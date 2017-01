Handball-WM Keep the Fäth

Steffen Fäth läuft in diesen Tagen durch das Teamhotel der deutschen Handballer in Rouen, wie er es immer tut. Die Schultern sind ein bisschen nach oben gezogen, der Kopf leicht nach vorne gesenkt. Das wirkt unsicher, und Fäth selbst beschreibt sich dann auch als "zurückhaltend und introvertiert". Das sei halt sein Wesen, sagt der Rückraumspieler der Berliner Füchse. Der 26-Jährige ist schüchtern, zumindest solange kein Harz an seinen Fingern klebt.

Die Handballfans sehen einen ganz anderen Steffen Fäth. Auf dem Spielfeld ist er bei der Weltmeisterschaft in Frankreich wieder kraftvoll, ideenreich und dominant, nachdem er sich aus einem Formtief herausgearbeitet hat. Dagur Sigurdsson hat ihm dabei geholfen, weil er weiß, dass er die ganz großen Ziele bei seinem letzten Turnier als Bundestrainer nur verwirklichen kann, wenn Fäth sein bestes Niveau erreicht.

Vor ziemlich genau einem Jahr hievte sich Fäth vor den Augen der Handball-Welt auf ein anderes Level. Auf dem Weg zum EM-Titel der deutschen Mannschaft war es der damalige Wetzlarer, der die entscheidenden Qualitäten eines Spielmachers im Handball zusammenführte. Seine Wurfkraft, die strategischen Fähigkeiten und die Finesse im Zusammenspiel mit den Kreisläufern waren wichtige Bestandteile für ein Team, das als Gruppe von weitgehend Unbekannten nach Polen fuhr und mit einem Weltklasse-Status heimkehrte.

Neben Torhüter Andreas Wolff war Fäth der eindrucksvollste Beleg dieser Verwandlung. Dass es bei den Olympischen Spielen ein paar Monate später nicht zu Gold reichte, sondern "nur" zur Bronzemedaille, lag auch daran, dass Fäth nach einem Handbruch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und erst spät im Turnierverlauf einsatzbereit war.

Im Trainingslager vor der WM bereitete Sigurdsson sein Team vor - und arbeitete parallel dazu mit Fäth. Mit zusätzlichen Einheiten trimmte der Isländer den Berliner, und die Ergebnisse sind im Turnierverlauf deutlich sichtbar. In den zurückliegenden beiden Vorrundenpartien führte Fäth im Angriff klug Regie, und jeder seiner zwölf Würfe landete im Tor. "Vermutlich werde ich diese Quote nicht halten können", sagt Fäth mit einem Lächeln im Gesicht. Aber er spürt jetzt wieder das Selbstverständnis eines Führungsspielers.

Nach seinem Wechsel im Sommer von der HSG Wetzlar zu den Berliner Füchsen war ihm genau das abhandengekommen. Erst in den letzten Wochen des vergangenen Jahres stabilisierten sich unter dem neuen Trainer Velimir Petkovic seine Leistungen. "Die Kombination des alten Trainers und Steffen hat nicht gepasst", sagt Bob Hanning, der nicht nur Vizepräsident des DHB, sondern auch Manager der Füchse ist. Petkovic-Vorgänger Erlingur Richardsson musste bei den Berlinern auch deshalb seinen Platz räumen, weil er keinen Zugang zu dem Hochbegabten fand.

Die Legende und der Hoffnungsträger

Ivano Balic hat die zurückliegenden Partien von Fäth aus nächster Nähe gesehen und freut sich über den auffälligen Leistungsanstieg. Bis Juni 2015 spielte er gemeinsam mit Fäth in Wetzlar. Seit dem Ende seiner aktiven Laufbahn ist Balic Teammanager beim kroatischen Handball-Verband. In Rouen werden die Legende aus Kroatien und der deutsche Hoffnungsträger wieder zusammengeführt. In der Vorrunde sind das Team vom Balkan und der Europameister Konkurrenten um den Gruppensieg und treffen am Freitag (17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) im "Endspiel um Platz eins" aufeinander.

"Als ich Steffen das erste Mal in Wetzlar gesehen habe, wusste ich, welch großes Potenzial er hat", sagt Balic, der eine Dekade lang zu den besten Spielmachern der Handball-Welt zählte. Der Kroate mit den langen und auf dem Spielfeld wild wehenden Haaren war ein Genius seiner Sportart. Seit der gemeinsamen Zeit in Wetzlar ist er gut mit Fäth befreundet. "Wir telefonieren fast jede Woche miteinander", so Balic. Vor allem im Verhalten in Eins-gegen-Eins-Duellen sowie dem Zusammenspiel mit dem Kreisläufer konnte sich der Deutsche viel bei ihm abschauen.

Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg will Steffen Fäth gegen die Kroaten zeigen, was er gelernt hat. Ivano Balic wird das von der Tribüne aus verfolgen - mit einem lachenden und einem weinenden Auge.