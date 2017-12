Handball-WM der Frauen Top-Talent Bölk vor Turnierdebüt

Das Handball-Ausnahmetalent Emily Bölk wird in der Vorrundenpartie der deutschen Handball-Frauen gegen Serbien an diesem Dienstag (18 Uhr) ihr WM-Debüt feiern. Bundestrainer Michael Biegler berief die zum Endrundenauftakt wegen einer Fußverletzung ausgefallene Rückraumspielerin vom DHB-Pokalsieger Buxtehuder SV wenige Stunden vor der Partie in Leipzig erstmals in den deutschen Kader.

"Emily ist dank des Einsatzes der medizinischen Abteilung bereit für die WM. Wir werden sie jetzt behutsam heranführen. Im Rückraum haben wir damit eine weitere Option", sagte DHB-Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld. Die 19 Jahre alte Bölk hatte sich in der Vorwoche im Training eine Bänder- und Kapselverletzung zugezogen und deshalb die Gruppenspiele gegen Kamerun (28:15) und Südkorea (23:18) verpasst.

Biegler hat nach der Auffüllung des DHB-Kaders auf 16 Spielerinnen im weiteren Turnierverlauf noch zwei Wechseloptionen. Zuvor war bereits Alicia Stolle für Kim Naidzinavicius nachgerückt. Die Rückraumspielerin vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim hatte im Eröffnungsspiel einen Kreuzbandriss erlitten und wurde bereits operiert.