Handball Deutschland verpasst Finale der Heim-WM

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat ihre Halbfinal-Partie gegen Norwegen 25:31 (12:14) verloren und damit das Finale im dänischen Herning gegen WM-Mitgastgeber Dänemark verpasst. Uwe Gensheimer erzielte als treffsicherster deutscher Spieler sieben Tore. Deutschland trifft am Sonntag (14.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) im Spiel um Platz drei auf Frankreich, das Dänemark früher am Abend unterlag.

Zeitstrafen bestimmten die erste Hälfte in Hamburg - auf beiden Seiten. Insgesamt verteilten die Schiedsrichter in den ersten 30 Minuten acht Zweiminutenstrafen. Das ging zu Lasten des Spielflusses. Nach einem ausgeglichenen Beginn verhinderte Torwart Wolff mehrfach, dass das Spiel in Richtung Norwegens kippte. Seine Vordermänner konnten nicht mithalten, taten sich besonders in Positionsangriffen schwer.

Ab der 24. Minute zog Norwegen das Tempo an, eingeleitet vom 10:9-Führungstreffer durch Starspieler Sander Sagosen. Es war dem für Wolff in die Partie gekommenen Heinevetter zu verdanken, dass der Rückstand bis zur Pause nur 12:14 betrug und nicht deutlicher für das deutsche Team ausfiel.

DPA Silvio Heinevetter (l.) mit Andreas Wolff

Direkt zu Beginn der zweiten Hälfte war das Team von Christian Prokop wacher. Uwe Gensheimer eroberte den Ball nach norwegischem Anwurf und legte Fabian Wiede den Anschlusstreffer auf. Nach nicht mal zwei gespielten Minuten folgte die nächste Zweiminutenstrafe dieses Spiels. Deutschland musste durch den Verweis gegen Jannik Kohlbacher in Unterzahl die Aufholjagd fortsetzen. Norwegen nutzte das, um sich erneut eine Drei-Tore-Führung herauszuwerfen.

Deutschland brauchte lange, um wieder heranzukommen. Nach einem Tor von Kohlbacher und einem Pfostentreffer der Norweger hätte Fabian Böhm den Anschlusstreffer erzielen können. Er scheiterte jedoch und Hendrik Pekeler sah beim Versuch, den norwegischen Gegenangriff zu unterbinden, die Rote Karte.

Eine Parade von Heinevetter beim Stand von 22:25 machte dem deutschen Team noch mal Mut, doch nach einer Auszeit traf in der 53. Minute direkt wieder Norwegen. Deutschland hielt dagegen, konnte die norwegische Führung jedoch nicht mehr einholen. Norwegen zieht durch den Erfolg in das skandinavische Finale gegen Dänemark am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) ein.