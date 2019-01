Handball-WM Deutschland feiert klaren Auftaktsieg gegen Korea

Deutschland hat den ersten Sieg bei der 26. Handball-WM gefeiert. Gegen das koreanische Team, das mit Sportlern aus Nord- und Südkorea antrat, siegte die DHB-Auswahl in Berlin 30:19 (17:10). Uwe Gensheimer war mit sieben Toren der beste deutsche Werfer.

In Berlin hatte die Mannschaft von Trainer Christian Prokop keine Probleme mit dem chancenlosen Außenseiter. Das war im Vorfeld auch nicht erwartet worden. Trotz der vielen Tore zeigte auch Deutschlands Keeper Andreas Wolff einen starken Auftritt. Bereits zur Halbzeit hatte er 14 Bälle gehalten.

Die 14.800 Fans sahen in der Anfangsphase eine kuriose Szene: Nach einem Zweikampf bekam Steffen Fäth die Hand eines koreanischen Spielers ins Gesicht - doch von welchem? Die Schiedsrichter zeigten zunächst Jang Donghyun die Rote Karte. Nach Ansicht der Videobilder wurde dann aber Kim Dongmyung mit der Spielstrafe belegt.

"Ein überragendes Erlebnis"

Die WM, die mit dem Finale am 27. Januar endet, war zuvor mit einer Show eröffnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hieß alle Besucher der Endrunde, die in Deutschland und Dänemark stattfindet, willkommen. Die WM-Botschafter Heiner Brand, Henning Fritz, Dominik Klein, Pascal Hens und Stefan Kretzschmar trugen den WM-Pokal in die Arena.

Für das deutsche Team geht die WM am kommenden Samstag (18.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF) gegen Brasilien weiter. In der Gruppe A trifft die DHB-Auswahl zudem auf Titelfavorit Frankreich, auf Russland und auf Serbien.

"Für den Auftakt war das super. Für uns war es wichtig, gut ins Turnier zu starten. Die Atmosphäre war ein überragendes Erlebnis. Jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Gegen Brasilien wird es aber eine andere Nummer", sagte Gensheimer im ZDF.