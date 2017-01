Handball-WM 2017 Deutschland bezwingt auch Weißrussland

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat auch ihr viertes Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich gewonnen. Gegen Weißrussland gewann das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson 31:25 (16:16). Nach souveränen Siegen in den Partien gegen Ungarn, Chile und Saudi-Arabien musste der Europameister zwischenzeitlich um den Erfolg bangen. Bester Werfer des deutschen Teams war Uwe Gensheimer mit acht Toren.

Der Anfang der Partie war von vielen Führungswechseln geprägt. Nach fünf Minuten ging Weißrussland 3:2 in Führung, anschließend gelangen Steffen Fäth und Patrick Groetzki drei schnelle Tore für Deutschland. Doch diese brachten nicht die erhoffte Sicherheit. Vor allem in der Defensive ließ der Tabellenführer der Gruppe C die gewohnte Konsequenz vermissen. Sigurdsson sah sich nach 15 Minuten beim Stand von 8:10 gezwungen, erstmals eine Auszeit zu nehmen.

Diese zeigte zunächst Wirkung: Drei Tore von Julius Kühn drehten das Spiel zugunsten der DHB-Auswahl (19. Minute). Auf weißrussischer Seite überzeugten vor allem Siarhei Shylovich und Artsem Karalek. Wolff wurde im Tor im Laufe der ersten Halbzeit nach einigen unglücklichen Aktionen durch Heinevetter ersetzt. Es ging mit einem 16:16 in die Pause.

Leistungssteigerung in Halbzeit zwei

Im zweiten Durchgang erwischte dann der Favorit den besseren Start: Groetzki, der wieder einmal den Vorzug vor Tobias Reichmann bekommen hatte, sorgte mit drei Treffern in Folge erstmals für eine deutliche Führung (34.). Auch auf Uwe Gensheimer war Verlass: Der Star von Paris Saint Germain ist insbesondere von der Siebenmeterlinie sicher. Im Turnierverlauf hat er nur einen seiner 20 Siebenmeter verworfen.

Beim Stand von 17:21 unterbrach Weißrussland die Partie. Der Außenseiter drohte den Anschluss endgültig zu verlieren. Trotz doppelter Überzahl konnte Weißrussland aber nicht entscheidend verkürzen (39.). Stattdessen erhöhte Deutschland nach Treffern von Kai Häfner, Kühn und Gensheimer auf 24:18 (41.). Auch Heinevetter und Abwehrchef Finn Lemke steigerten sich im zweiten Durchgang.

Trotz einer Schwächephase kurz vor dem Ende, in dem Weißrussland den Rückstand auf drei Tore verkürzen konnte, geriet der insgesamt verdiente Erfolg nicht mehr in Gefahr. Am Freitag (17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) kommt es im Spiel gegen Kroatien nun zum Duell um den Gruppensieg.