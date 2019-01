Dänemark vs. Frankreich 57' Henrik Bahlmann Wie Sie bereits wissen, verstehen wir in den Auszeiten kein Wort. Ich deute die Ansprache des französischen Trainers aber so: "Jungs, wenn ihr jetzt noch ein Tor werft, lade ich euch alle auf Chicken Nuggets ein." Und alle so: "Yüaaaah!" Dänemark vs. Frankreich 57' Malte Müller-Michaelis Timeout Frankreich Die Franzosen nehmen eine Auszeit - für die "große Schlussoffensive"... Puh. Dänemark vs. Frankreich 57' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Nur kurz zur Erinnerung: Ich mache heute eigentlich nichts anderes, als Mikkel-Hansen-Tore zu vermelden. Bester. Tag. Ever. Dänemark vs. Frankreich 56' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Timothey N'Guessan N'Guessan verkürzt auf sechs Tore Rückstand. Es bleibt langweilig. Dänemark vs. Frankreich 56' Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich 56' Henrik Bahlmann Die letzten Minuten können wir uns eigentlich schenken. Ich plädiere für eine Mikkel-Cam . Dänemark vs. Frankreich 55' Henrik Bahlmann "Auch da steht Abalo doch im Kreis. Hör doch auf!", sagt der Eurosport-Kommentator. Nur um dann nachzutragen: "Ok, war doch knapp, hahaha". Wir lachen auch. Dänemark vs. Frankreich 54' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Luc Abalo Fehlpass der Dänen, Abalo trifft nach dem Tempo-Gegenstoß. Dänemark vs. Frankreich 54' Malte Müller-Michaelis Parry Dänemark Jannick Green Was mir ein bisschen Angst macht: Die Dänen feiern sich immer noch für jede gelungene Aktion. Obwohl die Partie schon lange entschieden ist. Green nimmt Abalo einen freien Wurf weg. Dänemark vs. Frankreich 52' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Lasse Svan Hansen Kein Angriff, der nicht durch die Hand von Hansen ausgeführt wird. Auf Rechtsaußen findet er seinen Namensvetter - der zur Neun-Tore-Führung trifft. Dänemark vs. Frankreich 52' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Melvyn Richardson Richardson mit Gewalt aus dem Rückraum - verkürzt auf "nur noch" sieben Tore Rückstand. Uiuiuiuiui, wird das etwa nochmal spannend (sic!) ? Dänemark vs. Frankreich 52' Henrik Bahlmann Jetzt werden die Dänen etwas nachlässiger. Aber wer will es ihnen verübeln? Dänemark vs. Frankreich 51' Malte Müller-Michaelis Morten Olsen schon mit fünf Toren. Und das in dem Alter. Hut ab! afp Dänemark vs. Frankreich 51' Henrik Bahlmann Parry Frankreich Cyril Dumoulin Hansen ist langweilig und wirft jetzt aus elf Metern. Ab dieser Distanz haben französische Torhüter übrigens eine Abwehrchance. #Serviceeintrag Dänemark vs. Frankreich 50' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Timothey N'Guessan Oha, technischer Fehler der Dänen. N'Guessan schließt den Tempogegenstoß erfolgreich ab. Dänemark vs. Frankreich 50' Malte Müller-Michaelis Tja, und bei den Franzosen klapp das eben nicht. N'Guessan verzieht aus dem Rückraum. Dänemark vs. Frankreich 49' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Morten Olsen Olsen zimmert den Ball aus dem Handgelenk ins Netz. Seine Quote liegt bei 100 Prozent. Für alle Nicht-Handballer: Das ist ziemlich gut. Dänemark vs. Frankreich 49' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Kentin Mahé Gut gespielt von den Franzosen - sie können das ja eigentlich. Schnell kommt der Ball nach linksaußen zu Mahé, der Green tunnelt. Dänemark vs. Frankreich 48' Henrik Bahlmann Parry Frankreich Cyril Dumoulin Dumoulin hält. Zum Zweiten. Dänemark vs. Frankreich 47' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Melvyn Richardson Zumindest aus sieben Metern können sie es. Richardson trifft. Dänemark vs. Frankreich 47' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Frankreich Dänemark vs. Frankreich 47' Henrik Bahlmann 2 Minutes Dänemark Henrik Møllgaard Dänemark nimmt freiwillig Spieler von der Platte. Fairplay. Dänemark vs. Frankreich 47' Malte Müller-Michaelis Der Klassiker. Dänemark vs. Frankreich 46' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Morten Olsen Wieder trifft Olsen, jetzt sogar auch aus dem Rückraum. Die offensichtliche Schwäche der Franzosen wird gnadenlos ausgenutzt. Dänemark vs. Frankreich 46' Henrik Bahlmann Timeout Dänemark Nikolaj Bredahl Jacobsen nimmt die Auszeit. Er scheint Mitleid mit den Franzosen zu haben. Kurzer Blick auf den dänischen Trainer: Dänemark vs. Frankreich 46' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Nedim Remili Inzwischen darf einfach jeder mal. Remili trifft aus dem Rückraum. Dänemark vs. Frankreich 46' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Morten Olsen Eigentlich machen alle Franzosen ein Weltklassespiel. Dänemark vs. Frankreich 45' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Kentin Mahé Kentin Mahé - den haben wir länger nicht gesehen. Eigentlich würde ich jetzt schreiben, dass er wieder für Frankreich verkürzt. Aber wenn es nur darum geht, ob der Rückstand ein- oder zweistellig ist, traue ich mich das nicht. Dänemark vs. Frankreich 45' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Rasmus Lauge Schmidt Zehn Tore Vorsprung. Ich musste Malte gerade kurz kneifen. Im Übrigen macht auch Rasmus Lauge ein Weltklassespiel. Dänemark vs. Frankreich 44' Malte Müller-Michaelis Parry Dänemark Jannick Green Es ist ja nicht nur so, dass die Dänen jeden Wurf reinmachen - Green nimmt im Moment auch alles weg. Nächste starke Parade. Dänemark vs. Frankreich 44' Henrik Bahlmann Grüße an Ted! Dänemark vs. Frankreich 43' Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich 43' Malte Müller-Michaelis "Hoch die Hände, Wochenende!" Die Dänen sind schon in Feierlaune. Reuters Dänemark vs. Frankreich 43' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Rasmus Lauge Schmidt Dänemark aus dem Rückraum. Ein Albtraum Frankreichs. Dänemark vs. Frankreich 42' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Ludovic Fabregas Richardson auf Fabregas - habe ich inzwischen einen Shortcut für. Viel anderes fällt den Franzosen sowieso nicht ein. Dänemark vs. Frankreich 42' Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich 41' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Magnus Landin Jacobsen Beim Fußball würde Franck Ribéry spätestens jetzt die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit sehen. Um mal kurz einen Handball-Fußball-Vergleich bemühen zu dürfen. Dänemark vs. Frankreich 41' Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich 41' Henrik Bahlmann Bei den Dänen passt gerade tatsächlich alles. Also wirklich alles. Eigentlich sogar alles alles. Dänemark vs. Frankreich 40' Malte Müller-Michaelis Parry Dänemark Jannick Green Green mit der nächsten Parade. Die Franzosen liegen mit acht (!) Toren zurück. An deren Stelle hätte ich keine Lust mehr. Dänemark vs. Frankreich 40' Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich 39' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Ja, ist denn schon Weihnachten? Nummer elf! Dänemark vs. Frankreich 39' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Melvyn Richardson Karabatic macht das Spiel schnell - Richardson trifft. So hätte es gehen können. Dänemark vs. Frankreich 39' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Gegen Hansen nächsten Versuch ist er aber machtlos. Dänemark vs. Frankreich 38' Malte Müller-Michaelis Schlechte Abschlüsse, technische Fehler ... Dänemark vs. Frankreich 38' Henrik Bahlmann Parry Frankreich Cyril Dumoulin Frankreichs Torhüter hält einen Ball!!!! Wenn es auch nicht Gérard ist. Dumoulin steht inzwischen zwischen den Pfosten. Dänemark vs. Frankreich 37' Malte Müller-Michaelis Parry Dänemark Jannick Green Die Franzosen spielen schön den Linksaußen Grebille frei. Aber der scheitert an Green, der den linken Fuß so schnell so hoch über den Kopf bringt, als wollte er sagen: Siehst du, Andi Wolff, du bist nicht der Einzige, der das kann. Dänemark vs. Frankreich 36' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Rasmus Lauge Schmidt Sie machen, was sie wollen. Lauge wirft aus dem rechten Rückraum und Gérard kann machen was er will, einen Ball hält er heute wohl nicht mehr. Dänemark vs. Frankreich 36' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Melvyn Richardson Richardson schnappt sich den Ball - und trifft. Dänemark vs. Frankreich 36' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Frankreich Aber die Franzosen bekommen noch eine Chance - von der Siebenmeterlinie. Dänemark vs. Frankreich 35' Malte Müller-Michaelis Parry Dänemark Jannick Green Wieder spielt Richardson am Kreis Fabregas frei. Doch Green nimmt den freien Wurf mit dem Fuß weg. Dänemark vs. Frankreich 35' Malte Müller-Michaelis Wer jetzt im falschen Moment geblinzelt hat, könnte den französischen Superstar schon wieder verpasst haben. Dänemark vs. Frankreich 35' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Der Tag, an dem Mikkel Hansens Vertrag bei Paris Saint-Germain vereinsseitig aufgelöst wurde. Dänemark vs. Frankreich 34' Henrik Bahlmann 7 Meter Dänemark Lauge holt den nächsten Siebenmeter heraus. Dänemark vs. Frankreich 34' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Romain Lagarde Das kennen aufmerksame Leser*innen aus der ersten Hälfte. Lagarde aus dem Rückraum - Bumm! Dänemark vs. Frankreich 34' Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich 33' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Lasse Svan Hansen Gérard ist am Ball, kann ihn aber nicht ablenken. Ich kann mich vage an eine Parade des französischen Torhüters aus der ersten Hälfte erinnern. Sonst war da nicht viel. Dänemark vs. Frankreich 33' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Ludovic Fabregas Richardson dreht sich um die eigene Achse und legt den Ball mit der Rückhand genau auf Fabregas, der frei am Kreis trifft. Dänemark vs. Frankreich 32' Malte Müller-Michaelis Henrik , du bist nicht der Einzige, der sich verknallt hat. Dänemark vs. Frankreich 32' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Nikola Karabatic fügt sich in der zweiten Hälfte mit einer Zwei-Minuten-Strafe ein. Wer sonst als Hansen sollte den Siebenmeter ins Tor werfen? Dänemark vs. Frankreich 32' Henrik Bahlmann 7 Meter Dänemark Dänemark vs. Frankreich 32' Henrik Bahlmann 2 Minutes Frankreich Dänemark vs. Frankreich 31' Malte Müller-Michaelis Und weiter geht's! Dänemark vs. Frankreich Henrik Bahlmann Noch einmal zur Einordnung: Frankreich muss mindestens sechs Tore aufholen, um überhaupt noch eine Chance auf das Finale zu haben. Dänemark vs. Frankreich Henrik Bahlmann Die Spieler sind zurück auf der Platte. Auf den Tribünen tanzen nur die Dänen. So viel können wir aus der HafenCity beim Blick nach Bahrenfeld erkennen. Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis Messi? Ronaldo? Brady? Mayweather? Quatsch, Hansen! Dänemark vs. Frankreich Henrik Bahlmann Ich weiß genau wovon du redest. Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis Kennen Sie diese Momente, in denen Sie einfach gerne ein bisschen Dänisch verstünden und dann doch denken: "Egal, Hauptsache ein süßes Faultier." Dänemark vs. Frankreich Henrik Bahlmann Ist ja eigentlich auch egal, wer ins Finale kommt. Eine wirkliche Chance haben sie gegen diese Dänen ohnehin nicht. Deswegen: Lieber noch etwas Mikkel-Cool . Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis Klatschpappe? Das ist doch dieser Kollege hier, oder? Frankreichs Torwart Vincent Gerard hat schon keine Lust mehr. Und ich weiß, warum. afp Dänemark vs. Frankreich Henrik Bahlmann Ich habe extra ein "mögliche" eingebaut. Wenn du so weiter machst, komme ich mit meiner Klatschpappe rüber, Malte . Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis Ah, du gehörst auch zur Deutschland-steht-schon-im-Finale-Fraktion. Ich glaube ja, Norwegen darf sich am Sonntag die Bude vollhauen lassen. Aber dazu kommen wir später. Dänemark vs. Frankreich Henrik Bahlmann Um meine jugendlichen Gedanken über das mögliche Finale am Sonntag zum Ausdruck zu bringen: Deutschland wird im Finale komplett auseinander genommen. Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis "Wollen wir nicht einfach Freunde sein? Wir könnten uns doch auf Unentschieden einigen, oder?" Focke Strangmann / epa-efe / rex Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis Mein Französisch ist nicht das Beste, aber ich verstehe, dass man auch dort verstanden hat, wer der beste Mann auf der Platte ist. Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis Man könnte es sonst auch einfach so formulieren. Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis Die ersten deutschen Fans machen sich schon Mut, indem sie so tun, als würde Frankreich einfach nicht verteidigen. Dänemark vs. Frankreich Henrik Bahlmann Legendäre Szene. Aber schon einmal drauf geachtet, wie unfassbar jung Heinevetter auf dem Video aussieht? Unser Silvio. Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis Ich will es hoffen. Wenn der das liest, passiert sonst nämlich genau das hier. Mit mir. Dänemark vs. Frankreich Henrik Bahlmann Heiner Brand kann gerade nicht, Malte , der bestellt sich sein drittes Weizen in der VIP-Lounge. Dänemark vs. Frankreich Malte Müller-Michaelis Pause in Hamburg. Wer hatte nochmal gesagt, dass die Franzosen das Spiel gewinnen? Da hat ja irgendwer überhaupt keine Ahnung von Handball. Heiner Brand, der Dödel! Dänemark vs. Frankreich 30' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Buzzerbeater von Hansen. Die Uhr läuft runter und Hansen knallt den Ball aus dem Rückraum einfach in die rechte Ecke. Was für eine Maschine. Das war sein siebter Treffer. Und die erste Hälfte ist gerade einmal vorbei. Dänemark vs. Frankreich 30' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Romain Lagarde Lagarde springt ungefähr zwölf Meter hoch und setzt den Ball mit 960 km/h als Aufsetzer ins Netz. #Urgewalt Dänemark vs. Frankreich 30' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Morten Olsen Kollege Rilke : "So geil ansatzlos." Ich pflichte ihm bei. Dänemark vs. Frankreich 30' Malte Müller-Michaelis Der Hansen ist so stark, der lässt sich nicht mal von seiner eigenen Frisur stoppen. afp Dänemark vs. Frankreich 29' Henrik Bahlmann Smiley. Dänemark vs. Frankreich 29' Malte Müller-Michaelis Ja, aber was der in seiner Freizeit macht, ist ja seine Sache. Dänemark vs. Frankreich 28' Henrik Bahlmann Fabregas? Ist der nicht Spanier, Fußballer und nach Monaco gewechselt? Dänemark vs. Frankreich 27' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Ludovic Fabregas Richardson steckt den Ball schön an den Kreis durch. Da steht Fabregas vollkommen frei und lässt sich die Chance nicht nehmen. Dänemark vs. Frankreich 27' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Morten Olsen Dänemark trifft jetzt alles. Olsen zur Sechs-Tore-Führung. Dänemark vs. Frankreich 26' Malte Müller-Michaelis Parry Dänemark Jannick Green Landin macht mal kurz Pause. Aber mit Jannick Green haben die Dänen ja noch einen zweiten Mann, der auch Tore wegnehmen kann. Jetzt hat er Glück, dass er vom Rechtsaußen angeworfen wird. Dänemark vs. Frankreich 26' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Guess who? Dänemark vs. Frankreich 26' Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich 25' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Romain Lagarde Romain Lagarde tankt sich durch und trifft aus dem linken Rückraum. Dänemark vs. Frankreich 25' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Das dänische Offensivspiel gefällt mir ausgesprochen gut. Lauge und Hansen sind weiter die prägenden Figuren, wobei sich Hansen in absoluter Torlaune zeigt. Dänemark vs. Frankreich 25' Henrik Bahlmann Timeout Dänemark Wir würden Ihnen gerne sagen, was die Trainer ihren Spielern zurufen. Unglücklicherweise verstehen wir kein Wort. "Hat er gerade Handball gesagt?" Dänemark vs. Frankreich 24' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Melvyn Richardson Da sind mal zwei Tore in Folge für die Franzosen - die hatten sie aber auch bitter nötig. Sie liegen immer noch mit vier zurück. Dänemark vs. Frankreich 24' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Melvyn Richardson Richardson dreht auf und erzielt seinen zweiten Treffer in Folge. Dänemark vs. Frankreich 23' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Niklas Landin Jacobsen Ein französischer Pass landet wieder bei Landin, der wieder ins leere Tor trifft. Frankreich geht gerade ordentlich baden. Das zweite Tor des dänischen Torhüters. Dänemark vs. Frankreich 22' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Rene Toft Hansen Frankreich trifft zwar, das eigene Tor ist aber wieder verweist. Durch die schnelle Mitte gelingt es Dänemark, den alten Abstand direkt wieder herzustellen. Dänemark vs. Frankreich 22' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Melvyn Richardson Bei den Franzosen übernimmt Richardson jetzt mehr und mehr Verantwortung und trifft aus dem Rückraum. Dänemark vs. Frankreich 22' Malte Müller-Michaelis Kann an mir liegen, aber ich höre da sanfte Kritik raus. Dänemark vs. Frankreich 21' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Rasmus Lauge Schmidt Lauge geht von rechts in den Kreis und trifft in die kurze Ecke. Ich vermute stark, dass Gérard noch nicht allzu viele Bälle gesehen hat. Dänemark vs. Frankreich 21' Henrik Bahlmann 2 Minutes Frankreich Luka Karabatic Dänemark vs. Frankreich 20' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Timothey N'Guessan N'Guessan fasst sich ein Herz und schweißt den Ball aus dem Rückraum ins Netz. Dänemark vs. Frankreich 20' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Niklas Landin Jacobsen Frankreich mit dem Stürmerfoul durch Mem. Weil sie ohne Torhüter angegriffen haben, kann Landin entspannt zum 13:8 einwerfen. Dänemark vs. Frankreich 20' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Gestatten? Mikkel Hansen, Welthandballer. Im linken Rückraum bekommt er den Ball, zieht dann durch die Mitte zum Kreis und schließt vor dem Gegenspieler unhaltbar für Gérard ab. Dänemark vs. Frankreich 20' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Kentin Mahé Bester Mann bei den Franzosen ist bislang Kentin Mahé, der sein nächstes Tor wirft. Dänemark vs. Frankreich 19' Malte Müller-Michaelis Zwischenfazit nach 17 Minuten: Mikkel Hansen hat alles im Griff. Dänemark führt mit vier Toren. Focke Strangmann / epa-efe / rex Dänemark vs. Frankreich 19' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Hansen beim Siebenmeter. Dreimal wild gezuckt und dann humorlos ins Netz geworfen. Dänemark vs. Frankreich 19' Henrik Bahlmann 2 Minutes Frankreich Timothey N'Guessan Dänemark vs. Frankreich 19' Henrik Bahlmann 7 Meter Dänemark Dänemark vs. Frankreich 18' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Kentin Mahé "Er hat immer einen Plan", sagt der Eurosport-Kommentator über Mahé. In dem Fall war der Plan, den Ball einfach stumpf reinzuwerfen. Guter Plan! Ist aufgegangen. Dänemark vs. Frankreich 18' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Frankreich Nächster Siebenmeter für die Franzosen. Dänemark vs. Frankreich 17' Malte Müller-Michaelis Was "Allez" bedeutet, könnte ich dir erklären. Dänemark vs. Frankreich 17' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Anders Zachariassen Hansen und Lauge machen den Spielaufbau unter sich aus. Am Ende steckt Hansen den Ball überragend zu dem am Kreis stehenden Zachariassen durch, der vor Gérard die Nerven behält und in den rechten Winkel wirft. Dänemark vs. Frankreich 16' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Timothey N'Guessan Luka Karabatic (nein, nicht Nikola, der guckt noch zu) lenkt den Mittelblock ab. N'Guessan nutzt das zu einem schönen Treffer aus dem Rückraum. Dänemark vs. Frankreich 16' Henrik Bahlmann Bei der Twitterlandschaft während des ersten Halbfinals hätte ich in Französisch früher doch nicht so oft fehlen sollen. Dänemark vs. Frankreich 16' Malte Müller-Michaelis Timeout Frankreich Nachdem wieder mal ein Wurf geblockt wird, nehmen die Franzosen lieber mal eine Auszeit. Wenn ich den dänischen Trainer Kai Johannsen richtig verstehe, soll irgendjemand voll ins Eins-Eins. Aber ich kann mich täuschen. Dänemark vs. Frankreich 16' Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich 16' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Mem foult Hansen am Kreis, wobei "foult"? Eigentlich zieht er die Hände ganz weg. Hansen nimmt das Geschenk dennoch an. Dänemark vs. Frankreich 16' Henrik Bahlmann 7 Meter Dänemark Dänemark vs. Frankreich 16' Henrik Bahlmann Yellow Card Frankreich Dika Mem Dänemark vs. Frankreich 15' Malte Müller-Michaelis Einen solchen Spielmacher könnten die Franzosen im Moment gut gebrauchen. Dänemark vs. Frankreich 14' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Anders Zachariassen Landin hält den Ball und wirft ihn direkt zu Zachariassen, der in das verwaiste französische Tor werfen kann. Dänemark vs. Frankreich 14' Henrik Bahlmann Parry Dänemark Niklas Landin Jacobsen Dänemark vs. Frankreich 14' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Kentin Mahé Mahé wird linksaußen freigespielt und bringt den Ball an Landin vorbei im langen Eck unter. Dänemark vs. Frankreich 13' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Anders Zachariassen Dänemark vs. Frankreich 13' Malte Müller-Michaelis Die Franzosen diesmal ohne Torwart - und wieder ohne Fortune im Abschluss. Dänemark vs. Frankreich 12' Henrik Bahlmann Parry Frankreich Vincent Gérard Kuriose Szenen auf dem Feld. Erst wirft Mikkel Hansen einen Doppelpass mit dem Gesicht seines Gegenspielers, dann bekommt Guigou zwei Minuten. Und dann hält Gérard stark. Dänemark vs. Frankreich 12' Henrik Bahlmann 2 Minutes Frankreich Michaël Guigou Dänemark vs. Frankreich 12' Malte Müller-Michaelis Tja, was soll ich dazu sagen? An solchen Hünen kommt man einfach nicht vorbei. Reuters Dänemark vs. Frankreich 12' Malte Müller-Michaelis Weiterhin starke Defensivarbeit der Dänen. Mem muss wieder einen Wurf nehmen, den er nicht nehmen will - und haut ihn rüber. Dänemark vs. Frankreich 12' Henrik Bahlmann Nächster Turnover. Nach dem schnellen Start scheitert Dänemark jetzt öfter im Angriffsspiel. Dänemark vs. Frankreich 11' Malte Müller-Michaelis Die Dänen treffen den Pfosten - und haben in Unterzahl den Torwart rausgenommen. Das ist keine gute Kombination. Doch sie haben Glück, dass Mem vom eigenen Kreis knapp rechts vorbei wirft. Passiert dem auch nicht so oft. Dänemark vs. Frankreich 11' Henrik Bahlmann Yellow Card Frankreich Timothey N'Guessan N'Guessan bekommt die Gelbe Karte. Er traf gegen Deutschland übrigens in der letzten Sekunde. Dänemark vs. Frankreich 9' Henrik Bahlmann Sätze, die ich bei dieser WM in jedem Spiel von den Kommentatoren gehört habe: "Wenn das so weitergeht, sehen wir nur noch Zwei-Minuten-Strafen." Dänemark vs. Frankreich 9' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Michaël Guigou Diesmal darf Guigou zum Siebenmeter antreten - und auch er lässt Landin keine Chance. Dänemark vs. Frankreich 9' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Frankreich Dänemark vs. Frankreich 9' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Dänemark Henrik Møllgaard Mahé zieht das nächste Foul - diesmal gegen Möllgaard. Der sieht so aus, als hätte er irgendwas verbrochen. Könnte ein Mord gewesen sein. Zwei Minuten. Dänemark vs. Frankreich 8' Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich 8' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Lasse Svan Hansen Hansen verliert fast den Ball, steht dann am linken Kreis und spielt einen Druckpass durch eben diesen zu, anderen Hansen, Lasse Svan. Dänemark vs. Frankreich 8' Henrik Bahlmann Dänemark nimmt den Torhüter raus, um zumindest im Feld Gleichzahl zu schaffen. Dänemark vs. Frankreich 7' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Magnus Landin Jacobsen Der Bruder vom Torhüter trifft. 50 Prozent des Treffers gehören aber mindestens Hansen, der mit einer Hand hinter dem Rücken nach Linksaußen weitergeleitet hat. Dänemark vs. Frankreich 6' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Kentin Mahé Nein, kann er nicht. Mahé verwandelt sicher. Dänemark vs. Frankreich 6' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Frankreich Dann schauen wir doch mal, ob Landin auch Siebenmeter halten kann. Dänemark vs. Frankreich 6' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Dänemark Anders Zachariassen Erste Überzahl für die Franzosen. Zachariassen hat ein bisschen zu fest zugepackt. Dänemark vs. Frankreich 5' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Rasmus Lauge Schmidt Der erste Treffer von Rasmus Lauge, dem Star von der SG Flensburg-Handewitt. Per Kempa wird er in den Kreis geschickt - Frankreichs Gerard ist ohne Chance. Dänemark vs. Frankreich 5' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Dika Mem Bei seinem ersten Versuch war Mem noch gescheitert, jetzt knüppelt er aus dem Rückraum einen rein. Dänemark vs. Frankreich 4' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Anders Zachariassen Zachariassen. Was ein Name. Und dazu auch ganz gut im Abschluss. Dänemark vs. Frankreich 4' Malte Müller-Michaelis Goal! Frankreich Kentin Mahé Die Franzosen spielen es schnell. Kentin Mahé überwindet Landin. Schade, ich dachte schon, der spielt heute zu Null. Dänemark vs. Frankreich 3' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Lasse Svan Hansen Nach Landins Parade geht's per zweite Welle zur Führung. Dänemark vs. Frankreich 3' Malte Müller-Michaelis Parry Dänemark Niklas Landin Jacobsen Hatte der Kollege Bahlmann eingangs wirklich Niklas Landin gelobt? Weiß der am Ende doch, wovon er spricht. Das würde mich schockieren. Zweiter Wurf, zweite Parade. Dänemark vs. Frankreich 3' Henrik Bahlmann Goal! Dänemark Mikkel Hansen Der zweite Versuch ist aber drin. Natürlich. Dänemark vs. Frankreich 3' Henrik Bahlmann Mikkel Hansens erster Wurf landet im französischen Block. Ich bin geneigt, wieder ein Instagram-Bild zu posten. Dänemark vs. Frankreich 2' Henrik Bahlmann Wenn Sie schon einmal ein Handballspiel gesehen haben, kennen Sie vielleicht die Szene, wie die anwerfende Mannschaft den gegnerischen Spielern den Ball zuwirft, damit auch sie sich einen Eindruck vom Ball machen können. Das könnten Sie mit Malte und mir nicht machen. Tempo-Gegenstoß. Dänemark vs. Frankreich 1' Malte Müller-Michaelis Parry Dänemark Niklas Landin Jacobsen Die dänische Deckung sieht zu Beginn schon recht gut aus. Mem muss einen Wurf nehmen, den Landin mit der Hüfte blockt. Dänemark vs. Frankreich 1' Malte Müller-Michaelis Livecast started! Der Ball ist freigegeben. Los geht's! Viel Spaß! Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:30 PM Henrik Bahlmann Der Countdown läuft. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:30 PM Malte Müller-Michaelis Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:30 PM Henrik Bahlmann O-Ton in der Redaktion bei der französischen Hymne: "Maschoooooon, Maaaaschooon." Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:28 PM Malte Müller-Michaelis Denn die Franzosen antworten gewohnt martialisch mit der "Marseillaise", dass sie die Furchen mit dem Blut ihrer Gegner tränken wollen. Und beim Blick in die Gesichter nehme ich denen das tatsächlich ab. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:28 PM Malte Müller-Michaelis Die Dänen singen "Der er et yndigt Land det står med brede bøge". Auf deutsch: "Es liegt ein lieblich Land im Schatten breiter Buchen". Ich sag mal so: Wenn die Blutrünstigkeit der Hymne über den Finaleinzug entscheidet, gewinnen die Franzosen heute mit 70 Toren Vorsprung. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:28 PM Henrik Bahlmann Apropos Ressortleitung, Malte . Kollege Rilke setzt alles auf Dänemark. "Kein einziges Gegentor" halte ich dann doch für etwas überambitioniert. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:27 PM Henrik Bahlmann Kümmern wir uns vor dem Anpfiff noch einmal um das Instagram-Profil von Mikkel Hansen. Wie. Cool. Ist. Dieser. Typ? Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:26 PM Malte Müller-Michaelis Um unseren Ressortleiter zu zitieren: Wo steht nochmal der Ticketautomat fürs Finale, liebe Kolleg*innen der Sportschau? Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:26 PM Henrik Bahlmann Ist ja gut, du musst bei der französischen Hymne nicht gleich aufstehen und mitsingen. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:25 PM Malte Müller-Michaelis Hinzukommt: Wenn eine Nation weiß, was man bei Weltmeisterschaften zu tun hat, dann sind es die Franzosen. Die "Grande Nation" macht ihrem Namen immer wieder alle Ehre und hat vier der vergangenen fünf WM-Titel gewonnen - und da ist der im Fußball noch gar nicht mitgerechnet! Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:23 PM Henrik Bahlmann Da hast du natürlich recht, Malte . Wirklich gefordert wurden die Dänen in diesem Turnier bis auf die Spiele gegen Norwegen und vielleicht Schweden noch nicht. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:21 PM Malte Müller-Michaelis Probieren wir es zur Abwechslung mal ein bisschen analytischer. Was spricht für die Dänen? Nun ja, dass sie bisher durch das Turnier gepflügt sind wie ein gut geölter Monster Truck über eine schon vorgemähte Wiese. Acht Spiele, acht Siege - das klingt enorm beeindruckend. ABER ehrlicherweise muss man auch sagen, dass die Dänen bislang keine Gegner vom Kaliber Frankreich hatten. Auf der anderen Seite sind die Franzosen gegen Deutschland nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und haben gegen Kroatien verloren. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:14 PM Henrik Bahlmann Ich widerspreche dir ungern - besonders gerade, weil du mir eine Cola mitgebracht hast - aber ich sehe die Dänen knapp vorn. Mit Geldwetten haben wir in diesem Liveticker aber ja eher ungute Erfahrungen gemacht. #Bommesgate Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:13 PM Malte Müller-Michaelis #TeamHansen. Allein schon wegen der Badeschlappen. Aber ich fürchte, auf der Platte wird ihm das nicht viel helfen. Wie Ex-Bundesschnäuzer Heiner Brand gehe ich davon aus, dass die Franzosen das Spiel gewinnen und den Dänen die geplante Final-Party in Herning versauen werden. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:12 PM Henrik Bahlmann Was sagst du, Malte ? Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:11 PM Henrik Bahlmann Klarer Punktsieg für den Dänen, wenn Sie mich fragen. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:11 PM Henrik Bahlmann ... Hansen auf einer zu kleinen Couch. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:11 PM Henrik Bahlmann Karabatic entspannt in seiner freien Zeit auf einer zu großen Couch ... Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:10 PM Henrik Bahlmann Hansen gegen Karabatic. Zwei der wohl größten aktuellen Namen im Welthandball. Aber wer der beiden gewinnt den Instagram-Check? Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:08 PM Malte Müller-Michaelis Zwei der Gründe, warum dieses erste Spiel sportlich höher einzuschätzen ist als die späte Partie zwischen Deutschland und Norwegen, sehen Sie hier. Mikkel Hansen (l.) trifft auf Nikola Karabatic (r.). Für alle Nicht-Handball-Fans: Das ist ein bisschen so wie Ronaldo gegen Messi, Federer gegen Nadal, Balboa gegen Drago oder Boll gegen Helms - zwei der Besten ihres Sports, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, im direkten Duell. Hansen war Welthandballer 2011 und 2015, Karabatic sicherte sich den Titel 2007, 2014 und 2016. dpa Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:06 PM Henrik Bahlmann Sie glauben dem Kollegen nicht, dass Dänemark und Frankreich klare Titelfavoriten sind? Dann sei Ihnen gesagt, dass "unser" EM-, WM- und sowieso-überall-Held Andreas Wolff in seinem Verein nur die Nummer zwei ist. Hinter, genau, Niklas Landin , dem Nationaltorhüter von Dänemark. Wenn Sie mich fragen, ist die Primetime heute 17.30 Uhr. Übertragen wird das Spiel übrigens auf Eurosport, wenn Sie uns als Second-Screen lesen wollen. Wenn nicht, dann lassen Sie den Fernseher doch einfach aus. Reuters Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 4:01 PM Malte Müller-Michaelis Und wo ich schon dabei bin, mich unbeliebt zu machen: Die Kolleg*innen bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten übertragen das erste Halbfinale gar nicht erst. Und warum nicht? Das beantwortet die ARD mit der Sendung, die stattdessen läuft: "Wer weiß denn sowas?" Meine Vermutung: Weil sie davon ausgehen, dass in der ersten Partie nur "unser" ( sic! ) "Opfer" ( sic! sic! sic! ) fürs Finale ermittelt wird. Oder weil sie zu knauserig waren, die Rechte für richtig guten Handballsport zu kaufen. Denn wenn man ehrlich ist, ist die Partie zwischen Olympiasieger Dänemark und Weltmeister Frankreich so etwas wie das vorweggenommene Finale. Aber lassen Sie das nicht unseren Guten Freund Alexander Bommes hören. (Grüße!) Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 3:59 PM Henrik Bahlmann Handball geiler als Gott. Wenn das heute Abend mal nicht bei Twitter trendet. Dänemark vs. Frankreich 1/25/19 3:54 PM Malte Müller-Michaelis Auch auf die Gefahr hin, dass wir im Mutterland des Handball-Hypes als Spielverderber gelten: Kommt es Ihnen nicht auch komisch vor, dass bis zum ersten K.o.-Spiel bei der WM mehr als zwei Wochen gedauert hat? Und dass dann gleich beide Halbfinals an einem Tag stattfinden? Egal, heute gilt's - aber so richtig. Deswegen schicken wir unseren besten Kreisläufer auf die Platte: Henrik Bahlmann freut sich erstmal auf das Duell zwischen Dänemark und Frankreich . Mein Name ist Malte Müller-Michaelis , und ich freue mich gleich mit. Hallo und herzlich Willkommen zum langen Warum-Handball-geiler-ist-als-Gott-Abend bei SPIEGEL ONLINE . Oder so ähnlich. No offense, Gott.