung zwischen Europäischem Handball-Verband (EHF) und der deutschen Liga (HBL).