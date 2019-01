Szene des Spiels: Drei Sekunden vor dem Spielende erkämpften sich die Franzosen beim Stand von 24:25 einen letzten Freiwurf. Die handelsübliche Hektik brach aus: Es wurde geschubst, reklamiert und am Ende geworfen. Timothey N'Guessan hieß der Schütze und sein Gewaltwurf ging in die rechte Ecke des deutschen Tores. Ausgleich in letzter Sekunde! Es war der einzige Treffer des 26-Jährigen vom FC Barcelona in dieser Partie.

Ist das bitter!

60 Minuten spielt die deutsche Mannschaft auf Augenhöhe mit dem Weltmeister. Und dann kommt Timothey N'Guessan...#ZDFhandballwm #GERFRA #Handball19 pic.twitter.com/d5rBMuB6g7 — ZDF Sport (@ZDFsport) 15. Januar 2019

Das Ergebnis: Deutschland und Frankreich trennten sich 25:25 (12:10). Hier geht es zur Meldung.

Die Szene vor der Szene des Spiels: Mit Ballbesitz gingen die Deutschen beim Stand von 25:24 in die letzten 30 Sekunden des Spiels. In der Auszeit stellte Bundestrainer Christian Prokop seine Spieler auf das Finale ein. Bloß nicht wieder den Sieg so wegwerfen wie am Vortag gegen Russland, da leistete sich Paul Drux einen kapitalen Fehlpass. Gegen Frankreich hieß der Unglücksspieler Fabian Böhm. Statt zu Uwe Gensheimer spielte er den Ball ins Aus. Der weggeworfene Ball hier, der Ausgleich mit der letzten Aktion da - das kann man mit Pech erklären, mit Nervenbelastung oder aber mit Klasse.

Video AFP

Die erste Hälfte: Mit beeindruckender Konsequenz in der Defensive begann die DHB-Auswahl. Es dauerte fast sieben Minuten, bis die Franzosen zu ihrem ersten Treffer kamen. Eine gefühlte Ewigkeit für den amtierenden Weltmeister. Den Offensivkönnern beim Titelverteidiger stellte das deutsche Team eine kämpferisch überragende Abwehr entgegen. Die Klasse der Franzosen kam kaum zur Geltung und Deutschland setzte trotz erneut etlicher Fehlentscheidungen in der Offensive immer wieder Nadelstiche. Logische Konsequenz: Ein 12:10 nach 30 Minuten.

Die zweite Hälfte: Zu Beginn des zweiten Durchgangs schienen die Franzosen wie gelöst zu sein. Gleich fünfmal kamen sie frei vor Wolff zum Abschluss - fünf einfache Treffer waren die Folge. Prokop reagierte und brachte im Tor Silvio Heinevetter für Andreas Wolff und seine Mannschaft kämpfte sich zurück in die Partie. Fabian Wiede traf in der 57. Minute zum 25:23, Mahé (insgesamt neun Treffer) verkürzte per Siebenmeter. Dann vergab zunächst Böhm, bevor die Franzosen ein Offensivfoul begingen. Der Rest ist bekannt.

DPA Uwe Gensheimer

Die Anführer: Gensheimer wurde häufiger nachgesagt, im Nationaldress nicht das zu bringen, was ihn im Verein auszeichnet.

Bei diesem Turnier ist das anders. Dem Kapitän und Linksaußen ist anzumerken, dass er diese Heim-WM unbedingt prägen möchte und sich auch von Rückschlägen nicht beeindrucken lässt. Beispiel: In der 13. Minute vergab er seinen ersten Siebenmeter des Turniers. Zweieinhalb Minuten später gab es den nächsten Strafwurf für Deutschland. Gensheimer trat an und jagte den Ball überragend unter die Latte. Neben dem deutschen Linksaußen überzeugte vor allem Wiede. Tolle Zuspiele und wuchtige Würfe in den Knick - der Lokalmatador von den Füchsen Berlin vereinte gegen den Weltmeister wie kein anderer Deutscher die Kombination von Kampf und Klasse.

REUTERS Deutsche Spieler

Kein neues 2007: Ein bisschen bange wird dem Weltmeister beim Gedanken an die letzte deutsche Heim-WM vor zwölf Jahren gewesen sein.

Damals unterlagen sie Gastgeber Deutschland im Halbfinale und waren erbost über die Leistungen der Schiedsrichter. Eine Wahrnehmung, der wohl niemand außerhalb von Heiner-Brand-Land widersprechen wollte. Die heutigen Schiedsrichter Martin Gjeding und Mads Hansen zeigten wie im ganzen Turnierverlauf eine starke Leistung. Und das bei einer Stimmung, die noch einmal eine Steigerung gegenüber den Partien gegen Brasilien und Russland darstellte. Eine Frage der Klasse, auch bei den Unparteiischen.

Der Ausblick: Am Donnerstag (18 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) steht die letzte Vorrundenpartie gegen Serbien an. Die DHB-Auswahl ist bereits für die Endrunde qualifiziert. Der Blick geht zur Partie zwischen Brasilien und Korea. Gewinnen die Südamerikaner, begleiten sie Frankreich und Deutschland in die Hauptrunde.

Gut für Gensheimer, Wiede und Prokop: Damit behielten die Deutschen drei Punkte (zwei gegen Brasilien, einen gegen Frankreich), statt nur zwei (einer gegen Russland, einer gegen Frankreich). Möchte man das große Ziel Halbfinale erreichen, muss gegen die anstehenden Gegner ein Vorsprung aber auch einmal über die Zeit gebracht werden. Großer Kampf alleine genügt da nicht, es bedarf auch der Klasse zum rechten Zeitpunkt.