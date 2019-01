Vor ungefähr einem Jahr war Deutschland eine Eishockey-Nation. Bei den Winterspielen in Pyeongchang im Februar spielte sich das deutsche Team ins olympische Endspiel, wildfremde Menschen in Deutschland trafen sich frühmorgens in Kneipen zum Public Viewing, warfen mit Namen wie Dominik Kahun, Danny aus den Birken und Patrick Reimer um sich, als wären es alte Bekannte. Der Kapitän Christian Ehrhoff war medial allgegenwärtig, die Eishockeyspieler so nahbar, sympathisch, ehrliche Arbeiter. Der Kontrapunkt zum Fußball.

Der Christian Ehrhoff 2019 heißt Uwe Gensheimer, die Eishockeyspieler sind jetzt Handballer, ansonsten wiederholt sich alles. Dieselben Attribute, dieselbe Hoffnung, dass so ein Erfolg einen Boom in der Sportart auslöst, dieselben albernen Vergleiche mit dem Fußball.

Und wieder stellt sich die Frage: Inwiefern kann der Handball von der öffentlichen Anteilnahme profitieren, wie nachhaltig ist so ein Turnier? Was bleibt von der WM? Man muss jetzt keine großen Illusionen rauben, wenn man sagt: nicht viel. Es wäre übertrieben, zu behaupten, dass in Deutschland ein Jahr nach dem euphorischen Auftritt der DEB-Auswahl in Pyeonchang nun 80 Millionen Menschen mit dem Eishockeyschläger in der Hand durch die Gegend laufen.

Handball -WM lag günstig

Ein Turnier ist ein Turnier ist ein Turnier. Eine zeitlich auf zwei oder drei Wochen beschränkte Veranstaltung, in diesem Fall sogar noch äußerst günstig gelegen zum Jahresbeginn, wenn der Fußball erst langsam aus dem Winter zurückkehrt. Das Fußball-Transferfenster der Winterpause ist noch nicht einmal geschlossen, es gibt keine Fußball-Champions-League, noch keinen DFB-Pokal. Die Handballer mussten im Fernsehen höchstens mit Biathlon und der Streif konkurrieren.

Das hat der Sportart Aufmerksamkeit verschafft, mit dem sportlichen Erfolg haben die Spieler diese genutzt. Den braucht es auch zwingend, dann lässt sich das deutsche Publikum auch gerne begeistern - nicht nur von Handballern, sondern auch von Beachvolleyballern ebenso wie von Zehnkämpfern. Oder Eishockeyspielern. ARD und ZDF zumindest werden die Handballturniere in Zukunft nicht mehr so schnöde ignorieren, wie sie es in der Vergangenheit getan hatten. Damit lässt sich Quote machen. Bis einschließlich 2025 werden alle Welt- und Europameisterschaften im Öffentlich-Rechtlichen TV übertragen.

Die Präsenz im Fernsehen - das ist das, was den Handballern wohl am besten tut. Das hieße aber auch, dass die Bundesliga, das Final Four, die Champions League auf großer TV-Bühne stattzufinden hätte. Den überbordenden Boom sollte man auch davon nicht erwarten, schließlich kommen ja auch nicht die Jugendlichen scharenweise zum Biathlon, nur weil es dauernd im Fernsehen läuft. Aber die Sportart bliebe im öffentlichen Gedächtnis, wenn Uwe Gensheimer, Fabian Wiede und Andreas Wolff auch in anderen Monaten als dem Januar in Erscheinung träten.

Sportarten nachhaltig auf dem öffentlichen Radar zu halten, das ist ungemein schwierig. Die Leichtathleten schlagen sich seit vielen Jahren mit diesem Thema herum, die Schwimmer, die Turner. Für zwei, drei Wochen im Jahr richten sich die Schweinwerfer auf sie, dann fällt den Deutschen unvermittelt auf, welch sympathisches Potenzial im Leistungssport doch steckt, die Fernsehgemeinde holt sich ein gutes Gewissen ab, wenn sie den fleißig Autogramm schreibenden Handballern zujubeln. Danach wartet aber dann auch schon wieder die nächste große Geschichte über Franck Ribéry.

Der "Münchner Merkur" hat ein bisschen gehässig geschrieben, von der WM blieben vermutlich nur die schreienden Pullover von DHB-Vizepräsident Bob Hanning im Gedächtnis. Das ist doch schon mal ein Anfang.