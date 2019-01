Handball-WM Brasilien schlägt Russland

Brasilien hat Russland bei der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark geschlagen. 25:23 (15:10) gewannen die Brasilianer in der Gruppe A gegen Russland, das am Vorabend Deutschland einen Punkt abgenommen hatten. Bester Werfer der Partie war Brasiliens Felipe Borges mit sieben Toren.

Vor allem in der ersten Hälfte spielte Brasilien stark auf. Die Südamerikaner führten zur Halbzeit bereits 15:10. Brasiliens Torhüter César Augusto Almeida wehrte regelmäßig freie Versuche ab und kam auf starke elf Paraden. Auch legten die Russen wiederholt vermeintlich einfache Treffer am Tor vorbei.

Auch der wie gegen Deutschland überragende Timur Dibirow konnte eine Niederlage seiner Mannschaft trotz sechs Tore nicht mehr verhindern. Stattdessen sah er kurz vor Schluss wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Durch den Sieg zieht Brasilien in der Gruppe an Russland vorbei - und kann mit einem Sieg gegen den Außenseiter Korea am Donnerstag die Hauptrunde erreichen. Russland muss am finalen Gruppenspieltag gegen Frankreich spielen. Durch den Sieg der Brasilianer haben sich außerdem die deutschen Chancen auf einen Halbfinaleinzug erhöht.

Die Ergebnisse gegen die weiterkommenden Mannschaften in der Gruppenphase werden mit in die Hauptrunde genommen. Weil die deutsche Mannschaft gegen Brasilien gewann, würde die DHB-Auswahl im Falle eines Weiterkommens Brasilien zwei statt nur einen Punkt mit in die Hauptrunde nehmen.