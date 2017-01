Handballstar Glandorf Das Phantom von Rouen

Holger Glandorf saß mit ein paar Freunden zusammen und war einen Moment lang gedanklich unachtsam. In einer Talkrunde, die über die Facebook-Seite des HSV Hamburg gezeigt wurde, mit Stefan Schröder, einem früheren Kollegen aus der Nationalmannschaft, und Martin Schwalb, dem langjährigen Trainer des HSV, räumte der Weltmeister von 2007 ein, dass er davon ausgehe, bei der gerade laufenden Handball-Weltmeisterschaft noch zum Einsatz zu kommen.

Die Verantwortlichen der deutschen Handballer hatten mit dem 33-Jährigen zuvor vereinbart, sich öffentlich nicht zu der Entscheidung und dem Zeitpunkt seines Starts in das Turnier zu äußern. In der Plauderei mit den Kumpels hatte der Spieler dann gepatzt. Der Überraschungseffekt blieb aber aus, denn es ist klar, dass der Linkshänder von der SG Flensburg-Handewitt der "Joker" für das Team werden soll, das in Frankreich den Titel gewinnen will.

Der Name Glandorf schwebt im Teamhotel der deutschen Mannschaft in Rouen wie ein "Phantom" über den Köpfen der Spieler. Wenngleich das Team offiziell nicht weiß, wann der Flensburger in die Normandie nachreist, ist es ein offenes Geheimnis, dass es passieren wird. Julius Kühn rechnet wie seine Teamkollegen mit der Verstärkung. "Es wäre ein bisschen schwierig, wenn wir mit einem Linkshänder im Rückraum das ganze Turnier spielen würden", sagt der Halblinke aus Gummersbach offen.

Nach den Verletzungen des Berliners Fabian Wiede und des Kielers Steffen Weinhold nominierte Bundestrainer Dagur Sigurdsson mit Kai Häfner von der TSV Hannover-Burgdorf nur einen Linkshänder für den Rückraum, ließ in seinem maximal 16-köpfigen Kader aber einen Platz frei, um Glandorf jederzeit nachholen zu können. Von Beginn an war geplant, dass der Flensburger an diesem Donnerstag ins Turnier einsteigen soll. Glandorf, der seine Karriere im Dress des Deutschen Handball-Bunds (DHB) vor zwei Jahren beendet hatte, erklärte sich wegen der Absagen von Wiede und Weinhold bereit, als Notnagel zur Verfügung zu stehen. Das Entgegenkommen von Sigurdsson besteht darin, dass Glandorf nicht das komplette Turnier absolvieren muss.

Der Isländer weiß, dass er Glandorf nicht von Beginn an benötigt, um bei der WM erfolgreich zu sein. Nach dem Auftaktgegner Ungarn stellen die nachfolgenden Gruppengegner Chile, wie das locker erspielte 35:14 zeigte, Saudi-Arabien und Weißrussland höchstens internationales Mittelmaß dar. Die Partien am Dienstag gegen die Saudis (17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und einen Tag später gegen die Weißrussen (17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) nutzt Sigurdsson ohnehin dazu, munter zu rotieren, sodass Häfner geschont werden kann. Vor dem Gruppenendspiel gegen Kroatien am Freitag - so die interne Planung - wird das "Phantom" im Teamhotel eintreffen. Nur unvorhergesehene Verletzungen anderer Akteure können dieses Vorhaben noch gefährden.

"Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten. Jeder freut sich, wenn Holger kommt", berichtet Kühn. Jeder einzelne Spieler weiß, dass die Chancen auf den Titel in Frankreich steigen, wenn Glandorf das Team verstärkt. In den zurückliegenden Jahren war er schließlich der beste deutsche Spieler auf seiner Position und verkörpert absolute Weltklasse. Für diese Einschätzung bedurfte es nicht seiner Vorstellung im Testspiel gegen Österreich unmittelbar vor dem WM-Turnier. Seine Fähigkeiten stellt er Woche für Woche beim Bundesliga-Tabellenführer aus Flensburg unter Beweis. "Holger ist ein begnadeter Handballer", sagt Kühn.

Spätestens in der K.-o.-Phase wird er das im DHB-Trikot zeigen können. In seinem Flensburger Umfeld ist längst durchgesickert, dass Glandorf große Lust verspürt, noch einmal ein großes Turnier mit der Nationalmannschaft zu bestreiten.