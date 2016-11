Neue Fernsehverträge TV-Deal sorgt für feste Spieltage in Handball-Bundesliga

Die Handball-Bundesliga ist künftig nicht mehr zerrissen, sondern hat zwei feste Spieltage in der Woche. Mit dem neuen Fernsehvertrag zwischen der Handball-Bundesliga-Vereinigung HBL und dem Pay-TV-Sender Sky sowie der ARD zieht Planbarkeit ein.

Pro Spieltag werden mit Beginn der Saison 2017/2018 vier Partien am Donnerstag um 19 Uhr stattfinden. Die fünf anderen folgen am Sonntag, davon vier um 12.30 Uhr und eine um 15 Uhr. Einen Ausweichtermin gibt es am Samstag um 20.30 Uhr. Das teilten Vertreter beider Sender und der HBL mit. Bislang wurde quer durch die Woche gespielt.

Sky plant, alle neun Partien pro Spieltag zu übertragen. Das Minimum liegt bei fünf Spielen. Die ARD zeigt zwölf Spiele pro Saison. Zwei Bundesliga-Top-Partien, ein Halbfinale sowie das Endspiel der Pokalendrunde Final Four sind im Ersten zu sehen. Acht weitere Spiele werden in den dritten Programmen gezeigt. In der ARD-Sportschau am Sonntag soll regelmäßig über die Bundesliga berichtet werden. Zudem strahlt der vom 1. Dezember an frei empfangbare Kanal Sky News HD vier Partien aus. Der Vertrag "in dieser Konstellation" soll mindestens vier Jahre laufen.

"Das ist ein absoluter Quantensprung", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. "Sonntag um 12.30 Uhr ist schon ein Paradigmenwechsel. Aber ich glaube, der Handball hat eine riesige Chance, sich zu profilieren. Die Planbarkeit wird den Klubs, Spielern und Trainern helfen." Der Handball erreiche damit eine wesentlich höhere Reichweite.

Bislang wurde die Bundesliga in 52 Spielen pro Saison im Spartensender Sport1 gezeigt bei durchschnittlich 250.000 Zuschauern. Sky mit derzeit fünf Millionen Abonnenten will die Sonntagsspiele in einer Konferenz analog zum Fußball präsentieren. "Wir werden aber nicht von einem Tor zum nächsten gehen", sagte Sky-Sportchef Burkhard Weber.