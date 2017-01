Handball-WM 2017 Wo kann ich die WM online gucken?

Die Handball-WM 2017 wird nicht im Fernsehen übertragen - weder im Free- noch im Pay-TV. Nach dem Free-TV-Blackout bei der Handball-WM 2015 in Katar, die beim Bezahlsender Sky gezeigt wurde, konnten sich ARD und ZDF die Übertragungsrechte an der Handball-EM 2016 in Polen sichern - und damit auch Traum-Einschaltquoten und bis zu 13 Millionen Zuschauer. Doch die Rechte für die WM 2017 bekamen ARD und ZDF nicht. Allerdings überträgt auch kein Bezahlsender die WM in Deutschland. Wie kam es dazu? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wo kann ich die Handball-WM 2017 im Internet sehen?

Die wichtigste Info zuerst: Fans können die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen. Die Spiele sollen live und kostenlos über die Seite handball.dkb.de zu sehen sein.

Warum wird die Handball-WM nicht im Fernsehen übertragen?

Die Senderechte für die Handball-Weltmeisterschaft 2017 liegen - wie schon bei der WM 2015 in Katar - beim privaten Anbieter beIN Sports. Dieser stellt die technische Anforderung, dass die TV-Signale für Satellitenkunden verschlüsselt werden müssen - also außerhalb Deutschlands nicht frei empfangbar sein dürfen. Ein Problem für ARD und ZDF, die sich auf diese Bedingungen nicht einlassen wollten.

Aber auch Bezahlsender wie Sky waren aus dem Poker um die Senderechte ausgestiegen. Schließlich sicherte sich ein Sponsor die Rechte. Die Deutsche Kreditbank (DKB) ist Hauptsponsor des Deutschen Handball-Bunds (DHB) und besitzt die exklusiven Liveübertragungsrechte für Deutschland. Die DKB wird die Spiele auf einer eigenen Seite online zeigen. Als technischer Partner für die Umsetzung des Livestreams ist YouTube an Bord.

Wo kann ich die Handball-WM 2017 noch verfolgen?

In unserem Liveticker zur Handball-WM 2017 können Sie bei SPIEGEL ONLINE alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen. Alle Ergebnisse, den Spielplan und weitere Infos finden Sie auch auf unserer Übersichtsseite zur Handball-WM 2017:

Auf deutscher Seite hat der Handball-Blackout im TV gleich für mehrere negative Folgen. ARD und ZDF können sich nicht über hohe Handball-TV-Quoten freuen, die ihnen die aus deutscher Sicht erfolgreiche Handball-EM 2016 beschert hat. Beim Deutschen Handballbund dürfte die fehlende Präsenz im Fernsehen dafür sorgen, dass ihm wichtige Sponsorengelder durch die Lappen gehen. Und nicht zuletzt werden viele Handballfans in Deutschland enttäuscht sein, dass sie die Spiele nicht im Fernsehen sehen können.