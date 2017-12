Norwegen bei der Handball-WM der Frauen Mit Wikingerhelm und Klatschhänden ins Finale

Besser hätte der Freitagabend für Tilde Gramstad nicht enden können: Um 22.15 Uhr stand fest, dass Norwegen am Sonntag (17.30 Uhr, TV: Sport1) in der Hamburger Arena im Endspiel der Handball-Weltmeisterschaft auf Frankreich trifft. Für die 15-Jährige ist es das Traumfinale: In beiden Teams hat sie Vorbilder. Eigentlich hätte Tilde in der Schule sein müssen. Aber auf Nachfrage der Mutter, selbst ein großer Fan, war Tilde für drei Tage von der Schule befreit worden. So konnte sie schon den Halbfinal-Sieg gegen die Niederlande vor Ort verfolgen.

SPIEGEL ONLINE Anne Mari Gramstad (l.), ihre Tochter Tilde (r.) und deren Freundin Oda Nordhagen

Das junge Mädchen kommt aus Kristiansand, gelegen an der Südküste des Landes. "Handball ist riesig bei uns, jeder spielt Handball", sagt sie. Die Vorrunde der WM hatte sie noch im Fernsehen verfolgt. Jetzt ist sie live dabei. In mehreren Bussen hatten sich Norweger mit Wikingerhelmen, Gesichtsbemalungen und überdimensionalen Klatschhänden aus Schaumstoff auf den Weg nach Hamburg gemacht - die Garantie für gute Stimmung.

In der Halle haben die Verantwortlichen letztlich 11.261 Fans gezählt, laut DHB sollen die Deutschen ein Drittel der Fans ausgemacht haben. Bei einem Final Four mit deutscher Beteiligung wären es wohl noch mehr gewesen, auf dem Portal "ebay Kleinanzeigen" wurden nach dem Ausscheiden des DHB-Teams im Achtelfinale etliche Karten angeboten, teils für bis zu 300 Euro für zwei Sonntagstickets.

Packendes Duell zwischen Frankreich und Schweden

So bestimmten vor allem die Fans aus Norwegen das Hallenbild. Und sie wurden für ihre Lautstärke und originellen Outfits belohnt: Ihr Team demontierte die Handballerinnen aus den Niederlanden regelrecht, am Ende stand es 32:22 (17:10). Die Norwegerinnen, angeführt von der starken Nora Mørk, spielten Tempo-Handball, rissen immer wieder gewaltige Lücken in die Abwehr der Niederländerinnen. "Die Norwegerinnen sind einfach viel besser. Das konnte jeder sehen", sagte die unterlegene Trainerin Helle Thomsen, der einzige weibliche Coach im gesamten Turnier.

Thomas Droog und Rob Bruin, beide aus den Niederlanden angereist, hatten das Ergebnis bereits vor Anwurf vorhergesehen. Insgesamt sei der Sport in ihrer Heimat nicht groß, "von den Nationalspielerinnen spielt niemand in Holland", sagt Bruin, der nun auf die Bronzemedaille hofft. Eine Spielerin wird er dann besonders laut anfeuern: seine Nichte Jessy Kramer.

SPIEGEL ONLINE Thomas Droog (l.) und Rob Bruin

Ein packendes Duell boten dafür im Anschluss Frankreich und Schweden. Am Ende entschieden die Französinnen das Spiel in den letzten fünf Minuten. Dabei hatten sie fast die gesamte Halle gegen sich. Kaum jemand hatte nach dem Triumph von Norwegen seinen Platz geräumt, in Skandinavien hält man zusammen - zumindest wenn man sich nicht auf dem Spielfeld gegenübersteht. Die Ränge bebten, immer wieder hallte ein "Sverige" durch die Reihen. Nur eine Handvoll Fans wetterte dagegen - ohne Erfolg.

Die Verlierer konnten ihre Tränen nach Abpfiff nicht zurückhalten. 55 Minuten gekämpft, fünf Minuten geschlafen. Jamina Roberts, die ihr Team über lange Phasen im Spiel gehalten hatte, fand kaum Worte. "Ich bin sehr enttäuscht", sagte sie, "wir haben echt blöde Fehler gemacht." Trainer Henrik Signell lobte vor allem die gegnerische Torfrau: "Sie war zu gut." 40 Prozent der schwedischen Torwürfe hatte Amandine Leynaud gehalten.

Norwegen ist "die beste Mannschaft der Welt"

Aber nicht nur für die Zuschauer aus Frankreich oder Norwegen, sondern auch für deutsche Fans ist das Halbfinale einer Weltmeisterschaft im eigenen Land ohne das DHB-Team noch interessant, findet Markus Risch. Der 56 Jahre alte Hamburger Handballtrainer, der seit Jahren im Frauenbereich unterwegs ist, hat schon im März Karten für sich und seine Tochter Leo gekauft. Und er war nicht nur beim Final Four in seiner Stadt dabei, sondern hat auch in Oldenburg Spiele von Dänemark, Russland und Montenegro gesehen - vor nur wenigen Zuschauern.

SPIEGEL ONLINE Markus Risch und seine Tochter Leo

Umso größer ist die Freude über die große Anzahl der norwegischen Fans. "Die Spielerinnen sind in ihrer Heimat Superstars", sagt Risch. Selten habe er bei einer Mannschaft eine so positive Stimmung, eine so gute körperliche, taktische und technische Ausbildung wahrgenommen. "Das ist die beste Mannschaft der Welt", sagte er ganz entschieden: "Und ich glaube auch, dass sie gewinnen wird."