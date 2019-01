Die erste Hälfte war schwach, dann zogen sie davon: Die deutschen Handballer haben ihre Generalprobe vor der Heim-WM bestanden. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besiegte Panamerikameister Argentinien 28:13 (9:6).

Kapitän Uwe Gensheimer war mit acht Treffern bester Werfer, in guter Form präsentierte sich auch die Abwehr um den starken Torhüter Andreas Wolff, der viele freie Würfe abwehrte. Das WM-Turnier in Deutschland und Dänemark beginnt am 10. Januar mit dem Eröffnungsspiel zwischen der DHB-Auswahl und Korea, das mit einem vereinten Team aus Süd- und Nordkorea antritt.

Der Test gegen Argentinien sollte die DHB-Auswahl auf ihr zweites Gruppenspiel gegen Brasilien am 12. Januar vorbereiten (hier finden Sie den Spielplan zur Handball-WM). Die Argentinier spielen einen ähnlich körperbetonten Handball wie Deutschlands zweiter Gruppengegner; und lange hatte die DHB-Auswahl durchaus Probleme mit diesem Spielstil - erst gegen Ende der ersten Hälfte geriet Deutschland nicht mehr in Gefahr und fing an, davonzuziehen. Argentinien und Brasilien gehören zu den schwächeren der 24 Mannschaften bei der WM.

Getty Images Uwe Gensheimer (Mitte)

Vor Beginn des Argentinien-Tests hatte Coach Prokop seinen finalen WM-Kader bekanntgegeben. Der Bundestrainer strich Tobias Reichmann und Tim Suton aus dem Aufgebot. Die Nichtnominierung von Reichmann überrascht, da nun mit Patrick Groetzki nur noch ein gelernter Rechtsaußen im Kader steht. Reichmann war beim sensationellen Titelgewinn bei der EM 2016 bester deutscher Torschütze.

Mit der umstrittenen Nichtnominierung von Finn Lemke vor der EM 2018 ist die Maßnahme aber nicht vergleichbar. Mit dem Verzicht auf den fürs Teamgefüge wichtigen Lemke hatte Prokop die Mannschaft entscheidend verunsichert und war für das frühe EM-Aus vor einem Jahr mitverantwortlich.

Hier sehen Sie Deutschlands WM-Kader:

Das ist der DHB-Kader Andreas Wolff, Torwart, THW Kiel (Länderspiele: 72 / Länderspieltore: 9) *Stand vom 13. Dezember 2018 Silvio Heinevetter, Torwart, Füchse Berlin (Länderspiele: 178 / Länderspieltore: 2) Uwe Gensheimer, Linksaußen, Paris St. Germain (Länderspiele: 158 / Länderspieltore: 733) Matthias Musche, Linksaußen, SC Magdeburg (Länderspiele: 29 / Länderspieltore: 51) Finn Lemke, Rückraum links, MT Melsungen (Länderspiele: 66 / Länderspieltore: 24) Fabian Böhm, Rückraum links, TSV Hannover-Burgdorf (Länderspiele: 13 / Länderspieltore: 18) Steffen Fäth, Rückraum links, Rhein-Neckar Löwen (Länderspiele: 65 / Länderspieltore: 137) Paul Drux, Rückraum Mitte, Füchse Berlin (Länderspiele: 64 / Länderspieltore: 125) Martin Strobel, Rückraum Mitte, HBW Balingen-Weilstetten (Länderspiele: 138 / Länderspieltore: 156) Fabian Wiede, Rückraum rechts, Füchse Berlin (Länderspiele: 63 / Länderspieltore: 119) Steffen Weinhold, Rückraum rechts, THW Kiel (Länderspiele: 112 / Länderspieltore: 280) Franz Semper, Rückraum rechts, SC DHfK Leipzig (Länderspiele: 3 / Länderspieltore: 9) Patrick Groetzki, Rechtsaußen, Rhein-Neckar Löwen (Länderspiele: 131 / Länderspieltore: 350) Patrick Wiencek, Kreisläufer, THW Kiel (Länderspiele: 121 / Länderspieltore: 274) Hendrik Pekeler, Kreisläufer, THW Kiel (Länderspiele: 82 / Länderspieltore: 129) Jannik Kohlbacher, Kreisläufer, Rhein-Neckar Löwen (Länderspiele: 48 / Länderspieltore: 92)

Deutschlands weitere Gruppengegner sind neben Korea und Brasilien die russische Auswahl (14. Januar), Frankreich (15. Januar) und Serbien (17. Januar).

Das deutsche Team muss in der Vorrunde mindestens unter den ersten drei Teams landen, um in die Hauptrunde einzuziehen. Dort gibt es zwei Gruppen und nur die Erst- und Zweitplatzierten erreichen die Halbfinalspiele in Hamburg. Die Finalrunde findet vom 26. bis 27. Januar im dänischen Herning statt.