Handball-WM Deutschland verpasst vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde

Deutschlands Handballer haben gegen Russland unentschieden gespielt und so die Chance vergeben, sich mit dem dritten Sieg frühzeitig für die Hauptrunde zu qualifizieren. Nach Siegen über Korea und Brasilien kam die DHB-Auswahl gegen Russland nicht über ein 22:22 (12:10) hinaus.

Deutschland übernahm bereits in der ersten Hälfte die Führung und ging auch mit zwei Toren Vorsprung in die Pause. Im zweiten Durchgang hatte das Team zwischenzeitlich vier Tore mehr als der Gegner. Danach wurden die Spieler im Abschluss zunehmend nachlässiger und scheiterten mehrfach an Torwart Victor Kireev. Neben dem Schlussmann war der überragende Russe Linksaußen Timur Dibirov, der acht Treffer für sein Team erzielte.

Auch bei den Deutschen ragten Linksaußen und Torwart heraus: Bester Werfer der deutschen war Kapitän Uwe Gensheimer, der ebenfalls acht Tore erzielte. Keeper Andreas Wolff hielt 34 Prozent der Bälle, die auf sein Tor kamen - genau wie sein Gegenüber. Eine Fußabwehr von Wolff war eines der Highlights:

Mit der letzten Chance des Spiels hatte Deutschland noch per Freiwurf die Gelegenheit gehabt, das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden, doch Steffen Fäth scheiterte am russischen Block.

Mit fünf Punkten aus drei Spielen hat das deutsche Team auch nach dem Unentschieden gegen Russland in den zwei verbleibenden Partien gute Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde. Am Dienstag spielt die DHB-Auswahl gegen Frankreich (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF), Donnerstag trifft sie auf Serbien (18 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Das ERSTE).