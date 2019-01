Das Spiel um den dritten Platz - oft genug ist das eine sportlich nicht so bedeutsame Partie zweier frustrierter Teams, deren Goldtraum im Halbfinale geplatzt ist. Aber das Duell der deutschen Handballer mit den Franzosen im dänischen Herning war eine packende Auseinandersetzung, geprägt von dem Willen beider Mannschaften, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen. Mit dem besseren Ende für Frankreich, das 26:25 durch ein Tor in letzter Sekunde gewann.

Es war ein enges Spiel - auch wenn das Team von Bundestrainer Christian Prokop mehrfach einen Drei-Tore-Vorsprung herausgearbeitet hatte. Aber die Mannschaft des entthronten Titelverteidigers kam immer wieder heran. Und es war einem sehr stark haltenden Torwart Andreas Wolff zu verdanken, dass das deutsche Team seine Führung halten konnte.

Zur Pause hatte die Prokop-Mannschaft sich beim 13:9 sogar einen Vorsprung von vier Toren herausgespielt - aber nach dem Wechsel agierten die Franzosen um ihren Superstar Nikola Karabatic weitaus konzentrierter, holten Treffer um Treffer auf und gingen schließlich in Führung.

Das DHB-Team kämpfte sich im Gegenzug wieder heran, Kapitän Uwe Gensheimer glich nach 49 Minuten wieder zum 19:19 aus und leitete eine Handball-typische hektische Schlussphase ein. Es ging hin und her, die Franzosen lagen stets in Führung, Deutschland glich immer wieder aus. Bis in der letzten Minute Gensheimer eine Zweiminutenstrafe absitzen musste.

Frankreich nutzte das, um den Druck zu erhöhen. Torwart Silvio Heinevetter konnte 30 Sekunden vor Schluss noch stark parieren, doch das deutsche Team konnte das nicht ausnutzen und verlor im Angriff den Ball. So kam Frankreich zu einer letzten Chance und Nikola Karabatic warf sein Team mit der Schlusssirene zum Sieg.