Der Spieler des Spiels ließ sich viel Zeit. Als Steffen Fäth nach dem 24:19 (14:10) der deutschen Handballer gegen Island nach dem ersten Spiel der WM-Hauptrunde in der Mixed Zone auftauchte, hatten viele seiner Mitspieler schon längst ihr Statement zum Spiel abgegeben.

Oft hatten sie dabei Fäth gelobt, und der Bundestrainer Christian Prokop sagte: "Bei Steffen ist es heute fantastisch gelaufen. Da war ein Tor schöner als das andere." Und Fäth? Dem schien der Trubel um seine Person beinahe unangenehm zu sein, über seine Leistung mochte er nicht recht sprechen. Musste er auch gar nicht, die sprach für sich.

Sechs Tore hatte Fäth bei acht Würfen erzielt, es war sein bestes Spiel bei diesem Turnier. Oft war er im Rückraum angespielt worden, hatte zwei, drei kurze Schritte gemacht und dann geworfen, wuchtig und präzise. Einmal schlug der Ball nach einem Wurf mit 113 Kilometern pro Stunde direkt im Winkel ein, Islands Torhüter Bjorgvin Pall Gustavsson reagierte nicht einmal. Die 19.000 Zuschauer in Köln staunten und die Stimme des Stadionsprechers überschlug sich, so begeistert war er. Fäth jedoch ballte nur einmal kurz die Faust, um sich dann einem isländischen Spielzug in den Weg zu stellen.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat an diesem Abend einige schöne Geschichten geschrieben. Allen voran die von Steffen Fäth, der pünktlich zur Hauptrunde so gut spielt, wie man das von ihm zuletzt selten gesehen hat. "Faith in Fäth", das Vertrauen in Fäth, es war vielleicht nie größer als nach diesem ersten Hauptrundenspiel.

Mit 5:1 Punkten ist Deutschland Tabellenführer der Gruppe I, noch vor den punktgleichen Franzosen. Die Chancen auf das Halbfinale sind gut - weil die Defensive gewohnt sicher stand, diesmal aber auch die Offensive beeindruckte.

Drux' Dreher - ein magischer Moment

Patrick Groetzki spielte einige Diagonalpässe, gegen die Islands Defensive machtlos war. Fabian Wiede verteilte geschickt die Bälle, zog das Tempo an und manchmal verschleppte er es auch. Und dann war da noch Paul Drux, der Mann, der für die spektakulärste Szene in diesem Spiel sorgte. Beim Stand von 16:14 zog er an Olafur Gustafsson vorbei Richtung Tor, sprang ab und legte den Ball kurz vor der Landung mit einem Dreher an Gustavsson vorbei ins Tor. Es war eines von vier Drux-Toren, und ganz sicher wird es eines sein, an das man sich noch lange erinnern wird.

Überhaupt spielte Deutschland seine Angriffe konzentrierter zu Ende als in den Spielen zuvor. In der ersten Halbzeit reichten 19 Würfe für 14 Treffer, eine überragende Quote. Da fiel es kaum auf, dass Kapitän Uwe Gensheimer, bei dem sonst fast alle Angriffe enden, diesmal weniger Aktionen hatte.

Und dann war da noch die Defensive, sie ist und bleibt das Prunkstück der Mannschaft. Deutschland begann mit einer 6:0-Formation, habe sich aber "immer wieder ärgerliche Tore gefangen", sagte Henrik Pekeler. "Nach einer Viertelstunde haben wir auf 3-2-1 umgestellt, dann ist den Isländern nicht mehr viel eingefallen." Pekeler und Patrick Wiencek blockten Wurf um Wurf, und wenn doch mal ein Isländer eine Lücke zwischen den Abwehrhünen fand, stand da ja noch Andreas Wolff. Er parierte zwölf Würfe, seine Quote lag bei 40 Prozent gehaltenen Bällen.

Einmal kreuzte Islands Stefan Rafn Sigurmannsson quer durch die deutsche Defensive und spielte zu Rechtsaußen Sigvaldi Gudjonsson, der plötzlich frei vor Wolff stand, zwei Schritte in die Mitte machte und warf. Der Ball kam platziert, Wolff war eigentlich schon auf dem Weg in die Ecke. Dann schnellte Wolffs linke Hand in die Höhe und irgendwie lenkte er den Ball noch um den Pfosten. Wiencek und Pekeler schauten beinahe andächtig zu, dann rissen sie die Arme in Luft, auch die deutsche Bank tobte. Und die Zuschauer taten ohnehin kaum noch etwas anderes.

"Ich hatte durchgehend Gänsehaut"

"Das Publikum hat uns durch das Spiel getragen, davon werde ich noch meinen Kindern erzählen", sagte Drux nach dem ersten Auftritt in der Arena in Köln. Und Pekeler sagte, der Heimvorteil könnte noch eine ganz wichtige Rolle spielen: "Die Atmosphäre ist der Wahnsinn, ich hatte durchgehend Gänsehaut."

Zwei Tage hat die deutsche Mannschaft nun Pause. Am Montag (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) spielt sie gegen Kroatiens Auswahl um Superstar Domagoj Duvnjak.

"Kroatien kommt über die Emotionen, sie spielen sehr aggressiv und sie haben einige Spieler, die Weltklasse sind", sagte Prokop - und man kann sich gut vorstellen, dass Kroatiens Trainer Lino Cervar gerade ganz ähnliche Sätze über Deutschlands Handballer sagt.