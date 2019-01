Platz 11: Island, bestes WM-Abschneiden bisher: Platz fünf bei der WM 1997 (Gruppe B, Gegner: Spanien, Kroatien, Mazedonien, Bahrain, Japan)

Nein, er geht diesmal nicht auf Torejagd: Gudjón Valur Sigurdsson (Foto) hält mit über 1800 Treffern in seiner Länderspielkarriere den Weltrekord und wird die WM wegen einer Verletzung verpassen. So führt Topstar Aron Pálmarsson vom FC Barcelona ein insgesamt solides und junges Team an. Für Island geht es in einer Gruppe mit den Topteams Spanien und Kroatien um den dritten Platz, der für den Einzug in die Hauptrunde berechtigt - ärgster Rivale um diesen Platz ist Mazedonien, das wir in unserem Ranking einen Platz besser einordnen.