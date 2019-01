Norwegen vs. Dänemark 24' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Rasmus Lauge Schmidt Norwegen vs. Dänemark 23' Marco Fuchs Parry Dänemark Niklas Landin Jacobsen Sagosen scheitert! Norwegen vs. Dänemark 23' Marco Fuchs 7 Meter Norwegen Norwegen vs. Dänemark 23' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Rasmus Lauge Schmidt 8:12 Lauge aus dem Rückraum. Da bräuchten die Norweger schon Säure, um den zu stoppen. Norwegen vs. Dänemark 22' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Norwegen Gøran Johannessen Johannessen muss kurz auf die stille Treppe. Der versteht gar nicht, warum. Schließlich hat Zachariassen sein Trikot noch an. Norwegen vs. Dänemark 21' Marco Fuchs Stürmerfoul Norwegen. Eben Rød mit einem erneut zu schnellen Abschluss. Norwegen vs. Dänemark 21' Malte Müller-Michaelis Parry Norwegen Torbjørn Bergerud Jetzt nimmt Bergerud mal ein sicheres Tor mit dem Fuß weg. Starke Parade! Norwegen vs. Dänemark 20' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Morten Olsen 8:11 Olsen wackelt seinen Gegenspieler aus und erhöht den Vorsprung der Dänen wieder auf drei Tore. Norwegen vs. Dänemark 19' Malte Müller-Michaelis Aus der Kategorie: "Wenn mein Glas nicht mindestens halbvoll ist, schenke ich halt nach." Norwegen vs. Dänemark 19' Marco Fuchs Goal! Norwegen Sander Sagosen 8:10 Lange gewartet, dann geht Sagosen runter, Landin geht mit, damit ist Platz unter der Latte. Norwegen vs. Dänemark 18' Marco Fuchs 7 Meter Norwegen Norwegen vs. Dänemark 18' Marco Fuchs Parry Dänemark Norwegen verpasst die Chance, auf zwei Tore heranzukommen. Fußabwehr Landin. Norwegen vs. Dänemark 18' Malte Müller-Michaelis Die Dänen jetzt mit einer kleinen Schwächephase. Technischer Fehler von Hansen - dass ich das nochmal schreiben würde, habe ich auch nicht gedacht. Norwegen vs. Dänemark 18' Marco Fuchs Kollege Göbel ist vor Ort im Rausch. Norwegen vs. Dänemark 18' Malte Müller-Michaelis Timeout Dänemark Die Dänen nehmen eine Auszeit. Ich verstehe nicht, was die da sagen, aber nach den Erfahrungen mit Christian Prokop würde ich mich nicht wundern, wenn irgendjemand "voll ins Eins-Eins" geschickt wird. Norwegen vs. Dänemark 17' Malte Müller-Michaelis Norwegen vs. Dänemark 17' Marco Fuchs Goal! Norwegen Sander Sagosen 7:10 Norwegen mit Schwung und dieses Mal kommt Sagosen an Landin vorbei. Norwegen vs. Dänemark 15' Marco Fuchs Parry Dänemark Sagosen scheitert erneut an Landin. Der Abschluss wieder zu früh. Die Norweger verlieren ihr Gefühl fürs richtige Timing. Das ist heute doch ganz anders als in Hamburg gegen die Deutschen. Norwegen vs. Dänemark 15' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Magnus Landin Jacobsen 6:10 Mensah spielt Magnus Landin frei - ja, das ist der Bruder des Torwarts. Da wäre ich in der Kindheit gerne dabei gewesen, als die zusammen trainiert haben. Landin haut den Ball aus dem Rückraum ein. Norwegen vs. Dänemark 15' Malte Müller-Michaelis Von dem Tweet verstehe ich drei Worte: Zwei sind Anders Zachariassen. Ich bin mir sicher, der Rest stimmt auch. Norwegen vs. Dänemark 15' Marco Fuchs Goal! Norwegen Kristian Bjørnsen 6:9 Über Außen passt's. Landin hat dieses Mal das Nachsehen. Norwegen vs. Dänemark 14' Malte Müller-Michaelis Wir lernen jeden Tag was dazu. Norwegen vs. Dänemark 14' Marco Fuchs Timeout Norwegen Norwegen vs. Dänemark 14' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Anders Zachariassen 5:9 Olsen mit einem wunderschönen No-Look-Pass auf Zachariassen. Der schweißt das Ding am Kreis rein. Dänemark vier Tore vor. Norwegen vs. Dänemark 14' Malte Müller-Michaelis Aus der Kategorie: Späße für Flensburger Norwegen vs. Dänemark 13' Malte Müller-Michaelis Wie schrieb der Kollege Göbel: "Hier ist man noch ehrlich zueinander." Der Bildbeweis. afp Norwegen vs. Dänemark 13' Marco Fuchs Die Norweger schließen in Überzahl viel zu überhastet ab. Schwierige Phase für den Außenseiter. Norwegen vs. Dänemark 12' Marco Fuchs 2 Minutes Dänemark Norwegen vs. Dänemark 12' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Lasse Svan Hansen 5:8 Hansen kommt meist aus dem halbrechten Rückraum. Wenn er nicht abschließen kann, spielt er halt einen Mitspieler frei. Jetzt wieder Svan. Dänemark führt mit drei. Norwegen vs. Dänemark 11' Marco Fuchs Parry Dänemark Niklas Landin Jacobsen Sagosen hätte gerne den Freiwurf, bekommt ihn aber nicht. Landin hält. Norwegen vs. Dänemark 11' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Mads Mensah Larsen 5:7 Mensah hält aus dem linken Rückraum drauf. Wenn du da im Weg stehst, bist du hinterher alle Sorgen los. Norwegen vs. Dänemark 11' Malte Müller-Michaelis Aus der Kategorie: Hashtag-Späße Norwegen vs. Dänemark 10' Marco Fuchs Kollege Göbel gefällt's in Herning. Norwegen vs. Dänemark 10' Marco Fuchs Goal! Norwegen Magnus Jøndal 5:6 Norwegen vs. Dänemark 10' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Mikkel Hansen 4:6 Hansen allein gegen alle. Die Dänen ziehen zum ersten Mal auf zwei Tore davon. Norwegen vs. Dänemark 9' Marco Fuchs Parry Dänemark Landin mit dem ersten Monstersave. Hier geben beide Teams von Anfang an Vollgas. Das macht Spaß beim Zuschauen. Norwegen vs. Dänemark 9' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Lasse Svan Hansen 4:5 Hansen spielt den Rechtsaußen Lassen Svan frei. Der trifft zur erneuten Führung. Norwegen vs. Dänemark 7' Marco Fuchs Goal! Norwegen Magnus Jøndal 4:4 Sagosen mit toller Übersicht links raus auf Jøndal, der an Landin vorbeikommt. Ausgleich. Norwegen vs. Dänemark 7' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Norwegen Kristian Bjørnsen Bjørnsens Einsteigen gegen Mensah war dann doch ein bisschen hart. Es gibt die erste Zeitstrafe. Norwegen vs. Dänemark 7' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Mads Mensah Larsen 3:4 Hansen legt ab auf Mads Mensah Larsen. Der trifft, bleibt aber liegen - wie schon Lauge vor ihm. Es wirkt fast so, als wollten die Norweger sagen: Wenn ihr gegen uns schon trefft, dann soll es wenigstens wehtun. Norwegen vs. Dänemark 7' Malte Müller-Michaelis Ich übersetze kurz: Dieser Dänin gefällt nicht, dass der Siebenmeter nicht drin war. Norwegen vs. Dänemark 7' Marco Fuchs Jøndal wirft an den Pfosten. Norwegen vs. Dänemark 6' Marco Fuchs 7 Meter Norwegen Norwegen vs. Dänemark 6' Marco Fuchs 2 Minutes Dänemark Henrik Møllgaard Norwegen vs. Dänemark 5' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Rasmus Lauge Schmidt 3:3 Rasmus Lauge zieht aus dem Rückraum in Richtung Kreis, bekommt einen ordentlichen Hieb mit, lässt sich davon aber nicht aufhalten. Wieder Ausgleich! Norwegen vs. Dänemark 4' Marco Fuchs Goal! Norwegen Magnus Jøndal 3:2 Norwegen vs. Dänemark 4' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Morten Olsen 2:2 Es geht rauf und runter. Die Dänen gleichen wieder aus. Olsen trifft. Der war auch im Halbfinale gegen Frankreich neben Hansen einer der besten Dänen. Norwegen vs. Dänemark 3' Marco Fuchs Goal! Norwegen Magnus Abelvik Rød 2:1 Der angeschlagene Rød kann heute mitwirken. Und trifft direkt. Norwegen vs. Dänemark 3' Malte Müller-Michaelis Goal! Dänemark Mikkel Hansen 1:1 Da ist Hansen. Erstes Tor für Dänemark. Norwegen vs. Dänemark 2' Marco Fuchs Goal! Norwegen Sander Sagosen 1:0 Von ihm träumen die deutschen Abwehrspieler immer noch: Sagosen macht da weiter, wo er im Halbfinale aufgehört hat. Norwegen vs. Dänemark 2' Marco Fuchs 14.500 Zuschauer in der Halle in Herning. Tolle Stimmung. Norwegen vs. Dänemark 1' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Dänemark Mikkel Hansen holt den ersten Siebenmeter raus und tritt gleich selber an. Er tunnelt den norwegischen Torhüter, trifft dann aber die Latte. Norwegen vs. Dänemark 1' Malte Müller-Michaelis Wo wir gerade beim Personal waren: Hans Lindberg wurde fürs Finale reaktiviert. Alle Handball-Fans, die nicht nur wegen des Hypes der vergangenen zwei Wochen hier sind, kennen Ihn natürlich vom HSV Hamburg und den Füchsen Berlin. afp Norwegen vs. Dänemark 1' Marco Fuchs Livecast started! Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:29 PM Malte Müller-Michaelis Auf diese Spieler sollten Sie achten: Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:29 PM Malte Müller-Michaelis Auch die Dänen finden, dass sie in einem schönen Land wohnen. "Im Schatten breiter Buchen". Ein paar von denen spielen heute in der Abwehr. Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:28 PM Malte Müller-Michaelis Die Norweger freuen sich in ihrer Hymne über ihr Land, "wie es aufsteigt, zerfurcht und wettergegerbt aus dem Wasser". Zerfurcht und wettergegerbt? Könnte auch ein Lied über den Kollegen Fuchs sein. Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:27 PM Malte Müller-Michaelis In einem sind sich Fans beider Lager einig: Die Halle ist rot. Die einzige Frage ist, ob man es mit weiß oder blau kombiniert. Reuters Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:26 PM Malte Müller-Michaelis Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:25 PM Malte Müller-Michaelis Aus der Kategorie "Was Fußball von Handball lernen kann". Heute: Unterbindung eines Konters. Das hätte die dänische Defensive nicht besser hinbekommen. Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:24 PM Malte Müller-Michaelis Problemlösung auf Norwegisch: Wenn du mal nicht weiter weißt, frag einfach Jan Åge Fjørtoft. Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:20 PM Marco Fuchs Königs treffen auch in der Halle ein. Henning Bagger/EPA Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:20 PM Malte Müller-Michaelis Ohne Frage, Landin ist stark. Noch stärker ist aber das Instagram-Profil von Mikkel Hansen. Falls Sie es nicht schon tun, dann folgen Sie bitte dringend @mikkelhansen24! Ganz große Kunst! Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:14 PM Marco Fuchs Im Bronzematch zeigte Deutschlands Torhüter Andreas Wolff erneut eine Weltklassepartie. In der Bundesliga, bei seinem Klub THW Kiel, ist er allerdings nur Vertreter eines noch besseren Akteurs zwischen den Pfosten: Niklas Landin ist einer der Stars dieser WM-Endrunde. Unser Kollege Tim Beyer stellt Ihnen den Dänen näher vor. Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:10 PM Malte Müller-Michaelis Als sei die knappe Niederlage nicht schlimm genug, muss sich die DHB-Auswahl jetzt auch noch aufmunternde Kommentare vom FC Schalke gefallen lassen. Das hat das Team um Wolff, Gensheimer und Co. wirklich nicht verdient. Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:07 PM Marco Fuchs Vor gut einer Stunde endete eine spannende Partie um Platz drei. Frankreich setzte sich in letzter Sekunde 26:25 (9:13) gegen Deutschland durch. Hier geht es zum Spielbericht. Norwegen vs. Dänemark 1/27/19 4:05 PM Marco Fuchs Willkommen zur Finalpartie bei der Handball-WM 2019 in Herning. Malte Müller-Michaelis und ich begrüßen Sie zum Endspiel zwischen Norwegen und Gastgeber Dänemark.