Handball-WM Brasilien überrascht Kroatien - und das DHB-Team freut's

Deutschlands Handballer haben bei der WM in Deutschland und Dänemark unerwartete Hilfe von Brasilien erhalten. Die Südamerikaner bezwangen in Köln den EM-Fünften Kroatien überraschend 29:26 (17:13). Damit kann die DHB-Auswahl mit einem Sieg im Duell gegen Kroatien an diesem Montag (20.30 Uhr; TV: ZDF; Liveticker SPIEGEL ONLINE) vorzeitig den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

In der Anfangsphase setzten sich die Brasilianer mit einem 4:0-Lauf innerhalb von knapp drei Minuten zum 8:3 (11. Minute) schnell ab. Diesem Rückstand rannten die Kroaten lange hinterher. Erst sieben Minuten vor dem Ende war der Favorit auf ein Tor herangekommen. Doch die Wende gelang nicht. Überragender Werfer bei den Südamerikanern war Haniel Langaro mit neun Treffern. Für Kroatien traf Topstar Domagoj Duvnjak vom THW Kiel (6 Tore) am häufigsten.

Bislang war der zweimalige Olympiasieger Kroatien bei dieser WM noch ungeschlagen gewesen. Gegen Brasilien erlaubte sich das Team zahlreiche technische Fehler. Die Brasilianer nutzten die Ballgewinne immer wieder zu Würfen ins leere kroatische Tor. Mit 4:2 Punkten steht Kroatien gegen die DHB-Auswahl (5:1) enorm unter Druck.

"Es ist ein wichtiges Spiel für uns und für Deutschland. Es wird brutal schwer", sagte Duvnjak nach der Begegnung: "Wir haben schlecht gespielt. Die Niederlage ist auch für uns eine Überraschung. Auch wenn wir wussten, dass Brasilien eine gefährliche Mannschaft ist."

Brasiliens bestes WM-Abschneiden war bislang ein 13. Platz 2013. Im Vorrundenspiel gegen die deutsche Mannschaft war das Team chancenlos gewesen (21:34).

Deutschland war mit einem 24:19-Sieg über Island in die Hauptrunde gestartet. Hier finden Sie alle Ergebnisse und weitere Informationen zur Handball-WM.