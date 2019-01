Kroatien vs. Deutschland 1/21/19 7:17 PM Malte Müller-Michaelis Wo wir gerade bei Kollegen sind: Ein besonderer Gruß geht an dieser Stelle an den ARD-Kollegen Alexander Bommes , der sich für seine Berichterstattung offensichtlich von unserem Live-Ticker inspirieren lässt. Zumindest hat er sich zu einem Eintrag des Kollegen Henrik Bahlmann geäußert, den er vermutlich nicht richtig verstanden hat. Aber man hört, dass die fünf Euro inzwischen gezahlt wurden. Vielen Dank fürs Auslegen an Jan . Kroatien vs. Deutschland 1/21/19 7:16 PM Tim Beyer Es sind heute übrigens 19.250 Zuschauer - und die schwenken gerade ihre Fahnen, manche Klatschpappen sich auch schon mal warm. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr laut. Kollege Jan Göbel links neben mir hat sich vorsorglich schon mal die Mütze angezogen. Kroatien vs. Deutschland 1/21/19 7:15 PM Malte Müller-Michaelis Auch schön (sic!) . Die Kollegen vom ZDF stimmen schon mal ihren ganz eigenen Soundtrack an. Zum Glück beinhaltet der öffentlich-rechtliche Sendeauftrag keine neutrale und professionell-distanzierte Sportberichterstattung. Oder etwa doch? Wer hat schon Lust, den Rundfunkstaatsvertrag zu lesen? Ganz ehrlich: Ich nicht. Und wenn schon Zwangsgebühren zahlen, dann doch wenigstens für ein bisschen Deutschtümelei, oder? Kroatien vs. Deutschland 1/21/19 7:13 PM Tim Beyer Hallo, Malte . Ich muss dich enttäuschen, "DeHöhner" haben wir schon abgehandelt. Der Kölner geht da nach dem Motto vor: Das Beste kommt am Anfang. Folgerichtig sind wir jetzt bei Mark Forster angelangt. Kroatien vs. Deutschland 1/21/19 7:09 PM Malte Müller-Michaelis Die Handball-WM biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Und die deutsche Nationalmannschaft hat sich für den Schlussspurt in eine gute Position gebracht. Genauer: Mit einem Sieg gegen Kroatien kann die DHB-Auswahl den vorzeitigen Halbfinaleinzug klar machen. Aber, Vorsicht: Sollte das Team von Christian Prokop das zweite Hauptrundenspiel verlieren, würden die Kroaten in der Tabelle vorbeiziehen. Es geht also um viel. Um so viel, dass der Kollege Tim Beyer in der Köln-Arena die Klatschpappe beiseite gelegt hat und live von vor Ort mit mir zusammen durch den Abend führt. Das freut mich natürlich. Hallo, Tim , guten Abend nach Köln. Die wichtigste Frage gleich vorab: Welches Lied von "De Höhner" wird gerade mit 700 Dezibel gespielt und von 15.000 Menschen mitgesungen? Show more Tickaroo Liveblog Software