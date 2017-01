Erneuter Kantersieg der deutschen Handballer Wo sind die Gegner?

Gibt es für die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Frankreich denn keine Gegner? Sie kommen noch - ganz sicher. Aktuell aber noch nicht. Bereits vor zwei Tagen hatte die DHB-Auswahl eindrucksvoll 35:14 gegen Chile gesiegt. Nun folgte eine starke 38:24-Vorstellung gegen Saudi-Arabien. Im Fußball wäre das wohl ein 7:0-Erfolg und ein weiterer 8:2-Kantersieg gewesen. Langeweile? Ein bisschen. Doch angesichts des enormen Leistungsgefälles zwischen Teams aus Europa und dem Rest der Welt nicht zu vermeiden.

Einen spannenden Moment hatte es aber auch beim dritten Vorrundenauftritt der deutschen Mannschaft in Rouen gegeben. Es lief die Schlussphase, als Torwart Andreas Wolff einen Gegenstoß des Gegners eindrucksvoll entschärfte, ehe er mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden blieb. Vor dem Duell mit dem krassen Außenseiter hatte es beim DHB keine Sorge um den Sieg gegeben, wohl aber um eine Verletzung.

Nach einigen Minuten der Ungewissheit gab es Entwarnung: Durch einen unsanften Sturz auf den Hallenboden hatte Wolff eine schmerzhafte Prellung an der Hüfte davongetragen. Weitere WM-Einsätze sollten nicht in Gefahr sein. Das war dieser eine Moment der Spannung, ansonsten herrschte zu viel von dem, was man bei einer Weltmeisterschaft nicht haben will: Langeweile.

Das Duell zwischen einem hohen Favoriten und dem chancenlosen Außenseiter gibt es regelmäßig bei großen Turnieren, beim Fußball, beim Basketball, beim Handball sowieso. Doch nach Chile und Saudi-Arabien wartet nun auch noch Weißrussland (Mittwoch, 17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) - ein weiterer Underdog. Angesichts dieser Häufung an klaren Duellen ist es für die DHB-Auswahl schwer, die Spannung zu halten.

"Wenn es eine große Nation wie uns mit zwei solchen Spielen hintereinander trifft, fühlt sich das wie die Regenerationseinheit nach der Regeneration an", sagt Bob Hanning. Der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes weiß um den eher geringen sportlichen Wert solcher Spiele. Infrage stellt er sie jedoch nicht. "Wir tragen eine Verantwortung für den Handball. Wenn wir wollen, dass sich der Sport weiter entwickelt, müssen wir dazu beitragen", sagt er.

Mammut-WM auch beim Handball?

Im Augenblick sei es noch vertretbar, alle zwei Jahre bei einem Weltturnier Vorrundenpartien gegen international eher drittklassige Gegner absolvieren zu müssen. "Bei 24 Teilnehmern ist das in Ordnung. Das ist aber auch die Grenze", sagt Hanning. Die Spieler der deutschen Mannschaft sehen das ähnlich. "Es ist unglaublich schwer, gegen solche Mannschaften die Konzentration hochzuhalten", sagt Tobias Reichmann.

Gibt es mehrere Duelle gegen exotische Handballnationen besteht für den Rechtsaußen und seine Teamkollegen die Gefahr, völlig aus dem Turnierrhythmus zu geraten. Hinzu kommt das sinkende Interesse der Öffentlichkeit, wenn der Sieger schon vor dem ersten Torwurf feststeht. Das dritte Spiel der deutschen Mannschaft verfolgten in der Spitze 529.000 Zuschauer im Internet, gegen Chile hatten sogar nur 486.000 Zuschauer zugesehen. Im Auftaktspiel gegen Ungarn lag die Einschaltquote bei etwa 600.000 Zuschauern in der Spitze.

Es ist nur ein paar Monate her, als in Frankreich vorgeführt wurde, wie groß die sportliche Verwässerung sein kann, wenn das Teilnehmerfeld bei einem großen Turnier aufgebläht wird. Bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2016 sorgten einige wenig ansehnliche Vorrundenspiele für Kritik am neuen Modus, erstmals fand das Uefa-Turnier mit 24 statt 16 Nationen statt. Nun war der Ärger in der breiten Öffentlichkeit erneut groß, als der Fußballweltverband Fifa beschloss, die Weltmeisterschaft 2026 mit 48 Teams auszutragen.

Einen ähnlichen Schritt hat inzwischen auch der europäische Handball-Verband (EHF) vollzogen, der bei der Europameisterschaft im Jahr 2020 ebenfalls 24 statt bisher 16 Mannschaften ins Rennen schickt. "Das ist die dann aber Grenze", sagt Hanning. Für den DHB-Vize ist eine Aufstockung innerhalb Europas vertretbar, allerdings gibt es viele in der Handball-Szene, die das anders sehen.

Es ist denkbar, dass es in drei Jahren während der Gruppenphase der neuen Europameisterschaft viele einseitige Partien geben wird. Die sportliche Dichte in Europa ist zwar deutlich größer als im weltweiten Vergleich, zwischen den Top-Ten-Mannschaften und dem Rest klafft dennoch eine Qualitätslücke.

Einen ersten Hinweis darauf könnte es im vierten deutschen Spiel gegen Weißrussland geben. "Das Ziel ist ein deutlicher Sieg", sagt Reichmann.