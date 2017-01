Handball-WM 2017 Gensheimer reist zum Auftaktspiel an

Kapitän Uwe Gensheimer wird den deutschen Handballern bei der WM am Freitag im ersten Gruppenspiel gegen Ungarn zur Verfügung stehen. Der Linksaußen reiste am Vormittag gemeinsam mit Teammanager Oliver Roggisch nach Frankreich und soll am Abend in Rouen zur Nationalmannschaft stoßen. "Ich bin jetzt auf dem Weg und werde die Weltmeisterschaft spielen. Das hätte mein Vater so gewollt. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich hierzu während der WM nicht weiter äußern werde", sagte Gensheimer in einer Mitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB).

Gensheimers Vater war am Sonntag gestorben. Der 30-Jährige hatte deshalb die Generalprobe gegen Österreich (33:16) verpasst und war auch nicht am Mittwoch mit dem Team nach Rouen gereist, wo die DHB-Auswahl ihre Vorrundenspiele bestreitet. Gensheimer weilte bis zuletzt bei seiner Familie in Mannheim. Zur noch nicht terminierten Beerdigung wird er in der kommenden Woche noch einmal nach Deutschland fahren. Der Europameister steigt am Freitag mit dem Spiel gegen Ungarn (17.45 Uhr, Liveticker SPIEGE ONLINE; Livestream: www.handball.dkb.de) in die Weltmeisterschaft ein.

Nach dem ersten Spiel gegen Ungarn spielt das DHB-Team noch gegen Chile (15.1.), Saudi-Arabien (17.1.), Weißrussland (18.1.) und Kroatien (20.1.). Zum Auftakt des Turniers hatte Frankreich am Mittwoch deutlich gegen Brasilien gewonnen. Alles Wichtige zur Weltmeisterschaft finden Sie hier im Überblick.