Zum 26. Mal wird die Internationale Handballförderation (IHF) die Weltmeisterschaft ausrichten. Zum ersten Mal allerdings wird das Turnier in zwei Ländern gleichzeitig ausgetragen: Deutschland und Dänemark. Nach dem Wintermärchen vor zwölf Jahren, dem Titel 1978 und dem Premierenerfolg 1938 könnte die von Christian Prokop trainierte Mannschaft ihren vierten WM-Titel gewinnen.

Die Erwartungen sind nach der enttäuschenden EM im vergangenen Jahr etwas gedämpft. Dennoch zählt die DHB-Auswahl zum erweiterten Kreis der Titelkandidaten. Im Eröffnungsspiel gegen Korea am 10. Januar ist ein Sieg fest eingeplant, der erste Härtetest wartet am 15. Januar im Duell mit Titelverteidiger Frankreich.

Der neue Weltmeister wird am 27. Januar im dänischen Herning ermittelt. In Hamburg werden zwei Tage zuvor die beiden Halbfinals ausgespielt. Weitere Austragungsorte sind München, Berlin, Köln und Kopenhagen.

SPIELPLAN VORRUNDE

Gruppe A in Berlin

10. Januar 2019 (18.15 Uhr) - Korea - Deutschland

11. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Serbien - Russland

11. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Brasilien - Frankreich

12. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Russland - Korea

12. Januar 2019 (18.15 Uhr) - Deutschland - Brasilien

12. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Frankreich - Serbien

14. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Serbien - Brasilien

14. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Russland - Deutschland

14. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Frankreich - Korea

15. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Russland - Brasilien

15. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Korea - Serbien

15. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Deutschland - Frankreich

17. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Brasilien - Korea

17. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Deutschland - Serbien

17. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Frankreich - Russland

Gruppe B in München

11. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Japan - Mazedonien

11. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Island - Kroatien

11. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Bahrain - Spanien

13. Januar 2019 (14.00 Uhr) - Mazedonien - Bahrain

13. Januar 2019 (16.30 Uhr) - Kroatien - Japan

13. Januar 2019 (19.00 Uhr) - Spanien - Island

14. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Island - Bahrain

14. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Kroatien - Mazedonien

14. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Spanien - Japan

16. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Japan - Island

16. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Kroatien - Bahrain

16. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Mazedonien - Spanien

17. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Bahrain - Japan

17. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Mazedonien - Island

17. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Spanien - Kroatien

Gruppe C in Herning

10. Januar 2019 (20.15 Uhr) - Chile - Dänemark (Kopenhagen)

11. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Saudi-Arabien - Österreich

11. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Tunesien - Norwegen

12. Januar 2019 (15.00 Uhr) - Österreich - Chile

12. Januar 2019 (17.30 Uhr) - Norwegen - Saudi-Arabien

12. Januar 2019 (20.15 Uhr) - Dänemark - Tunesien

14. Januar 2019 (15.00 Uhr) - Tunesien - Chile

14. Januar 2019 (17.30 Uhr) - Norwegen - Österreich

14. Januar 2019 (20.15 Uhr) - Dänemark - Saudi-Arabien

15. Januar 2019 (16.15 Uhr) - Saudi-Arabien - Tunesien

15. Januar 2019 (18.30 Uhr) - Norwegen - Chile

15. Januar 2019 (20.45 Uhr) - Österreich - Dänemark

17. Januar 2019 (15.00 Uhr) - Chile - Saudi-Arabien

17. Januar 2019 (17.30 Uhr) - Österreich - Tunesien

17. Januar 2019 (20.15 Uhr) - Dänemark - Norwegen

Gruppe D in Kopenhagen

11. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Angola - Katar

11. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Argentinien - Ungarn

11. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Ägypten - Schweden

13. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Katar - Ägypten

13. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Ungarn - Angola

13. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Schweden - Argentinien

14. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Ungarn - Katar

14. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Argentinien - Ägypten

14. Januar 2019 (20.30 Uhr ) - Schweden - Angola

16. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Angola - Argentinien

16. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Ungarn - Ägypten

16. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Katar - Schweden

17. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Ägypten - Angola

17. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Katar - Argentinien

17. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Schweden - Ungarn

FINALPHASE UND PLATZIERUNGSSPIELE

President's Cup in Köln und Kopenhagen (Platzierungsspiele)

19. Januar 2019 (13.00 Uhr) - 4. Gruppe A - 4. Gruppe B (Köln)

19. Januar 2019 (13.00 Uhr) - 6. Gruppe A - 6. Gruppe B (Kopenhagen)

19. Januar 2019 (15.30 Uhr) - 4. Gruppe C - 4. Gruppe D (Köln)

19. Januar 2019 (15.30 Uhr) - 6. Gruppe C - 6. Gruppe D (Kopenhagen)

19. Januar 2019 (18.00 Uhr) - 5. Gruppe A - 5. Gruppe B (Kopenhagen)

19. Januar 2019 (20.30 Uhr) - 5. Gruppe C - 5. Gruppe D (Kopenhagen)

20. Januar 2019 (13.00 Uhr) - Sieger 4. A/B - Sieger 4. C/D (Köln)

20. Januar 2019 (13.00 Uhr) - Verlierer 6. A/B - Verlierer 6. C/D (Kopenhagen)

20. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Verlierer 4 A/B - Verlierer 4. C/D (Köln)

20. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Sieger 6. A/B - Sieger 6. C/D (Kopenhagen)

20. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Verlierer 5. A/B - Verlierer 5. C/D (Kopenhagen)

20. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Sieger 5. A/B - Sieger 5. C/D (Kopenhagen)

Hauptrunde Gruppe I in Köln (Finalphase)

19. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Spiel 1

19. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Spiel 2 (möglicherweise mit Deutschland)

20. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Spiel 3

20. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Spiel 4

21. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Spiel 5 (möglicherweise mit Deutschland)

21. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Spiel 6

23. Januar 2019 (15.30 Uhr) - Spiel 7

23. Januar 2019 (18.00 Uhr) - Spiel 8 (möglicherweise mit Deutschland)

23. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Spiel 9

Halbfinale in Hamburg

25. Januar 2019 (17.30 Uhr) - Halbfinale 1

25. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Halbfinale 2

Finalrunde in Herning

26. Januar 2019 (17.30 Uhr) - Spiel um Platz 7

26. Januar 2019 (20.30 Uhr) - Spiel um Platz 5

27. Januar 2019 (14.30 Uhr) - Spiel um Platz 3

27. Januar 2019 (17.30 Uhr) - Finale

Wer sind die Favoriten?

Vier der vergangenen fünf WM-Titel gingen an die französische Auswahl, auch in diesem Jahr zählt das von Didier Dinart und Guillaume Gille trainierte Team zu den Favoriten. Allerdings hat Frankreich einen Umbruch hinter sich. Viele Stars haben aufgehört, Superstar Nikola Karabatic fehlt verletzt, weshalb das Team an Dominanz eingebüßt haben könnte.

Gastgeber Dänemark ist stark besetzt, angeführt vom zweifachen Welthandballer Mikkel Hansen peilt die Auswahl den ersten WM-Titel der Verbandshistorie an. Neben Deutschland darf sich auch Spanien Hoffnungen machen. Der aktuelle Europameister hat mit Island, Kroatien und Mazedonien aber drei traditionell starke Gruppengegner zugelost bekommen.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft



Tor: Andreas Wolff (Kiel), Silvio Heinevetter (Berlin)

Kreis: Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler (beide Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Rückraum Rechts: Steffen Weinhold (Kiel), Franz Semper (Leipzig), Kai Häfner (Hannover-Burgdorf)

Rückraum Mitte: Martin Strobel (Balingen-Weilstetten), Paul Drux (Berlin)

Rückraum Links: Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen), Finn Lemke (Melsungen), Fabian Böhm (Hannover-Burgdorf)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris Saint-Germain), Mattias Musche (Magdeburg)

Trainer: Christian Prokop

Das ist der DHB-Kader Andreas Wolff, Torwart, THW Kiel (Länderspiele: 72 / Länderspieltore: 9) *Stand vom 13. Dezember 2018 Silvio Heinevetter, Torwart, Füchse Berlin (Länderspiele: 178 / Länderspieltore: 2) Uwe Gensheimer, Linksaußen, Paris St. Germain (Länderspiele: 158 / Länderspieltore: 733) Matthias Musche, Linksaußen, SC Magdeburg (Länderspiele: 29 / Länderspieltore: 51) Finn Lemke, Rückraum links, MT Melsungen (Länderspiele: 66 / Länderspieltore: 24) Fabian Böhm, Rückraum links, TSV Hannover-Burgdorf (Länderspiele: 13 / Länderspieltore: 18) Steffen Fäth, Rückraum links, Rhein-Neckar Löwen (Länderspiele: 65 / Länderspieltore: 137) Paul Drux, Rückraum Mitte, Füchse Berlin (Länderspiele: 64 / Länderspieltore: 125) Martin Strobel, Rückraum Mitte, HBW Balingen-Weilstetten (Länderspiele: 138 / Länderspieltore: 156) Fabian Wiede, Rückraum rechts, Füchse Berlin (Länderspiele: 63 / Länderspieltore: 119) Steffen Weinhold, Rückraum rechts, THW Kiel (Länderspiele: 112 / Länderspieltore: 280) Franz Semper, Rückraum rechts, SC DHfK Leipzig (Länderspiele: 3 / Länderspieltore: 9) Patrick Groetzki, Rechtsaußen, Rhein-Neckar Löwen (Länderspiele: 131 / Länderspieltore: 350) Patrick Wiencek, Kreisläufer, THW Kiel (Länderspiele: 121 / Länderspieltore: 274) Hendrik Pekeler, Kreisläufer, THW Kiel (Länderspiele: 82 / Länderspieltore: 129) Jannik Kohlbacher, Kreisläufer, Rhein-Neckar Löwen (Länderspiele: 48 / Länderspieltore: 92)

Teilnehmer der Handball-WM

Folgende Nationen haben sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert:



Dänemark, Deutschland (als Gastgeber automatisch qualifiziert), Frankreich (Weltmeister), Katar, Bahrain, Korea, Saudi-Arabien, Tunesien, Ägypten, Angola, Spanien, Japan, Norwegen, Russland, Island, Mazedonien, Österreich, Schweden, Ungarn, Kroatien, Serbien, Argentinien, Brasilien, Chile

Wo kann ich die Handball-WM 2019 im TV oder online verfolgen?

Bis Ende Oktober mussten die deutschen Handball-Fans zittern, dann war klar: Die Weltmeisterschaft wird auch im Free-TV gezeigt. ARD und ZDF sicherten sich die Rechte für die Übertragung der DHB-Partien. Das Eröffnungsspiel gegen Korea am 10. Januar zeigt das ZDF, das zudem auch die Duelle mit Brasilien (12. Januar und Frankreich (15. Januar) überträgt. In der ARD werden die Spiele gegen Russland (14. Januar) und Serbien (17. Januar) zu sehen sein.

Auch ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung liefe im Ersten, ein Endspiel mit der DHB-Auswahl im ZDF. Bis zu 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung werden erstmals bei Eurosport zu sehen sein, unter anderem die Partien der Top-Teams Frankreich und Dänemark.