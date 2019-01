Handball-WM Deutschland spielt Unentschieden gegen Favorit Frankreich

Die DHB-Auswahl hat bei ihrer vierten Vorrundenpartie bei der Handball-WM 2019 25:25 (12:10) gegen Titelverteidiger Frankreich gespielt Der Ausgleichstreffer der Franzosen vor knapp 13.000 Zuschauern in Berlin fiel erst in der letzten Sekunde. Durch den Punktgewinn ist Deutschland für die am Samstag beginnende Hauptrunde qualifiziert.

Die deutsche Mannschaft zeigte sich vom gestrigen 22:22 gegen Russland gut erholt und begann defensiv stark. Erst nach knapp sieben Minuten kamen die Franzosen zu ihrem ersten Treffer. Im Angriff sorgten vor allem Fabian Wiede und Uwe Gensheimer für Gefahr, allerdings gab es offensiv erneut viele schlechte Entscheidungen und schlampige Zuspiele.

Halbzeitführung für Deutschland

So blieben die ebenfalls überhastet agierenden Franzosen in einer zerfahrenen Begegnung immer wieder in Schlagdistanz. Über 2:0, 3:3 und 8:6 ging es in die Schlussphase der ersten Hälfte. Martin Strobel sorgte mit seinen Treffern zum 10:7 und 12:9 jeweils für einen Drei-Tore-Vorsprung, zwei Sekunden vor dem Halbzeitpfiff verkürzten die Franzosen auf 10:12.

In der zweiten Hälfte kam Frankreich früh zu leichten Treffern. Prokop wechselte den Torhüter und brachte Silvio Heinevetter für Andreas Wolff - und die Abwehr gewann an Stabilität. Die Führung wechselte fortan ständig und weder den Deutschen noch den Franzosen gelang es, sich entscheidend abzusetzen.

Ausgleich in letzter Sekunde

Die individuell stärker einzuschätzenden Franzosen verzweifelten immer häufiger an der energischen deutschen Defensive, im Angriff zeigte Wiede mittlerweile eine Weltklasseleistung und erzielte auch den letzten deutschen Treffer zum 25:23. Beim Stand vom 25:24 verlor das DHB-Team den Ball im Angriff und musste drei Sekunden vor Schluss einen Freiwurf gegen sich zulassen. Die Franzosen kamen so doch noch einmal zu einem Abschluss. Timothey N'Guessans Wurf landete in der rechten Ecke des deutschen Tores - Ausgleich in letzter Sekunde.

Im abschließenden Vorrundenspiel trifft Deutschland auf Serbien (Donnerstag, 18 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), Frankreich tritt gegen Russland an (20.30 Uhr).