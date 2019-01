Deutschland vs. Norwegen 40' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Magnus Jøndal Deutschland vs. Norwegen 39' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Fabian Böhm Vorhin noch "Bööööhmiiii" - jetzt nur: "Das war gut!" Die Hoffnungen der deutschen Fans protokolliert vom ARD-Kommentator. Deutschland vs. Norwegen 39' Malte Müller-Michaelis Die deutsche Bank jubelt - und warum? Weil mal ein Norweger vorbeiwirft. Man muss sich halt auch über die kleinen Dinge freuen, wenn es sonst nichts zum Drüberfreuen gibt. Deutschland vs. Norwegen 38' Malte Müller-Michaelis "Deine Mudder klaut bei kik!" Jetzt wissen Sie, warum Wolff so richtig unter Dampf steht. dpa Deutschland vs. Norwegen 38' Henrik Bahlmann Suton wirft am Tor vorbei. Ich will es nicht beschreien, aber das sieht gerade ganz, ganz böse aus für die deutsche Mannschaft. Norwegen ist ein Klassegegner - und bei Deutschland stimmt fast gar nichts. Deutschland vs. Norwegen 37' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Bjarte Myrhol 16:20 Wie war das mit Myrhol. Vielleicht hat der heimlich mitgehört und inzwischen verstanden, dass er werfen soll. Macht er. Und trifft, wie er will. Deutschland vs. Norwegen 37' Malte Müller-Michaelis Mag sein. Aber noch besser wär's, wenn er mal einen Ball halten würde. Deutschland vs. Norwegen 37' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Tim Suton Der Nachnominierte beißt sich am Kreis durch. Deutschland vs. Norwegen 36' Henrik Bahlmann Prokop stellt hinten von 6-0 auf 3-2-1 um. In der Offensive sollen zwei Minuten geholt werden. Für den Gegner natürlich. Deutschland vs. Norwegen 36' Henrik Bahlmann Timeout Deutschland Jetzt geht es um alles. Oder wie es Prokop sagt: "Das ist die Herausforderung." Deutschland vs. Norwegen 36' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Eivind Tangen 15:19 Tja, und solche Ballverluste bestrafen die Norweger. Blitzschnell geht das. Und schon sind's vier Tore Rückstand. Deutschland vs. Norwegen 36' Henrik Bahlmann Stürmerfoul von Wiencek. Nächster Turnover. Deutschland vs. Norwegen 35' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Sander Sagosen 15:18 Das Blöde bei Sagosen aus deutscher Sicht: Wenn er mal keine Anspielstation findet, schweißt er den Ball einfach selbst rein. Bumm macht's. Wolff hat seit seiner Wiedereinwechslung noch keinen gehalten. Deutschland vs. Norwegen 35' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Fabian Wiede 15:17 Wiede springt im Rückraum hoch und lässt Bergerud dieses Mal keine Chance. Deutschland vs. Norwegen 35' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Eivind Tangen 14:17 Diesmal bedient Sagosen Tangen. Auch der ist erfolgreich. Wolff ist sehr angespannt - hilft aber nichts. Deutschland vs. Norwegen 34' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 14:16 Endlich wieder. Gensheimer springt von Linksaußen in den Kreis und lässt Bergerud keine Chance. Deutschland vs. Norwegen 34' Henrik Bahlmann "Den Myrhol, den kannste werfen lassen!" Deutschland vs. Norwegen 33' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Bjarte Myrhol 13:16 Sagosen auf Myrhol. Wer ein bisschen aufgepasst hat, kennt die Kombination. Zur deutschen Verteidigung hat sich eventuell noch nicht rumgesprochen, dass die Norweger das meist so spielen. Deutschland vs. Norwegen 33' Henrik Bahlmann Pekeler wird am Kreis angespielt, dreht sich auf und setzt den Ball neben das Tor. Es geht also weiter: Deutschland verpasst die einfachen Tore. Deutschland vs. Norwegen 32' Henrik Bahlmann An dieser Stelle könnte auch ein Medienkritik-Liveticker stehen. Deutschland vs. Norwegen 32' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Bjarte Myrhol 13:15 In Überzahl wird Myrhol freigespielt und trifft. Die Arme der Schiedsrichter waren schon oben. Ärgerlich aus deutscher Sicht. Deutschland vs. Norwegen 32' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Deutschland Jannik Kohlbacher Kohlbacher schiebt seinen Gegenspieler am Hals einmal quer durch die Halle. Der ARD-Kommentator: "Das kann keine Zweiminuten-Zeitstrafe geben." Äh, doch. Deutschland vs. Norwegen 31' Malte Müller-Michaelis Joachim Löw hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegrüßt. Patrick Wiencek grüßt zurück. dpa Deutschland vs. Norwegen 31' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Fabian Wiede 13:14 Gensheimer gewinnt den Ball und leitet die zweite Welle ein. Wiede ist am Ende frei durch und macht so ein einfaches Tor, von denen die Mannschaft in der ersten Hälfte viel zu wenig hatte. Deutschland vs. Norwegen Henrik Bahlmann Wolff kehrt zurück in das Tor. "Der wird angespannt sein, das können Sie sich nicht vorstellen", sagt der ARD-Kollege. Er sich aber schon? Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis Das war übrigens auch gegen Norwegen. #JustSayin Deutschland vs. Norwegen Henrik Bahlmann Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson sah das alles gar nicht so wild. Er gehe mit den Entscheidungen der Schiedsrichter mit. Da haben wir unseren Experten. Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis Das ist auch eine schöne Idee. Und dann: Feuer frei und Anarchie! Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis Wäre mal wieder Zeit, oder? Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis "Oh Gott, ist das immer so aufregend?" afp Deutschland vs. Norwegen Henrik Bahlmann Aktuelles Bild aus den Umkleiden: Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis #ProfessionellDistanzierteBerichterstattung Deutschland vs. Norwegen Henrik Bahlmann Tatsächlich bedeutet "Fenster öffnen", dass die Luft in der Halle ziemlich mies ist und dringend mal ein Fenster geöffnet werden sollte. Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis Und Twitter-Deutschland so: "Wie kann man da Zeitstrafen geben? Was sind das für Schiedsrichter?" Focke Strangmann / epa-efe / rex Deutschland vs. Norwegen Henrik Bahlmann Ein Spiel, von dem ich noch meinen Kindern erzählen werde. #TVSTSV Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis Daran erinnere ich mich tatsächlich. Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis Wer erinnert sich nicht? Deutschland vs. Norwegen Henrik Bahlmann Ein Glück. Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis Für dich vielleicht. Deutschland vs. Norwegen Henrik Bahlmann Wir sitzen hier übrigens seit dem Anpfiff auf unserem bestellten Essen und konnten noch keine Gabel verzehren. Kurze Twitterpause. Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis Anstatt über die Schiedsrichter zu meckern, könnte man das auch so sehen. Deutschland vs. Norwegen Henrik Bahlmann Bei dem Namen glaube ich ihm alles. Deutschland vs. Norwegen Malte Müller-Michaelis Zu diesem Bild fällt mir so viel ein. Und das meiste davon ist: "Autsch!" afp Deutschland vs. Norwegen Henrik Bahlmann Endlich Zeit, sich um die wirklich wichtigen Sachen zu kümmern. Deutschland vs. Norwegen Henrik Bahlmann Und dann ist Halbzeit. Deutschland vs. Norwegen 30' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Magnus Jøndal 12:14 Jøndal bleibt von der Siebenmeterlinie perfekt. Mit dem Pausenpfiff stellt er die Führung der Norweger wieder auf zwei Tore. Deutschland vs. Norwegen 30' Henrik Bahlmann Die Uhr steht bei 30:00. Der Siebenmeter wird aber noch ausgeführt. Deutschland vs. Norwegen 30' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Norwegen Wie Sagosen immer wieder Myrhol freispielt - das ist schon richtig gut. Foul am Kreis - nächster Siebenmeter. Deutschland vs. Norwegen 30' Malte Müller-Michaelis Deutschland vs. Norwegen 30' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Fabian Böhm "Bööööööhm!" Ich will nicht wissen, wie der wehrte ARD-Kollege die Leistung von Mikkel Hansen im frühen Halbfinale kommentiert hätte. Deutschland vs. Norwegen 30' Malte Müller-Michaelis #WarumHandballBesserIstAlsFussball Deutschland vs. Norwegen 30' Henrik Bahlmann Yellow Card Norwegen Die Bank sieht die Gelbe Karte. Bei der nächsten Strafe gegen die Bank müssen sie einen Spieler von der Platte nehmen. Deutschland vs. Norwegen 30' Henrik Bahlmann Der nächste Fehlpass. Wiede will den Diagonalpass auf Linksaußen spielen, ein Norweger spritzt aber dazwischen. Deutschland vs. Norwegen 30' Henrik Bahlmann Myrhol hat gar nicht geworfen. Ich bin von Prokop enttäuscht. Deutschland vs. Norwegen 30' Malte Müller-Michaelis Parry Deutschland Silvio Heinevetter Beruhigend zu wissen für Wolff, dass er sich mal eine Pause gönnen kann. Heinevetter ist mit der nächsten starken Parade zur Stelle. Deutschland vs. Norwegen 30' Henrik Bahlmann Nächstes Tor also von Myrhol? Deutschland vs. Norwegen 30' Henrik Bahlmann Prokop sagt: "Wir lassen nur Myrhol werfen. Lasst das Fenster kurz offen." Deutschland vs. Norwegen 30' Malte Müller-Michaelis "Eine körperliche Partie" afp Deutschland vs. Norwegen 30' Malte Müller-Michaelis Timeout Norwegen Norwegen nimmt die Auszeit - vermutlich um durchzuzählen, wieviele Spieler noch übrig sind. Deutschland vs. Norwegen 28' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Matthias Musche 11:13 Muuuuusche mit dem Dreher beim Siebenmeter. Ist der cool, der junge Linksaußen. Deutschland vs. Norwegen 28' Henrik Bahlmann Ich geh auf Strafenhagel. Deutschland vs. Norwegen 28' Malte Müller-Michaelis Deutschland vs. Norwegen 28' Henrik Bahlmann 2 Minutes Norwegen Magnus Gullerud Wie nennt man das gerade? Strafengewitter? Deutschland vs. Norwegen 28' Henrik Bahlmann 7 Meter Deutschland Deutschland vs. Norwegen 28' Henrik Bahlmann 2 Minutes Norwegen Petter Øverby "Zwingend und konsequent", schreit uns der Fernseher entgegen. Deutschland vs. Norwegen 28' Henrik Bahlmann Doppelte Unterzahl. Dazu drei Tore im Rückstand. Es sah durchaus schon einmal besser aus für die DHB-Auswahl. Deutschland vs. Norwegen 27' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Magnus Jøndal 10:13 Jøndal verwandelt sicher. Deutschland vs. Norwegen 27' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Norwegen Der Siebenmeter ist eine weitere logische Schlussfolgerung. Deutschland vs. Norwegen 27' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Deutschland Hendrik Pekeler Und gleich die nächste Zweiminutenstrafe hinterher. Pekeler mit einem gekonnten Wrestling-Move. Sieht lässig aus, ist aber nicht erlaubt. Deutschland vs. Norwegen 27' Henrik Bahlmann Ich höre "die deutschen Raubeine" in der Redaktion. Ich nenne aber keine Namen. #Sponleaks Deutschland vs. Norwegen 26' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Deutschland Uwe Gensheimer Jetzt ist Stimmung in der Halle. Und keine gute. Es gibt Pfiffe! Gensheimer schubst Sagosen von hinten um. Das Publikum hat sich auf die Schiedsrichter eingeschossen, obwohl die das allermeister richtig sehen. Zwei Minuten gegen Gensheimer sind natürlich die korrekte Entscheidung. Deutschland vs. Norwegen 25' Henrik Bahlmann Das nächste Stürmerfoul der deutschen Mannschaft. Suton läuft in seinen Gegenspieler - das ist alles etwas zu hektisch. Deutschland vs. Norwegen 25' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Magnus Abelvik Rød 10:12 Wenn es schnell geht, sind die Norweger nicht zu stoppen. Rød erzielt schon seinen fünften Treffer. Deutschland vs. Norwegen 25' Henrik Bahlmann Bei der deutschen Mannschaft dagegen nicht. Böhm spielt in der offensive Foul. Wieder der Turnover. Deutschland vs. Norwegen 25' Henrik Bahlmann Fernsehen im SPIEGEL ONLINE -Liveticker? Jetzt geht alles. Deutschland vs. Norwegen 25' Malte Müller-Michaelis Parry Deutschland Silvio Heinevetter Wieder spielt Sagosen schön an den Kreis - aber Heinevetter ist mit dem Fuß zur Stelle und wischt den Ball an den Pfosten. Schöne Parade! Deutschland vs. Norwegen 25' Malte Müller-Michaelis Die Kolleg*innen der ARD beliefern uns mit aktuellen Bewegtbildern, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen. Deutschland vs. Norwegen 25' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Fabian Böhm 10:11 Und seine Spieler machen 'ne Eins. Der Trainer erreicht die Mannschaft nicht. Deutschland vs. Norwegen 25' Malte Müller-Michaelis "Wir machen ne Null", sagt Prokop. Dann mal los. Deutschland vs. Norwegen 25' Henrik Bahlmann Wie der coole Sportlehrer fragt Prokop, welchen Spielzug seine Jungs spielen wollen. Deutschland vs. Norwegen 25' Malte Müller-Michaelis Timeout Deutschland Deutschland vs. Norwegen 25' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Kristian Bjørnsen 9:11 Wieder geht es bei den Norwegern ganz schnell. So lassen sie die deutsche Deckung nicht ins Spiel kommen. Bjørnsen trifft zur Zwei-Tore-Führung für die Norweger. Deutschland vs. Norwegen 25' Henrik Bahlmann Wieder verpasst Fäth den Treffer. Norwegen stellt eine überragende Defensive in dieser ersten Hälfte. Deutschland vs. Norwegen 25' Henrik Bahlmann Der ARD-Kommentator ist nicht einverstanden. Wundert mich persönlich jetzt wenig, die Strafe konnte man durchaus so geben. Deutschland vs. Norwegen 24' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Deutschland Hendrik Pekeler Weil Pekeler die Arme am Mann hatte, bekommt er zusätzlich noch eine Zeitstrafe aufgebrummt. Deutschland wieder in Unterzahl. Deutschland vs. Norwegen 24' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Sander Sagosen 9:10 Sagosen setzt sich gegen Pekeler durch und trifft. Deutschland vs. Norwegen 24' Malte Müller-Michaelis Die deutsche Twittersphäre ist nicht einverstanden mit der Leistung der Schiedsrichter. Deutschland vs. Norwegen 24' Henrik Bahlmann 2 Minutes Norwegen Zusätzlich gab es für die Norweger eine Zeitstrafe. Das ist jetzt die Chance für Deutschland, in Führung zu gehen. Deutschland vs. Norwegen 23' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Uwe Gensheimer Und der Kapitän liefert. Dritter Freiwurf, dritter Treffer. Deutschland vs. Norwegen 23' Henrik Bahlmann Uwe -Sprechchöre in der Halle. Deutschland vs. Norwegen 23' Henrik Bahlmann 7 Meter Deutschland Deutschland vs. Norwegen 22' Henrik Bahlmann "Heinevetter provoziert den Fehlwurf!" Kein. Kommentar. Deutschland vs. Norwegen 22' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Fabian Wiede 8:9 Egal, wie schlecht es läuft. Wiede kann alles. Deutschland vs. Norwegen 21' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Magnus Gullerud 7:9 Nach Ballgewinn am eigenen Kreis schalten die Norweger ganz schnell um. Rød spielt auf Gullerud. Heinevetters erste Amtshandlung: Er darf den Ball aus dem Netz holen. Deutschland vs. Norwegen 21' Henrik Bahlmann Und vorne scheitert die Mannschaft wieder. Fäths Wurf landet über dem Tor, der deutsche Rückraumspieler war vorher aber wohl gefoult worden. Deutschland vs. Norwegen 21' Henrik Bahlmann Silvio Heinevetter kommt für Wolff in die Partie. Deutschland vs. Norwegen 20' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Gøran Johannessen 7:8 Die Norweger lassen nicht nach. Johannessen findet eine Lücke in der deutschen Deckung und bringt die Skandinavier wieder in Führung. Deutschland vs. Norwegen 19' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Patrick Groetzki 7:7 Der Gegenstoß über Rechtsaußen. Der viel kritisierte Groetzki bleibt vor Bergerud cool. Liegt vielleicht auch am ARD-Kommentator: "Den muss er jetzt machen!" Deutschland vs. Norwegen 19' Malte Müller-Michaelis Parry Deutschland Andreas Wolff Wieder heißt das Duell Bjørnsen gegen Wolff - diesmal beim Tempo-Gegenstoß. Und Wolff hat den Ball. Ganz stark! Deutschland vs. Norwegen 19' Henrik Bahlmann Parry Norwegen Torbjørn Bergerud Wieder hält Bergerud hält wieder stark. Der Versuch von Wiede wird aber nachträglich zurückgepfiffen. Deutschland vs. Norwegen 18' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Kristian Bjørnsen 6:7 Jetzt spielen es die Norweger richtig gut aus. Schöner Pass auf den Rechtsaußen Bjørnsen, der Wolff keine Chance lässt. Deutschland vs. Norwegen 18' Henrik Bahlmann Parry Norwegen Torbjørn Bergerud Etwas zu hektisch schließt die deutsche Mannschaft ab. Bergerud hält schon wieder. Deutschland vs. Norwegen 18' Henrik Bahlmann Deutschland nimmt den Torhüter raus und füllt auf. Deutschland vs. Norwegen 18' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Magnus Abelvik Rød 6:6 In Überzahl bricht Rød wieder aus dem rechten Rückraum durch und nagelt den Ball rein. Dagegen hat die deutsche Defensive noch kein Mittel gefunden. Deutschland vs. Norwegen 17' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Deutschland Jannik Kohlbacher Wieder Kohlbacher gegen Sagosen. Diesmal greift der Deutsche seinem Gegenspieler an den Hals. Das ist nicht erlaubt und bringt Kohlbacher eine kurze Pause ein. Deutschland vs. Norwegen 17' Malte Müller-Michaelis Kohlbacher blockt Sagosen. Prokop ballt die Faust. Deutschland vs. Norwegen 16' Malte Müller-Michaelis "Habe ich gerade was von Öl gelesen?" Jetzt haben wir auch die Aufmerksamkeit des Ex-Kanzlers. dpa Deutschland vs. Norwegen 16' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 6:5 In den vergangenen Spielen zunehmend unsicherer von der Siebenmeterlinie, läuft es heute bei Gensheimer. Deutschland vs. Norwegen 15' Henrik Bahlmann 7 Meter Deutschland Deutschland vs. Norwegen 15' Henrik Bahlmann Parry Norwegen Torbjørn Bergerud Bergerud hält stark gegen Wiencek. Es gibt aber Siebenmeter. Deutschland vs. Norwegen 14' Malte Müller-Michaelis Parry Deutschland Andreas Wolff Wolff nimmt mal einen weg - und gleich den nächsten. Stark vom deutschen Torwart. So ein Signal hat es aber auch mal gebraucht. Deutschland vs. Norwegen 14' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Paul Drux 5:5 Druuuuux zieht aus dem Rückraum ab und schickt Bergerud in die falsche Ecke. Deutschland vs. Norwegen 14' Henrik Bahlmann Wer gewinnt jetzt? Deutschland vs. Norwegen 13' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Magnus Abelvik Rød 4:5 Bisher macht Rød mit den Deutschen, was er will. Wieder trifft er aus dem Rückraum. Wolff ohne Chance. Deutschland vs. Norwegen 13' Malte Müller-Michaelis Ganz ehrlich: Wenn der Pekeler so ausholt, will ich nicht im Weg stehen. afp Deutschland vs. Norwegen 13' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 4:4 Uns Uwe in Hamburg. Der Siebenmeter sitzt. Deutschland vs. Norwegen 12' Henrik Bahlmann 7 Meter Deutschland Fäth setzt sich gut durch - trifft dann nur die Latte. Die Schiedsrichter entscheiden aber auf Siebenmeter. Deutschland vs. Norwegen 12' Malte Müller-Michaelis Rød trifft und jubelt schon wieder - doch die Partie war bereits unterbunden. Das Tor zählt nicht. Glück für Deutschland. Deutschland vs. Norwegen 12' Henrik Bahlmann Bei Twitter macht sich inzwischen Stimmung gegen die Schiedsrichter breit. Natürlich. Deutschland vs. Norwegen 12' Malte Müller-Michaelis Der Arm der Schiedsrichter geht nach oben. Damit signalisieren sie nicht, dass sie freistehen, sondern dass die Norweger zum Abschluss kommen müssen. Zeitspiel. Deutschland vs. Norwegen 11' Malte Müller-Michaelis Deutschland vs. Norwegen 10' Henrik Bahlmann Parry Norwegen Torbjørn Bergerud Drux kämpft sich irgendwie an den Kreis durch, bekommt bei seinem Abschluss aber ordentlich Druck. Bergerud hat relativ wenig Probleme, den Ball abzuwehren. Relativ, weil es für einen Handballtorhüter eigentlich immer Probleme beim Abwehren eines Balles gibt. Deutschland vs. Norwegen 10' Henrik Bahlmann Es gibt nur einen Gott: Bela, Farin, Rød. Deutschland vs. Norwegen 9' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Magnus Abelvik Rød 3:4 Drei Tore in Folge bedeuten die erste Führung für Norwegen. Wieder trifft Rød. Deutschland vs. Norwegen 9' Henrik Bahlmann Und der Ball ist tatsächlich weg. Deutschland vs. Norwegen 9' Henrik Bahlmann Norwegen steht in der Defensive sehr sicher. Deutschland hat Probleme, zum Kreis durchzudringen - und kommt jetzt schon wieder in Zeitdruck. Deutschland vs. Norwegen 8' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Bjarte Myrhol 3:3 Sagosen mit einem feinen Anspiel an den Kreis. Da steht Myrhol frei und nutzt das zum Ausgleich. Deutschland vs. Norwegen 8' Henrik Bahlmann Wiede und Fäth reißen das deutsche Offensivspiel an sich. Wiede sieht sich im Zeitspiel aber zu einem Abschluss aus dem Rückraum gezwungen - und wirft den Ball klar über das Tor. Deutschland vs. Norwegen 7' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Magnus Jøndal 2:3 Mit Magnus Jøndal möchte ich nicht zwingend tauschen. Der steht nämlich Wolff gegenüber. Ein tiefer Blick in die Augen - und trotzdem verwandelt er den Siebenmeter. Deutschland vs. Norwegen 6' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Norwegen Einen Siebenmeter gibt es obendrauf. Deutschland vs. Norwegen 6' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Deutschland Paul Drux Fäth foult, Drux bekommt zwei Minuten. Interessante Regelauslegung. Deutschland vs. Norwegen 6' Henrik Bahlmann Fäth will den Ball am Kreis zu Pekeler stecken, der landet aber bei einem Norweger. Deutschland vs. Norwegen 5' Malte Müller-Michaelis Parry Deutschland Andreas Wolff Die Halle hat zum ersten Mal Grund das "Andi" des Stadionsprechers mit einem lauten "WOLFF" zu beantworten. Erste starke Parade des deutschen Torwarts. Und soweit lehne ich mich aus dem Fenster: Es wird nicht die letzte bleiben. Deutschland vs. Norwegen 5' Malte Müller-Michaelis Ich sag mal: Hamburg hat Bock! Deutschland vs. Norwegen 4' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Hendrik Pekeler 3:1 Deutschland spielt den Gegenstoß über Wiede und Gensheimer stark aus. Am Kreis ist Pekeler dann frei durch - und schmettert den Ball erwartungsgemäß in das Tor. Deutschland vs. Norwegen 4' Malte Müller-Michaelis Die deutsche Deckung arbeitet gut und unterbindet den schnellen Gegenstoß der Norweger. Wiencek provoziert ein Stürmerfoul. Ballbesitz Deutschland. Deutschland vs. Norwegen 4' Malte Müller-Michaelis Fenster schließen hilft vielleicht. Deutschland vs. Norwegen 2' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Fabian Wiede 2:1 Wiede trifft aus dem Rückraum. Für mich schon jetzt der deutsche Spieler des Turniers. Deutschland vs. Norwegen 2' Henrik Bahlmann Norwegen agiert in einer offensiven 6:0-Abwehr. Deutschland vs. Norwegen 2' Malte Müller-Michaelis Goal! Norwegen Magnus Abelvik Rød 1:1 Die Norweger sind darum bemüht, schnell zu antworten. Schnelle Mitte, Rød gleicht aus. Deutschland vs. Norwegen 1' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 1:0 Das erste Tor der deutschen Mannschaft macht der Kapitän. Deutschland vs. Norwegen 1' Malte Müller-Michaelis Das ist übrigens die erste Sieben, die erfahrene Handball-Ticker-Leser schon kennen. Deutschland vs. Norwegen 1' Henrik Bahlmann Deutschland hat zuerst den Ball. Deutschland vs. Norwegen 1' Malte Müller-Michaelis Livecast started! Pfiff. Und ab dafür! Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:30 PM Henrik Bahlmann The vor-final Countdown. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:30 PM Henrik Bahlmann Grüße an Fipsi! Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:29 PM Malte Müller-Michaelis Jetzt kann wirklich nichts mehr schiefgehen. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:29 PM Henrik Bahlmann Bob Hanning trägt heute einen Fuchs-Pullover, der eine Krone trägt. Kollege Pommerenke atmet zufrieden durch: "Ja, er zieht's durch." Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:27 PM Henrik Bahlmann Einigen wir uns darauf, dass wir das norwegische Fernsehen gucken? Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:27 PM Malte Müller-Michaelis "Ja, vi elsker dette landet", singen die Norweger in ihrer Hymne. "Ja, wir lieben dieses Land!" Die meinen bestimmt auch Deutschland, kann ja gar nicht anders sein. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:26 PM Malte Müller-Michaelis "Die Nervosität ist auf Seiten der Norweger", habe ich gerade gelernt. Klar, die spielen ja auch vor 15.000 eigenen Fans, die den Finaleinzug schon beschlossen haben. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:26 PM Malte Müller-Michaelis Das ist natürlich Quatsch. Die haben nur noch nicht mitbekommen, dass Dänemark bis Sonntag annektiert wird. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:26 PM Henrik Bahlmann Müssen wir uns sorgen, Malte ? Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:25 PM Henrik Bahlmann Und Angelaaaaaa .... "Druuuuuux!" Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:25 PM Malte Müller-Michaelis Der Stadionsprecher gerade so: "Unser Staatsoberhaupt Frank-Walter ..." Und die ganze Halle: "... STEINMEIER!" dpa Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:24 PM Malte Müller-Michaelis Dass Handball der bessere Fußball ist, hat sich auch zu den Statisik-Kolleg*innen von Opta rumgesprochen, die uns sonst mit Fakten zu Bundesliga und Champions League versorgen. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:24 PM Henrik Bahlmann In diesem Tweet ist so viel 2019. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:23 PM Henrik Bahlmann In Kiel fallen übrigens alle Züge aus. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:22 PM Malte Müller-Michaelis Wo sich der Bundesjogi äußert, will und darf die Bundesangie natürlich auch nicht fehlen. Wie eingangs geschrieben: Deutschland, einig Handball-Land. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:22 PM Henrik Bahlmann Und Andreas Wolff sei ein Kandidat für den Spieler des Spiels. Wenn du Dominik Klein als Experten hast, brauchst du keine Feinde mehr. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:21 PM Malte Müller-Michaelis Dominik Klein verrät gerade, dass das Halbfinale "das emotionalste Spiel in jedem Turnier" sei. Gut, dann müssen wir das Endspiel am Sonntag ja nicht mehr gucken. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:20 PM Henrik Bahlmann Da grinst er, der Prokop. dpa Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:20 PM Malte Müller-Michaelis Daumen drücken auf ganz großem Nivea(u). Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:19 PM Malte Müller-Michaelis Kommen wir zu ein paar netten Nachrichten. Die Unterstützung für die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist enorm. Nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Dallas. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:18 PM Henrik Bahlmann Unten wird eingeblendet: "Ferienhaus auf Teneriffa" entfällt. Ich bin erbost und traurig zugleich. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:17 PM Malte Müller-Michaelis Ich verspüre körperliche Schmerzen. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:17 PM Henrik Bahlmann Und die Halle singt "Chöre". Können wir nicht doch Schalke gegen Hertha livetickern? Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:16 PM Henrik Bahlmann Unsere schlimmsten Erwartungen wurden übertroffen. Bommes macht heute sogar den Hallensprecher. Der Kreis schließt sich. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:15 PM Malte Müller-Michaelis Und sogar für die Werbung bist du eigentlich zu jung. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:14 PM Henrik Bahlmann Advocatus Diaboli. Das ist zu viel für mich. Ich kenne nur Advocard. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:13 PM Malte Müller-Michaelis Ich dachte eigentlich, ich darf den Advocatus Diaboli geben. Denn tatsächlich glaube ich auch an einen Sieg der Norweger. Und das nicht nur, weil sie zu stark sind (siehe den Vorbericht des Kollegen Jan Göbel ), sondern weil sich die Erwartungshaltung umgekehrt hat. In der Vor- und Hauptrunde hat niemand wirklich viel von Deutschland erwartet. Wenn man ehrlich ist, ist der Halbfinaleinzug schon eine positive Überraschung. Doch im Halbfinale hat die DHB-Auswahl den vermeintlich schwächsten Gegner erwischt, und das ganze Land glaubt plötzlich, dass das Team von Christian Prokop als Favorit in die Partie geht. Das ist nicht ungefährlich. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:10 PM Henrik Bahlmann Ich lege mich fest: In einem nervenaufreibenden Spiel gewinnt Norwegen knapp. Was sagst du, Malte ? Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:09 PM Henrik Bahlmann Womöglich wird Norwegen als vermeintlich einfachster Halbfinalist unterschätzt. Ich will es niemandem im Voraus vorwerfen, aber Spieler wie Magnus Jøndal können die deutsche Defensive schon vor große Probleme stellen. Und den Brasilien-Deutschland-Vergleich von der Fußball-WM 2014 haben wir vorhin schon bemüht. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:08 PM Henrik Bahlmann Ich denke schon, dass es die deutsche Mannschaft ins Finale schaffen wird. Vor allem auch wegen des nicht zu unterschätzenden Heimvorteils. Über unfaire Hallensprecher haben wir in den vorhergehenden Livetickern aber bereits offenkundig diskutiert. Je näher das Spiel rückt, desto mehr kann ich mir vorstellen, dass Deutschland in eigener Halle zerpflückt wird. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:05 PM Malte Müller-Michaelis Ich würde sagen, das ist zumindest eine 2,3 auf der nach oben offenen Mikkel-Hansen-Coolness-Skala. Aber lass uns auf das bevorstehende Spiel blicken. Ich habe mich ja schon mit meiner Prognose zum ersten Halbfinale weit aus dem Fenster gelehnt, als ich behauptet habe, dass Frankreich ins Endspiel einziehen wird. Jetzt darfst du vorlegen, Henrik . Was passiert gleich in der Partie zwischen Deutschland und Norwegen? Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:02 PM Henrik Bahlmann Und weil wir heute so Instagram-affin sind (wenn Sie unseren Liveticker vom Spiel Dänemark gegen Frankreich gelesen hätten, wüssten Sie wovon ich rede), gucken wir uns mal den deutschen Star an. Bei dem Foto von "Gens" fehlt mir eigentlich noch ein Kippchen in der Hand. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 7:02 PM Malte Müller-Michaelis Für alle, die unseren frühen Ticker zum ersten Halbfinale verpasst haben: 1. Schämen Sie sich! 2. Nacharbeiten! Hier können Sie nochmal nachlesen, wie Dänemark den amtierenden Weltmeister Frankreich zerlegt hat: Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:57 PM Henrik Bahlmann "Handball hat den Fußball abgelöst - das Halbfinale der DHB-Auswahl hatte bessere Quoten als Schalke gegen Hertha"-Schreier upcoming. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:55 PM Malte Müller-Michaelis Ich würde heute gerne eine Wette mit Alexander Bommes abschließen, die er sicher verliert. Diesmal aber nicht um fünf Euro (die er mir sowieso noch schuldet), sondern darum, dass er beim Finale in Herning ein Dänemark-Trikot tragen muss. Und das will ich nur aus einem Grund: Dann hätten wir endlich Bommes Rot-Weiß ! Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:52 PM Henrik Bahlmann Der Gesichtsausdruck von Alexander Bommes beim Lesen des SPIEGEL ONLINE -Livetickers. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:52 PM Malte Müller-Michaelis Apropos Musik: Haben wir eigentlich schon ausreichend Mark Forster gedisst. Dessen "Chöre" können einem aber auch den schönsten Handball-Abend versauen. Und obwohl der Humbug in sämtlichen Hallen rauf- und runtergedudelt wird, hat er während der gesamten WM genau einen Tweet abgesetzt. Nämlich diesen hier. Der Bezug zu seiner Musik ist mir klar, aber was hat das mit Handball zu tun? Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:49 PM Henrik Bahlmann Man munkelt übrigens, die Dänen hätten für ein mögliches Finale gegen Deutschland Oliver Pochers "Schwarz und Weiß" als Torhymne auserkoren. Sie werden heute demnach eine verlierende deutsche Mannschaft verfolgen können. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:49 PM Malte Müller-Michaelis Wie der Kollege Oliver Wurm schon während der Hauptrunde feststellte, hat die Jubel-Trubel-Heiterkeit-Stimmung im Land zumindest ein Gutes: Die Produzenten von Deutschland-Fan-Artikeln, die im vergangenen Sommer während der Fußball-WM palettenweise auf ihrer Ware sitzengeblieben sind, konnte ihre Fähnchen jetzt doch noch verkaufen. Was sollte man auch sonst in den Wind hängen? dpa Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:48 PM Henrik Bahlmann Zu kaufen im Kiosk Ihrer Wahl. Oder Sie verfolgen den ganzen Abend diesen Liveticker. Dann sparen Sie sich sogar das Geld. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:47 PM Henrik Bahlmann Samstag übrigens im neuen SPIEGEL : Malte Müller-Michaelis stellt im Simultaninterview die Öffentlich-Rechtlichen bloß. Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:46 PM Malte Müller-Michaelis Viel mehr Hype geht nicht. Oder hätten Sie gedacht, dass Ihre Kinder mal jemandem zurufen "Uwe, können wir ein Selfie machen"? dpa Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:44 PM Malte Müller-Michaelis Auf die Frage, ob die öffentlich-rechtlichen Sender sich denn auch um die Rechte für die Handball-Bundesliga und Champions League bemühen würden, antworteten die Verantwortlichen übrigens: "Ich bekomme gerade einen Anruf, da muss ich ganz schnell ran. Und dann weg. Tschüss!" Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:43 PM Malte Müller-Michaelis Eine der beliebtesten Umfragen der vergangenen zehn Tage, über die Sie vielleicht auch gestolpert sind, lautete: "Wie finden Sie es, dass die öffentlich-rechtlichen Sender das Finale der Handball-WM nur bei deutscher Beteiligung live übertragen?" 97 Prozent der Befragten (inklusive Alexander Bommes ) antworteten übrigens: "Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich spielen wir (sic!) im Finale. Wie sollen wir (sic!) sonst Weltmeister werden? Deutschland!" Deutschland vs. Norwegen 1/25/19 6:39 PM Malte Müller-Michaelis Deutschland, einig Handball-Land. Eine ganze Nation ist plötzlich verliebt in einen Sport, für den man sich sonst eigentlich nur in gemütlichen Kleinstädten wie Flensburg, Gummersbach, Minden, Melsungen und Magdeburg interessiert. Aufmerksame Zeitungsleser*innen kennen spätestens seit heute mindestens 111 Gründe, warum Handball viel besser ist als Fußball. Und keiner davon ist richtig gut. Aber ganz ehrlich: Bevor wir uns freiwillig Hertha gegen Schalke angucken, begleiten Henrik Bahlmann und ich, Malte Müller-Michaelis , Sie lieber durch das zweite WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Norwegen . Guten Abend und viel Vergnügen! Show more Tickaroo Liveblog Software