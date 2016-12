Handball-WM 2017 Spielplan, Gruppen und Ergebnisse

Zum 25. Mal wird die Internationale Handballförderation (IHF) die Weltmeisterschaften ausrichten. 24 Mannschaften werden in acht Spielstätten in insgesamt 84 Spielen gegeneinander antreten, um den Handball-Weltmeister 2017 zu ermitteln. Der amtierende Weltmeister Frankreich - mit fünf Titeln gleichzeitig auch Rekordsieger - ist diesmal Ausrichter und damit gesetzt für das Turnier.

Die Handball-Weltmeisterschaft wird als Rundenturnier gespielt. Vier Gruppen mit jeweils sechs Teams treten gegeneinander an. Die ersten vier Teams jeder Gruppe ziehen in die Runde der besten 16 Mannschaften ein. Ab dem Achtelfinale greift das K.o.-System. Die Fünft- und Sechstplatzierten jeder Gruppe spielen im President's Cup gegeneinander um die Platzierungen in den hinteren Bereichen (Plätze 17 bis 24).

Deutschland hat sich als Europameister 2016 für die Handball-WM 2017 qualifiziert. Das deutsche Team spielt in der Gruppe C gegen Ungarn, Chile, Saudi-Arabien, Weißrussland und Kroatien. Das erste Spiel findet am 13. Januar 2017 um 17.45 Uhr in Rouen statt.

SPIELPLAN VORRUNDE

Die ersten vier jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein.

Gruppe A, in Nantes und Paris:

11.1., 20.45 Uhr: Frankreich - Brasilien (Paris)

12.1., 17.45 Uhr: Russland - Japan

12.1., 20.45 Uhr: Polen - Norwegen

13.1., 17.45 Uhr: Japan - Frankreich

14.1., 14.45 Uhr: Brasilien - Polen

14.1., 17.45 Uhr: Norwegen - Russland

15.1., 17.45 Uhr: Frankreich - Norwegen

15.1., 20.45 Uhr: Brasilien - Japan

16.1., 20.45 Uhr: Polen - Russland

17.1., 14.00 Uhr: Norwegen - Brasilien

17.1., 17.45 Uhr: Polen - Japan

17.1., 20.45 Uhr: Russland - Frankreich

19.1., 14.00 Uhr: Russland - Brasilien

19.1., 17.45 Uhr: Frankreich - Polen

19.1., 20.45 Uhr: Japan - Norwegen

Gruppe B, in Metz:

12.1., 14.00 Uhr: Slowenien - Angola

12.1., 17.45 Uhr: Mazedonien - Tunesien

12.1., 20.45 Uhr: Spanien - Island

14.1., 14.45 Uhr: Island - Slowenien

14.1., 17.45 Uhr: Tunesien - Spanien

14.1., 20.45 Uhr: Angola - Mazedonien

15.1., 14.45 Uhr: Island - Tunesien

16.1., 17.45 Uhr: Slowenien - Mazedonien

16.1., 20.45 Uhr: Spanien - Angola

17.1., 17.45 Uhr: Slowenien - Tunesien

17.1., 20.45 Uhr: Angola - Island

18.1., 20.45 Uhr: Mazedonien - Spanien

19.1., 14.00 Uhr: Tunesien - Angola

19.1., 17.45 Uhr: Mazedonien - Island

19.1., 20.45 Uhr: Spanien - Slowenien

Gruppe C, in Rouen:

13.1., 14.00 Uhr: Weißrussland - Chile

13.1., 17.45 Uhr: Deutschland - Ungarn

13.1., 20.45 Uhr: Kroatien - Saudi Arabien

14.1., 20.45 Uhr: Ungarn - Kroatien

15.1., 14.45 Uhr: Chile - Deutschland

15.1., 20.45 Uhr: Saudi Arabien - Weißrussland

16.1., 17.45 Uhr: Ungarn - Chile

16.1., 20.45 Uhr: Kroatien - Weißrussland

17.1., 17.45 Uhr: Deutschland - Saudi Arabien

18.1., 14.00 Uhr: Saudi Arabien - Ungarn

18.1., 17.45 Uhr: Weißrussland - Deutschland

18.1., 20.45 Uhr: Kroatien - Chile

20.1., 14.00 Uhr: Chile - Saudi Arabien

20.1., 17.45 Uhr: Deutschland - Kroatien

20.1., 20.45 Uhr: Weißrussland - Ungarn

Gruppe D, in Paris:

13.1., 14.00 Uhr: Katar - Ägypten

13.1., 17.45 Uhr: Schweden - Bahrain

13.1., 20.45 Uhr: Dänemark - Argentinien

14.1., 20.45 Uhr: Ägypten - Dänemark

15.1., 14.45 Uhr: Argentinien - Schweden

15.1., 17.45 Uhr: Bahrain - Katar

16.1., 17.45 Uhr: Ägypten - Bahrain

16.1., 20.45 Uhr: Dänemark - Schweden

17.1., 17.45 Uhr: Katar - Argentinien

18.1., 14.00 Uhr: Argentinien - Ägypten

18.1., 17.45 Uhr: Dänemark - Bahrain

18.1., 20.45 Uhr: Schweden - Katar

20.1., 14.00 Uhr: Bahrain - Argentinien

20.1., 17.45 Uhr: Schweden - Ägypten

20.1., 20.45 Uhr: Katar - Dänemark

FINALPHASE UND PLATZIERUNGSSPIELE

President's Cup (Platz 17 bis 24) in Brest:

21. bis 24. Platz Halbfinale:

21.1., 14.00 Uhr: n.n. - n.n.

22.1., 14.00 Uhr: n.n. - n.n.

23. Platz:

23.1., 13.00 Uhr: n.n. - n.n.

21. Platz:

23.1., 15 Uhr: n.n. - n.n.

17. bis 20. Platz Halbfinale:

21.1., 16.00 Uhr: n.n. - n.n.

22.1., 16.00 Uhr: n.n. - n.n.

19. Platz:

23.1., 18.00 Uhr: n.n. - n.n.

17. Platz:

23.1., 20.00 Uhr: n.n. - n.n.

Runde der 16:

21.1., 16.00 Uhr: n.n. - n.n. (Albertville)

21.1., 18.00 Uhr: n.n. - n.n. (Lille)

21.1., 20.45 Uhr: n.n. - n.n. (Paris)

21.1., 20.45 Uhr: n.n. - n.n. (Montpellier)

22.1., 16.00 Uhr: n.n. - n.n. (Lille)

22.1., 16:00 Uhr: n.n. - n.n. (Albertville)

22.1., 18.00 Uhr: n.n. - n.n. (Paris)

22.1., 20.45 Uhr: n.n. - n.n. (Montpellier)

Viertelfinale:

24.1., 17.00 Uhr: n.n. - n.n. (Albertville)

24.1., 19.00 Uhr: n.n. - n.n. (Lille)

24.1., 20.45 Uhr: n.n. - n.n. (Paris)

24.1., 20.45 Uhr: n.n. - n.n. (Montpellier)

Halbfinale in Paris:

26.1., 20.45 Uhr: n.n. - n.n.

27.1., 20.45 Uhr: n.n. - n.n.

Spiel um den 3. Platz in Paris:

28.1., 20.45 Uhr: n.n. - n.n.

Finale in Paris:

29.1., 17.30 Uhr. n.n. - n.n.

VORLÄUFIGER WM-KADER DEUTSCHLAND



Der nach der Handball-WM 2017 ausscheidende Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat seinen erweiterten WM-Kader bekannt gegeben. Bei der WM in Frankreich muss er auf Steffen Weinhold verzichten, der wegen einer Verletzung drei Monate ausfallen wird.

Das vorläufige Aufgebot im Überblick:

Tor: Silvio Heinevetter (Berlin), Carsten Lichtlein (Gummersbach), Dario Quenstedt (Magdeburg), Andreas Wolff (Kiel)

Linksaußen: Rune Dahmke (Kiel), Uwe Gensheimer (Paris St. Germain), Matthias Musche (Magdeburg)

Rückraum: Fabian Böhm (Hannover-Burgdorf), Paul Drux (Berlin), Simon Ernst (Gummersbach), Steffen Fäth (Berlin), Daniel Fontaine (Göppingen), Holger Glandorf (Flensburg-Handewitt), Kai Häfner (Hannover-Burgdorf), Julius Kühn (Gummersbach), Finn Lemke (Magdeburg), Niclas Pieczkowski (Leipzig), Jens Schöngarth (Göppingen), Nicolai Theilinger (Erlangen)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tobias Reichmann (Kielce), Johannes Sellin (Melsungen)

Kreis: Jannik Kohlbacher (Wetzlar), Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), Evgeni Pevnov (Gummersbach), Erik Schmidt (Hannover-Burgdorf), Patrick Wiencek (Kiel)

Trainer: Dagur Sigurdsson

Teilnehmer der Handball-Weltmeisterschaft 2017

Teams folgender Nationen haben sich für die Handball-WM 2017 qualifiziert: Frankreich (als Gastgeber automatisch gesetzt), Katar, Bahrain, Japan, Saudi-Arabien, Ägypten, Deutschland, Spanien, Tunesien, Angola, Kroatien, Weißrussland, Dänemark, Ungarn, Mazedonien, Polen, Russland, Slowenien, Schweden, Island, Brasilien, Chile, Argentinien, Norwegen.