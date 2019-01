Für einen Moment ist er nicht mehr der nette Herr Prokop. Es ist eine eigentlich harmlose Frage, die den Handball-Bundestrainer bei der Pressekonferenz am Donnerstagabend kurz aus dem Konzept bringt. Wie der Tagesablauf für die deutsche Nationalmannschaft am Freitag aussehe, will ein Journalist von ihm wissen, was auf dem Programm stehe bis zum Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Norwegen in Hamburg (20.30 Uhr; Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Das Erste).

Christian Prokop hört sich die Frage mit leicht geöffnetem Mund an, dann lehnt er sich vor zu seinem Tischmikrofon. "Ja, und vielleicht, was es noch zum Mittagessen gibt", entgegnet er und schaut leicht genervt von der Bühne. Schnell aber findet er zurück zu seiner Linie: Er bitte um Verständnis, aber das seien Sachen, die "nicht extern gemacht werden". Er, Prokop, könne nur sagen, dass "wir uns vertrauen", er meint sich selbst und seine Mannschaft. Und schon ist er wieder der alte, der nette Herr Prokop.

Eigentlich hat der 40-Jährige in diesen Tagen eine Erfolgsgeschichte zu moderieren. Sein Team steht ungeschlagen im WM-Halbfinale, verzückt das Land mit dramatischen Spielen, am Donnerstag meldete sich Kanzlerin Angela Merkel bei ihm. All das hätte vor wenigen Wochen kaum jemand erwartet; schließlich waren die Mannschaft und besonders ihr Trainer Prokop vor einem Jahr in eine schwere Krise gestürzt. Aber dazu gleich mehr.

Er redet zwar viel, doch er sagt dabei wenig

Prokop redet viel über das Positive dieser Tage, sei es über die Stimmung während der Hauptrunde ("Köln, ihr habt uns getragen!") oder über Profanes wie den Flug nach Hamburg am Donnerstag ("Eine ganz tolle, angenehme Anreise, top organisiert!"). Prokop redet zwar viel, doch er sagt dabei wenig.

Der Trainer bewegt sich bei dieser WM auf einem schmalen Korridor, der keinen Platz bietet für Negatives und vor allem: für eigene Befindlichkeiten. Wird Prokop bei den täglichen Presseterminen nach seiner Meinung gefragt, antwortet er oft im Plural. Wie er die Schiedsrichterleistung im Eröffnungsspiel gegen Korea bewerte? "Wir sind froh, dass wir die Linie der Schiedsrichter kennengelernt haben." Was er beim Schlusspfiff des dramatischen Spiels gegen Kroatien gemacht habe? "Das ist für uns die geilste Zeit, die wir im Berufsleben erleben dürfen."

Das "Wir" schützt vor Isolation, es sichert ab gegen Konflikte, die Prokop partout vermeiden will. "Wir", das sind seine Spieler, sein Trainerstab, die Betreuer, und eben er, der Chef des Ganzen. Kollektiv statt Einzelkämpfer, Einheit statt Grüppchen. Bei der WM nimmt sich Prokop oft ein paar Sekunden Zeit, bis er auf Reporterfragen eine Antwort formuliert - nichts soll unüberlegt geschehen, kein Wort fehlinterpretiert werden können.

Aus der EM 2018 gelernt

Und es soll das Gegenmodell sein zu dem, was Prokop im vergangenen Jahr widerfahren ist, bei der EM, als die Mannschaft bei seinem ersten Turnier als Bundestrainer nur Neunte wurde. Das Team, als Titelverteidiger angetreten, hatte sich mit ihrem Trainer überworfen, es fühlte sich von seinen Vorstellungen nicht mitgenommen.

Ein Debakel gegen Spanien war der Schlusspunkt der verkorksten EM, viele in der Bundesliga waren über Prokop so verärgert, dass er schon wieder vor dem Aus stand. Doch Prokop gelobte Besserung und versprach, dass er seiner Mannschaft mehr Selbstbewusstsein einflöße werde. Dass die Heim-WM mit ihm kein Reinfall werden würde. Ein Besuch bei Uwe Gensheimer in Paris war ein wichtiger Teil der EM-Aufarbeitung und der Beginn einer Annäherung.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX Prokop während des Spiels gegen Kroatien

Dieser neue Zusammenhalt wird aktuell auch vom Team demonstriert, bei jeder Gelegenheit. Nationalspieler Jannik Kohlbacher sagt: "Wir haben besser zusammengefunden". Die Stimmung in der Mannschaft sei so gut wie noch nie, sagt der erfahrene Patrick Wiencek. Eine 180-Grad-Wende? Oder doch nur der Versuch einer Schicksalsgemeinschaft, das Erlebnis "Heim-WM" bestmöglich über die Bühne zu bringen?

Das aktuelle Stimmungshoch ist wohl auch deswegen möglich, weil Prokop seiner Mannschaft eine Stimme verliehen hat, zum Beispiel in den Auszeiten. Dort fragt Prokop manchmal, was die Mannschaft als nächstes spielen will, der Taktiker Prokop hält sich dann zurück, kommentiert die Anmerkungen seiner Spieler nur selten. Auch die zwei (ziemlich erfolgreichen) Defensivvarianten 6-0 und 3-2-1 sollen laut "Süddeutscher Zeitung" auf Wunsch des Teams einstudiert worden sein, vom Kieler Kreisläufer Hendrik Pekeler sei der Vorstoß gekommen.

Wolff gestärkt

Und dann sind da noch die personellen Entscheidungen. Diesmal gab es keinen zweiten Fall Finn Lemke, dessen Ausbootung vor einem Jahr der Anfang des Übels war. Diesmal wurde die strittige Nichtnominierung von Tobias Reichmann einfach akzeptiert - und damit ist man schon beim nächsten Stichwort dieser WM: Akzeptanz.

Prokop hatte sich früh auf Andreas Wolff als Nummer eins im Tor festgelegt - eine schwierige Entscheidung, denn Vertreter Silvio Heinevetter ist ein ebenso exzellenter Torwart, gilt aber als unbequem. Michael Kraus, Teil der Weltmeistermannschaft 2007, kritisierte vor WM-Start, dass es mit diesem Torwartduo nicht funktionieren werde.

Getty Images Andreas Wolff (l.), Silvio Heinevetter

Doch Heinevetter scheint die Entscheidung akzeptiert zu haben, er bildet mit Wolff ein harmonisches Duo, zumindest wirkt das so nach außen. Sie bauen sich gegenseitig auf und klatschen ab. Wolff scheint von Heinevetters Unterstützung und vom Vertrauen des Bundestrainers jedenfalls beflügelt, wo er doch im Verein beim THW Kiel einen schweren Stand hinter dem dänischen Top-Torhüter Niklas Landin hat. Dieses Teamgefühl zwischen den Keepern lässt sich auch auf andere Mannschaftsteile übertragen. Keiner will die Heim-WM vermasseln. Daher ist es schon nachvollziehbar, wenn Vizepräsident Bob Hanning sagt, die Mannschaft habe sich seit der EM verändert.

Auffällig ist auch, wie sich Prokop mittlerweile vor sein Team stellt. Im SPIEGEL-Interview vor der WM hatte er gesagt, er habe bei der EM 2018 oft mit "harter Kritik und Wut" reagiert, wenn es mal nicht so lief wie gewünscht. Neulich wäre so ein Zeitpunkt für Ärger gewesen: Gegen Kroatien hatten die Außen um Superstar Gensheimer schwach gespielt, sie verpassten mehrfach, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Wie er die Leistung der Außenspieler gesehen hat, wurde Prokop gefragt. "Die Außen?", fragte Prokop zurück und nach kurzer Überlegung antwortete er: "Heute Scheißegal. Wir sind im Halbfinale." Kein kritisches Wort, wie immer bei der WM.

Es ist das neue Leben im Wir.