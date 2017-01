Handball ARD und ZDF zeigen doch noch WM-Highlights

Die Handball-WM in Frankreich findet in Ausschnitten nun doch noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen statt. Wie ARD und ZDF bestätigten, werden beide Sender während der WM "in Form von Highlights" aus Frankreich berichten, nachdem die Verhandlungen mit dem Rechteinhaber BeIN Sports um eine Live-Berichterstattung geplatzt waren.

"Das Erste, das ZDF sowie die Dritten werden im Fernsehen und auf ihren Plattformen von allen besonders interessanten Spielen der WM nachrichtlich und ausführlich in Highlights berichten", hieß es in Pressemitteilungen beider Sender. Die deutsche Mannschaft startet mit dem Spiel gegen Ungarn am Freitag (17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; Livestream: www.handball.dkb.de) ins Turnier, das Frankreich und Brasilien am Mittwoch eröffnet haben.

Ein kurzfristiger Einstieg des ZDF in die Live-Berichterstattung des Turniers für den Fall, dass Deutschland ins Finale einzieht, ist laut ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz kein Thema. "Eine Live-Möglichkeit schließe ich für das Turnier komplett aus", sagte er.