Handball-WM Dänemark startet mit Kantersieg gegen Chile

Co-Gastgeber Dänemark hat sein erstes Gruppenspiel gegen Außenseiter Chile mit 39:16 (22:4) gewonnen. Beste Werfer der Dänen vor 12.500 Zuschauern in der Royal Arena in Kopenhagen waren Casper Mortensen mit acht und Mikkel Hansen mit sieben Toren.

Zwar warf Chile früh den ersten Treffer des Spiels, doch dann ließen die Dänen ihre individuelle Klasse aufblitzen und setzten sich auf 5:1 (6.) ab. Von da an bauten die Dänen ihren Vorsprung beinahe im Minutentakt aus. Chile erlaubte sich viele technische Fehler und scheiterten immer wieder an Torhüter Niklas Landin vom deutschen Rekordmeister THW Kiel. Die daraus resultierenden Ballgewinne nutzten die Dänen um den starken Mikkel Hansen zu Toren im Tempogegenstoß - Handball kann so einfach sein.

In der zweiten Halbzeit wechselte Trainer Nikolaj Jacobsen munter durch, um Kräfte für den weiteren Turnierverlauf zu sparen. Denn die Dänen haben eine Menge vor. 1967, 2011 und 2013 wurde der zweimalige Europameister jeweils Vize-Weltmeister, nur auf den Titel warten sie noch immer.