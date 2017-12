Handball-WM der Frauen Deutschland zieht vorzeitig ins Achtelfinale ein

Die deutschen Handball-Frauen haben bei der Heim-WM vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Der Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler genügte in Leipzig gegen Serbien ein 22:22 (9:11) zum Einzug in die K.o.-Runde. Serbien glich vier Sekunden vor dem Ende aus und bleibt dank des besseren Torverhältnisses punktgleich mit Deutschland an der Spitze der Gruppe D.

Beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war Svenja Huber mit sechs Toren. In den abschließenden beiden Vorrundenspielen gegen China am Mittwoch und Vize-Weltmeister Niederlande am Freitag (beide 18 Uhr; TV: Sport1) geht es um den Gruppensieg.

Emily Bölk stand erstmals zur Verfügung. Das 19 Jahre alte Top-Talent wurde nachnominiert, nachdem sie eine Fußverletzung auskuriert hatte. Zuvor war bereits Alicia Stolle für Kim Naidzinavicius nachgerückt. Die Rückraumspielerin vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim hatte im Eröffnungsspiel einen Kreuzbandriss erlitten und wurde bereits operiert.