Handball-Team Rhein-Neckar Löwen Spiel verloren, Respekt gewonnen

Die Rhein-Neckar Löwen stehen in der Champions League erwartungsgemäß vor dem Aus. Die zweite Mannschaft des deutschen Handballmeisters, darunter einige A-Jugendliche, verlor das Achtelfinal-Hinspiel beim polnischen Spitzenklub KS Vive Kielce 17:41 (8:21). Da die Löwen aufgrund eines Terminstreits mit dem europäischen Verband EHF am Samstagabend auch noch das Bundesliga-Topspiel beim THW Kiel bestreiten müssen, hatten sie ihre Drittliga-Mannschaft zum Spiel nach Polen geschickt.

Vor 4000 Zuschauern war Rico Keller mit fünf Treffern bester Torschütze der nordbadischen Amateure, die gegen den Champions-League-Sieger von 2016 ordentlich begannen und nach sechs Minuten nur 3:4 zurücklagen. Danach setzte sich der Favorit aber ab und führte schon zur Pause 21:8. Nach dem Seitenwechsel hatte der polnische Serienmeister keine Probleme, seinen Vorsprung weiter auszubauen.

"Ich habe Respekt davor, was die Mannschaft geleistet hat", sagte Trainer Michel Abt bei Sky. "Das ist eine Erfahrung, die meiner Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen wird." Löwen-Sportchef Oliver Roggisch: "Die Jungs können stolz sein. Sie haben sich so gut verkauft, wie sie konnten. Dass sie nicht mit zehn Toren verlieren, war uns auch klar. Die Jungs werden später ihren Kindern erzählen, dass sie mal vor ausverkauftem Haus in der Champions League gespielt haben."