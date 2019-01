Handball Gensheimer führt DHB-Team zu Sieg gegen Tschechien

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat den vorletzten Test vor der Heim-WM gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop schlug in Hannover Tschechien 32:24 (17:13). Dabei überragte vor allem Kapitän Uwe Gensheimer, der mit zehn Toren bester Werfer der Partie war.

Vor der Weltmeisterschaft, die am 10. Januar mit einem Spiel gegen das vereinte Korea in Berlin startet, hat Prokop aber noch einiges zu tun. Gegen nicht für die WM qualifizierte Tschechen offenbarte die Mannschaft Schwächen in der Defensive. Tschechische Spieler kamen regelmäßig zu direkten Duellen mit den deutschen Torhütern Silvio Heinevetter und Andreas Wolff. Vor allem Heinevetter ließ die Gäste aber regelmäßig verzweifeln.

Getty Images Silvio Heinevetter

Prokop war zufrieden mit dem Test. "Wir sind sehr positiv, das Spiel hat auch wichtige Erkenntnisse gebracht. Wir haben uns aus Schwächephasen immer wieder rausgekämpft, das war sehr wichtig", sagte er in der ARD.

WM-Vorbereitung neigt sich dem Ende zu

Am Sonntag tritt die Nationalmannschaft zu Generalprobe in Kiel gegen Argentinien an. Nach dem Spiel wird Prokop seinen Kader von 18 auf 16 Spieler einkürzen müssen, die er während der WM zum Einsatz bringen kann.

WM-Auftaktgegner Korea absolvierte während des Testspiels der deutschen Mannschaft eine öffentliche Trainingseinheit. Die Mannschaft betonte, dass sie bei der WM auf einer Friedensmission sei. "Mit dem Fall der Mauer ist man den Weg des Friedens gegangen. Deshalb möchten wir als gemeinsames Team zeigen, dass wir als Koreaner auch diesen Weg gehen können", sagte Cheftrainer Cho Young Shin.