Handball-Bundestrainer Sigurdsson Wie damals bei Heynckes

Ist Dagur Sigurdsson eine "Lame Duck"? Wie Barack Obama ist der Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft noch im Amt, obwohl schon bekannt ist, dass er seinen Posten in Kürze räumen wird. Sigurdsson geht nach der Weltmeisterschaft in Frankreich aus freien Stücken. An diesem Freitag beginnt das Turnier für die Deutschen mit dem Spiel gegen Ungarn (17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Die Auswahl des Deutschen Handball Bundes (DHB) geht als Mitfavorit in das Turnier. Doch da der Abschied von Sigurdsson nun mal schon feststeht, gibt es Beobachter, die ihm das Lahme-Ente-Label anheften wollen. Doch sie irren: Sigurdsson ist nach wie vor ein führungsstarker Lenker und hat seine Mannschaft zudem von seiner eigenen Person unabhängig gemacht. Diese Leistung ist fast wertvoller als der EM-Titelgewinn 2016.

Bob Hanning hätte Anfang November Grund gehabt, hektisch oder nervös zu sein. Tage zuvor war durchgesickert, dass Sigurdsson mit einem Abschied liebäugelt. Natürlich musste diese Nachricht den Vizepräsidenten für Sport beim DHB beschäftigen. Aber Hanning saß vollkommen ruhig auf einem Stuhl und lächelte. Er ahnte, dass sich die Wege des erfolgreichen Trainers und des DHB trennen und Sigurdsson in Frankreich letztmals die Nationalmannschaft betreuen würde, aber es beunruhigte ihn nicht. "Die Autorität von Dagur wird kein bisschen darunter leiden", sagte Hanning vor zwei Monaten voraus und weicht von seiner Meinung bis heute nicht ab.

Vor zweieinhalb Jahren trat Sigurdsson seinen Dienst als Bundestrainer an, als die Mannschaft sowohl die Qualifikation zur Europameisterschaft als auch die zur Weltmeisterschaft auf sportlichem Weg gerade verpasst hatte. Im Kader standen Spieler, die ein Sinnbild für Misserfolg waren, die ohne Struktur und Selbstbewusstsein schon am geringsten Widerstand zerbrachen. "Dagur hat taktisch viel bewegt, aber in erster Linie hat er jedem Spieler neuen Glauben gegeben", sagte Hanning.

Vor einem Jahr stürmte daraufhin ein Haufen junger und bis dahin nahezu unbekannter Männer ins Finale der Europameisterschaft und zerlegte dort den Favoriten Spanien auf imponierende Art und Weise. Der Titelgewinn war das Werk des Isländers, der seine Spieler mit wenigen, aber eindringlichen Worten auf ein Niveau hob, das keiner von ihnen vorher für möglich gehalten hatte. Zu diesem Zeitpunkt hing die Entwicklung des deutschen Teams an ihrem Trainer, er war seiner Auswahl noch voraus. Sigurdsson besitzt die Gabe, seine Spieler von ihrer Stärke zu überzeugen, deshalb folgen sie ihm und reifen an seiner Seite.

Vorbild: Heynckes und die Bayern

Bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer standen zum großen Teil dieselben Spieler auf dem Feld, aber eine andere Mannschaft. Sie arbeitete auf Zuruf ihres Trainers, hatte sich aber von ihm emanzipiert, weil sie erwachsener werden durfte. Sie gewann die Bronzemedaille. In Stresssituationen waren die Spieler in der Lage, eigenständig Lösungen zu finden. Es war Vertrauen da, beidseitig. Aus diesem Grund wird das Verhältnis zwischen Coach und Team bei der anstehenden WM in Frankreich keine Risse bekommen.

Ein bereits feststehender Schlusspunkt muss ohnehin nicht zwangsläufig zu einem Spannungsabfall zwischen dem Trainer und seinen Spielern führen. Das bekannteste Gegenbeispiel sind Jupp Heynckes und der FC Bayern im Frühjahr 2013. Nachdem Heynckes der Mannschaft mitgeteilt hatte, nach der laufenden Saison aufzuhören, schwangen sich die Münchner zu großartigen Leistungen auf und bescherten ihrem Trainer mit dem Gewinn des Triples aus Meisterschaft, nationalem Pokalsieg und Champions-League-Gewinn einen rauschenden Abschied.

Eine Nummer kleiner würde schon reichen, damit Sigurdsson nicht als "Lame Duck" des deutschen Handballs in Erinnerung bleibt.