Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:18 PM Malte Müller-Michaelis Und nochmal Grüße an den Kollegen Bommes , der die Vorberichterstattung damit eröffnet, er könne sich ja erstmal an die Fakten halten. Mit Betonung auf erstmal . Danke für so viel ungewollte Ehrlichkeit. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:15 PM Marco Fuchs Wenn sie sich noch ein bisschen emotional aufputschen wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Nachbericht unseres Kollegen Jan Göbel zur Partie gegen Kroatien. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:15 PM Malte Müller-Michaelis Grüße des Kollegen Bahlmann gehen übrigens auch an @SophiePassmann , die ein besonderes Faible für den Bundestrainer hat. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:13 PM Marco Fuchs Allerdings hätten die Franzosen vielleicht auch anders gespielt, wenn sie sich nicht komfortabel mit dem zweiten Platz hätten arrangieren können usw. - Aber den Ärger der Kroaten konnte ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber zurück zum heutigen Spiel: Für die Endphase der WM rückt Tim Suton für Strobel in den Kader. Der 22-Jährige Rückraumspieler ist in der Bundesliga für den TBV Lemgo aktiv und wird bereits heute zum Einsatz kommen. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:10 PM Malte Müller-Michaelis Vor allem nach dem Sieg der Kroaten gegen Frankreich kann man diesen Gedanken durchaus nachvollziehen. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:10 PM Malte Müller-Michaelis Ein weiteres Nachspiel aus der Partie gegen Kroatien (wenn auch nicht ganz so wichtig wie die fünf Euro) war ein böser Brief der Kroaten an den Weltverband. Ich habe es schon einmal geschrieben, und ich es schreibe es gerne wieder: Den Aufschrei, den es gegeben hätte, wenn manche Entscheidungen in der Schlussphase genau andersrum gefallen wären, hätte ich nicht hören mögen. So spielten die Szenen in der Nachberichterstattung kaum eine Rolle. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:08 PM Marco Fuchs Kollege Bahlmann, der edle Spender des Geldbetrages, lacht gequält auf. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:07 PM Henrik Bahlmann Grüße! Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:06 PM Malte Müller-Michaelis Falls Sie sich gefragt haben, was Alexander Bommes mit den fünf Euro gemacht hat, die er von uns bekommen hat (siehe Live-Ticker zum Kroatien-Spiel): Vermutlich hat er sich davon Schokolade gekauft, die er jetzt wieder abtrainieren musste. Anders können wir uns diesen Post nicht erklären. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:06 PM Marco Fuchs Bei den Deutschen nicht dabei ist Martin Strobel. Der 32-jährige Spielmacher hatte sich in der Partie gegen Kroatien schwer verletzt und fällt „sechs bis acht Monate“ aus. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 7:03 PM Marco Fuchs Ich glaube, dass eine Niederlage mit neun Toren Differenz, nur um die Dänen im Halbfinale in Hamburg zu erwischen, ein derartiger Stimmungskiller wäre, dass man das tunlichst unterlassen sollte. Die Mannschaft sollte heute locker im dritten Gang durchspielen, die Partie anständig nach Hause bringen und dann auf das Ergebnis des Dänemarkspiels schauen. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 6:58 PM Malte Müller-Michaelis Schon im Vorfeld hatten wir uns Gedanken zu den möglichen Konstellationen gemacht, die durch Frankreichs Niederlage eigentlich hinfällig sind, weil sich das deutsche Team schon sehr, sehr, sehr dumm anstellen müsste, um den Gruppensieg noch zu verhindern. Grob gesprochen gab es zwei Fraktionen: Die einen sagen, man müsse dem Topfavoriten Dänemark möglichst lange aus dem Weg gehen (also auf ein Halbfinale gegen Schweden oder Norwegen hoffen). Die anderen meinen, wenn man schon gegen Dänemark spielen muss, dann doch lieber im Halbfinale vor heimischem Publikum in Hamburg als im Endspiel vor frenetischen dänischen Fans in Herning. Hast du dazu eine Meinung, Marco ? Deutschland vs. Spanien 1/23/19 6:54 PM Marco Fuchs Mit einem Auge werden wir auch auf das Parallelspiel in Hauptrundengruppe 2 schauen, in dem Dänemark und Schweden aufeinandertreffen. Da Norwegen in der 18-Uhr-Partie Ungarn bezwingen konnte, sieht derzeit viel nach den Halbfinalpartien Deutschland gegen Norwegen und Dänemark gegen Frankreich aus. Es sei denn, den Schweden gelingt gegen Co-Gastgeber Dänemark ein mittelgroßes Handballwunder. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 6:48 PM Marco Fuchs Deutschland vs. Spanien 1/23/19 6:47 PM Marco Fuchs Gehen wir noch alle Eventualitäten durch: Bei einer Niederlage mit neun Toren Differenz wäre man nur noch Gruppenzweiter, bei acht Toren und weniger als 28 eigenen Treffern ebenfalls. Bei mehr als 28 (also zum Beispiel einem 30:38) wäre man dennoch Erster. Der prickelnde Sonderfall: Bei einem 28:36 wären alle Zahlen zwischen Deutschland und Frankreich gleich – und es würde gelost. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 6:39 PM Marco Fuchs Durch das Ergebnis der Partie Frankreich gegen Kroatien ist die Begegnung zwischen Deutschland und Spanien noch ein bisschen spannungsärmer geworden. Frankreich unterlag mit 20:23, was positive Konsequenzen für die Mannschaft von Christian Prokop hat: Selbst bei einer Niederlage mit sieben Toren Differenz würde man als Gruppenerster in die Halbfinals am Freitag in Hamburg einziehen. Deutschland vs. Spanien 1/23/19 6:37 PM Malte Müller-Michaelis Guten Abend, wir sind der Handball-WM-Liveticker bei SPIEGEL ONLINE . Sie kennen uns vielleicht von unseren großen Hits "Ui, ist das spannend!" , "Ui, ist das schon wieder spannend!" und "Fünf Euro für eine Portion Bommes" . Heute Abend widmen wir uns der letzten Hauptrunden-Partie der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Spanien . Wir, das sind in diesem Fall Marco Fuchs (der insgeheim gerne Marco Wolff hieße) und Malte Müller-Michaelis (dessen 20 Monate alter Sohn ein bisschen aussieht wie Patrick Wiencek - und fast so hart wirft). Guten Abend, herzlich Willkommen und viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software