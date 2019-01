Diese Geschichte handelt von Patrick Wiencek, Kreisläufer, einer der Abwehrchefs in der Handballnationalmannschaft und eigentlich immer dabei, wenn es auf dem Platz hitzig wird, wenn es um die Drecksarbeit geht. Aber um ihn und seine Rolle bei der Weltmeisterschaft besser zu verstehen, muss man Wiencek erstmal im Kontext seiner Teamkollegen sehen.

Uwe Gensheimer wischte sich den Schweiß von der Stirn, der Atem schnell, dann sagte er, die "Männer haben heute gut geackert". Ein paar Meter weiter Martin Strobl, die Hände in den Hüften, der Oberkörper gerade: "Es fehlt noch der letzte Feinschliff", sagte er mit kräftiger Stimme. Hätten Strobl und Gensheimer noch Schutzhelme aufgehabt, man hätte sie für Maurer halten können, die gerade von den Fortschritten ihres Bauprojekts berichten.

Aber Gensheimer und Strobl berichteten vom Drama gegen Frankreich (25:25), und wofür sie eigentlich ackern, ist bekannt: Für den WM-Titel beim Turnier im eigenen Land. Ihre Baustelle ist die Handballplatte, nicht der Plattenbau. Island ist am Samstagabend der erste Gegner in der Hauptrunde (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Aber vielleicht ist der Vergleich mit der Baustelle schon ganz passend, man denke nur an den Kraftakt gegen Russland und Frankreich, jeder Treffer Schwerstarbeit. Gensheimer mit seinen flinken Händen wäre in diesem Gebilde der Mann fürs Ästhetische, ein Architekt. Strobl auf der Rückraumposition der Bauleiter. Und dann gäbe es da noch die Jungs fürs Grobe, und jetzt kommt Patrick Wiencek ins Spiel.

AFP Wiencek in seiner Paradedisziplin: Klammern

Wiencek ist zwei Meter groß und zwischen 116 und 109 Kilogramm schwer, die Quellenlage ist dazu ungenau, es heißt, der Kreisläufer habe zuletzt abgespeckt, fest steht: Sein Trikot spannt am Bauch immer noch etwas. Aber für sein Spiel ist die Masse kein Nachteil, im Gegenteil: Wiencek ist der Typ, der zupackt, wenn es drauf ankommt. Der 29-Jährige lässt es klatschen, wo Wiencek hingeht, tut es weh, er zerrt, er klammert, er schuftet Handball, und er macht das alles ziemlich gerne - Hauptberuf: Abwehrungeheuer.

Aber anders als der Fußballverteidiger Sergio Ramos ist Wiencek nicht nur ein böses Ungeheuer, sondern auch ein sanftes, eins, von dem man gerne mal kräftig gedrückt werden will, so nett wirkt er, zumindest wenn das Spiel ruht. In der Schlussphase im Vorrundenspiel gegen Russland gab es so eine Szene; ein Moment, der auch verdeutlichte, warum die Teamkollegen ihn liebevoll Bam Bam nennen, in Anlehnung an den kräftigen und liebenswerten Jungen aus der Zeichentrickserie Familie Feuerstein.

DPA Wiencek einen Schritt zu spät

Das Spiel war noch einmal eng geworden, die Russen hatten aufgeholt und befanden sich im Angriff. Wiencek schob und schubste am Kreis, Routinearbeit, diesmal aber zu doll. Er bekam eine Zeitstrafe und verursachte auch noch einen Siebenmeter. Co-Trainer Oliver Roggisch, früher selbst Abwehrchef der Nationalmannschaft, tobte auf der Bank, wegen der Schiedsrichterentscheidung, so aufbrausend wie man ihn aus seinen aktiven Handballerzeiten eben kennt. Wiencek ist in der Beziehung anders, er wirkte nur enttäuscht und schüttelte den Zeigefinger, als würde er kurz noch sagen wollen: "Lieber Herr Schiedsrichter, die Entscheidung ist ungerecht, und ich glaube, sie könnte falsch gewesen sein."

Wiencek ist keiner, der poltert. Wenn er derzeit in die vielen Mikrofone rund um die WM spricht, dann meist leise, er wackelt dabei immer etwas mit den Hüften und Schultern, vielleicht aus Nervosität oder weil er die Abwehrbewegungen vom Kreis mittlerweile so sehr verinnerlicht hat, er hat schon 130 Länderspiele auf dem Buckel. Wiencek macht keine großen Ansagen in Interviews, er erzählt eher mal eine Geschichte aus dem echten Leben. Nach dem Spiel gegen Frankreich konnte er nicht einschlafen, sagte Wiencek der ARD, "da habe ich dann die Wiederholung des Dschungelcamps gesehen". Seine Augen strahlten, als er das erzählte und in diesem Moment konnte man sich gut vorstellen, wie er irgendwann friedlich vor dem Fernseher eingeschlummert war.

Zu Hause vor dem Fernseher fiebern gerade Ehefrau Fabiane und die zwei Kinder Lotta und Paul mit ihm und den deutschen Handballern. Zu Hause, das ist in Kiel, der gebürtige Duisburger Wiencek spielt seit 2012 für den THW und wurde bereits drei Mal Deutscher Meister. Und wenn er gerade nicht auf dem Handballfeld schuftet, dann im heimischen Hobbykeller. Der "Bild am Sonntag" sagte Wiencek kürzlich, dass er sich eine Sauna gebaut hat. Die Leidenschaft fürs Handwerk habe er schon immer gehabt, nach der Schulzeit machte er eine Ausbildung zum Anlagemechaniker, er fertigte Bauteile an, Schuften ist genau sein Ding.

AP Wiencek mit der Grätsche

Und damit wären wir auch schon wieder bei den deutschen Handballern und dem Bild der Baustelle. Wiencek wäre auf dieser übrigens nicht nur der Mann fürs Grobe. Ist der Kreisläufer erstmal in Bewegung, kann man ihn kaum stoppen: Wer bei Youtube nach Wienceks Karrierehighlights sucht, wird keine spektakulären Attacken finden, sondern schöne Treffer - viele davon nach einem Tempogegenstoß. Stichwort: Dampfwalze.

Manchmal wirkt Wiencek aber etwas aus der Zeit gefallen, dann, wenn er an der Seite seines Abwehrpartners Hendrik Pekeler, 27 Jahre, verteidigt, der noch größer als Wiencek ist, aber viel austrainierter und etwas flinker. Was das aussagt? Wahrscheinlich, dass Handball immer athletischer wird, wie auch am Beispiel des französischen Rückraumspielers Dika Mem deutlich wird, der viel wendiger und trainierter wirkt als die Schränke aus den Zeiten von Christian Schwarzer.

Aber eben auch, dass die richtige Mischung im Handball entscheidend ist, denn die deutsche Mannschaft erlebt aktuell wieder eine ihrer stärkeren Phasen, die Abwehr ist dabei der Schlüssel - und in der nun beginnenden Hauptrunde werden die Packer- und Nehmerqualitäten des Patrick Wiencek besonders gefragt sein.