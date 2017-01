Handball-WM 2017 Favoriten, Überraschungen, Rekorde

Wer sind die Favoriten?

Seit Jahren wird der französischen Nationalmannschaft ein Ende ihrer "Goldenen Generation" prognostiziert. Tatsächlich haben manche Stars ihre Karrieren mittlerweile beendet: Bertrand und Guillaume Gille, Didier Dinart, Jérome Fernandez sind nicht mehr dabei. Doch das Gerüst aus alten Tagen steht noch immer. Mit Thierry Omeyer (Tor), mittlerweile 40 Jahre alt, Nikola Karabatic und Daniel Narcisse (beide Rückraum) stehen drei ehemalige Welthandballer im Kader, die ihre besten Tage allesamt hinter sich haben, in großen Spielen aber immer wieder den Unterschied herbeiführen können. Hinzu kommt der noch immer sprunggewaltige Luc Abalo von Paris Saint Germain auf Rechtsaußen. Mit so viel Qualität auf den Schlüsselpositionen zählt die Équipe auch 2017 noch zu den Top-Favoriten.

Doch auch mit der spanischen Auswahl, die sich überwiegend aus Spielern des FC Barcelona und aus der Bundesliga zusammensetzt, ist zu rechnen. Neben dem Europameister aus Deutschland, der unter anderem auf Christian Dissinger und Steffen Weinhold verzichten muss, zählt auch Olympiasieger Dänemark um Superstar Mikkel Hansen zum Favoritenkreis. Für das Überraschungsteam der vergangenen Jahre, Katar, dürfe es trotz eines immer noch konkurrenzfähigen Kaders schwer werden, erneut bis ins Endspiel vorzurücken.

Welche Nation könnte überraschen?

Ein Irrglaube im Handballsport ist, dass sämtliche skandinavische Länder traditionell erfolgreich sind. Norwegen beispielsweise konnte bei internationalen Großereignissen lange Zeit nicht glänzen - bis zum vergangenen Winter. Dort verwies die Auswahl von Trainer Christian Berge in der Hauptrunde große Nationen wie Frankreich, Polen und Kroatien auf die Plätze, ehe im Halbfinale erst nach Verlängerung gegen Deutschland Schluss war. Diesen positiven Lauf könnte Norwegen nun fortsetzen: Die Mannschaft setzt sich aus erfahrenen Spielern wie Erlend Mamelund und talentierten wie Christian O'Sullivan und Kent Robin Tonnesen zusammen. Gute Voraussetzungen für eine weitere Überraschung.

Welchen Namen sollten Sie sich merken?

Kim Andersson gehört zu den größten Stars der schwedischen Handballgeschichte. Der Rückraumspieler, der lange Zeit das Spiel des THW Kiel prägte, lässt seine imposante Laufbahn mittlerweile in der Heimat bei Ystads IF HF ausklingen. Umso größer ist die Chance für junge Spieler, aus dem Schatten des 34-Jährigen herauszutreten. Lukas Nilsson gilt als erster Kandidat für die Nachfolge des Linkshänders. Der Rückraumspezialist entschied sich vor der Saison trotz zahlreicher lukrativer Angebote für einen Wechsel zum THW Kiel und wurde im vergangenen Jahr bereits für die EM und die Olympischen Spiele nominiert. Seine Spielintelligenz und Wurfgewalt könnten ihn zum Star des Turniers machen.

Rekorde bei Weltmeisterschaften:

Der mazedonische Handballsport ist eng mit dem Namen Kiril Lazarov verbunden. Der Rückraumstar, der im Mai seinen 37. Geburtstag feiert, erzielte für sein Land schon über 1300 Tore. Nur der Franzose Jérome Fernandez (1456), Dänemarks Lars Christiansen (1503) und die Isländer Ólafur Stefánsson (1570) und Guðjón Valur Sigurðsson (1707) trafen häufiger für ihre Länder. 2009 gelangen Lazarov bei der WM in Kroatien 92 Treffer, bis heute warf kein Spieler bei einem einzigen Turnier mehr Tore.

Rekordweltmeister ist seit 2015 Frankreich mit fünf Titeln, Schweden und Rumänien folgen mit jeweils vier Erfolgen. Mit 57,88 Toren im Schnitt pro Partie war die Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland die torreichste der Geschichte. Deutschland ist mit 23 Teilnahmen die Nation, die am häufigsten an einer Endrunde teilgenommen hat. Lediglich 1990 und 1997 verpasste es die DHB-Auswahl, sich zu qualifizieren.

Wen werden die Fans vermissen?

Handball-Fans der etwas jüngeren Generation müssen sich an einen Anblick gewöhnen, wenn sie Spiele der französischen Nationalmannschaft schauen: Trainer Claude Onesta, der sein Team zwischen 2001 und 2016 zu je drei WM- und EM-Titeln führte und zudem zweimal Olympisches Gold gewann, wird nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Sein langjähriger Co-Trainer Didier Dinart leitet seit seinem Rücktritt im September gemeinsam mit Guillaume Gille das Team. Immerhin bleibt Onesta dem französischen Verband als Manager erhalten. Der 59-Jährige zählt neben Valero Rivera López (Katar) und Lino Cervar (RK Skopje) zu den erfolgreichsten Trainern im Handballsport.