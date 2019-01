Sieg über Serbien Deutschlands Handballer werfen sich für die Hauptrunde warm

Deutschland geht mit einem Sieg in die Hauptrunde der Handball-WM. Die DHB-Auswahl gewann gegen Serbien 31:23 (16:12). Das Weiterkommen hatte bereits vor dem Duell festgestanden, genauso war klar gewesen, dass Serbien diese verpassen würde.

Bester Werfer im deutschen Team war Matthias Musche mit fünf Treffern. Bei Serbien stach Nemanja Ilic (sechs Tore) heraus.

Deutschland ist in der Vorrundengruppe A Erster mit acht Punkten. Ob der Erfolg zum Gruppensieg genügt, hängt vom Resultat der Franzosen (sieben Punkte) im Spiel gegen Russland ab (20.30 Uhr). Für den weiteren Turnierverlauf ist die Endplatzierung allerdings unerheblich. Nach Brasiliens Sieg über Korea am Nachmittag steht fest, dass Deutschland, genau wie Frankreich, mit 3:1 Punkten in die Hauptrunde geht.

"Fantastische Tage"

"Es waren fünf fantastische Spiele oder zehn fantastische Tage", zog Bundestrainer Christian Prokop in der ARD eine positive Zwischenbilanz. "Es war eine schwere Vorrundengruppe, dass wir da so durchgehen mit der 3:1-Punkausbeute und dem guten Torverhältnis - das ist eine ganz tolle Sache", sagte er.

Dass das Duell gegen Serbien in Berlin so deutlich enden würde, war zumindest zu Beginn nicht abzusehen gewesen. Serbiens Defensive ließ die deutschen Spieler selten bis an den Kreis gelangen, die Folge waren Zeitdruck und Würfe aus dem Rückraum. Je länger die Partie andauerte, desto besser wurden aber die Abschlusspositionen. Am Ende lag die Erfolgsquote der deutschen Mannschaft bei 67 Prozent, Serbien erreichte 49 Prozent.

Heinevetter hält spektakulär

Das lag auch an einer starken DHB-Defensive - und guten Paraden von Silvio Heinevetter. Der Torwart erhielt den Vorzug vor Andreas Wolff und rückte mit diesem 39. WM-Einsatz auf Platz drei der deutschen Handball-Rangliste vor. Häufiger wurden bei Weltmeisterschaften nur Christian Schwarzer (51) Oliver Roggisch (44) eingesetzt.

Gerade in der zweiten Hälfte parierte Heinevetter teils spektakulär. Dass er intensiver gefordert war als zuvor, hatte wohl auch damit zu tun, dass Prokop nun einige Stars draußen ließ, vermutlich, um sie für die anstehende Hauptrunde zu schonen. Auch taktisch nutzte er die Gelegenheit, Varianten zu testen.

Ernst wird es wieder am Samstag, dann beginnt die Hauptrunde, in der die vier Halbfinalisten ermittelt werden. Wer der Gegner sein wird, steht noch nicht fest.