In einem Terminstreit mit der Europäischen Handball-Föderation (EHF) haben die Rhein-Neckar-Löwen der Bundesliga den Vorzug vor der Champions League gegeben. Im Viertelfinale der Königsklasse am 24. März werden die Amateure des Klubs beim polnischen Verein KS Vive Kielce antreten, während die erste Mannschaft zum THW Kiel reist.

Die Löwen hatten zuvor den EHF-Vorschlag abgelehnt, das Heimrecht für die Champions-League-Begegnung mit Kielce zu tauschen, um eine Terminkollision zu vermeiden. Hintergrund ist, dass für den 24. März ebenfalls das Bundesliga-Topspiel zwischen Kiel und den Löwen angesetzt wurde. Dieses wird live in der ARD übertragen und verspricht wegen der fehlenden Konkurrenz durch die spielfreie Fußball-Bundesliga eine hohe TV-Quote.

Im Gegensatz zum Fußball ist es im Handball üblich, dass Spiele der Champions League am Wochenende stattfinden. Bereits im November hatten die Löwen zwei Spiele in Champions League und Bundesliga innerhalb von 25 Stunden absolvieren müssen. Bei der aktuellen Terminkollision habe man "sowohl der EHF wie auch der HBL viele Lösungsvorschläge angeboten und bedauern es sehr, dass hier ein Machtkampf auf dem Rücken der Clubs und Spieler ausgetragen wird", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

"Emotionaler und wirtschaftlicher Schlag"

"Das ist ein Armutszeugnis für unsere Sportart und ein noch nicht abzusehender Schaden", sagte Kettemann. Man sei sich "darüber bewusst, dass es damit leider zu keinem sportlich fairen Vergleich mehr kommen wird". Die Geschäftsführerin übte direkte Kritik an den Verbänden: "Der Schaden, der hier, und ich sage ausdrücklich durch zwei Verbände, an unserer Sportart verursacht wird, ist enorm."

Der THW Kiel hingegen vermied die Eskalation und willigte ein, sein Heimrecht an den ungarischen Meister Pick Széged abzutreten. Kiel spielt nun am 21. März zunächst vor heimischer Kulisse und tritt am 1. April in Ungarn an. Aber auch in Kiel ist die Verärgerung über die EHF groß. THW-Sportchef Viktor Szilágyi sagte, der Tausch sei "nicht nur ein sportlicher, sondern auch ein emotionaler und wirtschaftlicher Schlag."