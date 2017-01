Handball-WM Deutschland feiert Zittersieg zum Auftakt

Der Handball-Europameister ist mit einem Erfolg in die Weltmeisterschaft in Frankreich gestartet: Das deutsche Team feierte zum Auftakt einen 27:23 (16:11)-Sieg über Ungarn. Vor allem in der ersten Hälfte brillierte die DHB-Auswahl, danach ließ die Mannschaft von Trainer Dagur Sigurdsson nach. Uwe Gensheimer war mit 13 Toren bester Werfer und damit maßgeblich an den ersten zwei Punkten beteiligt.

Deutschland kam mit einem Treffer von Kai Häfner gut ins Spiel. Danach hielt Ungarn zunächst gut mit, nach etwa 20 Minuten zog die DHB-Auswahl aber mit einem 6:1-Lauf davon. Zur Pause lag das Team bereits komfortabel in Führung, auch dank einiger sehenswerter Paraden von Torwart Silvio Heinevetter. Im Angriff glänzte Gensheimer, der mit sieben Toren in die Halbzeit ging.

Nach dem Seitenwechsel geriet Deutschland wieder unter Druck. Über neun Minuten gelang der Mannschaft kein Treffer, Ungarn dafür eine 6:0-Serie - plötzlich war es wieder spannend und blieb es auch. Erst in der Schlussphase machten die "Bad Boys" den Sieg perfekt, besonders weil Gensheimer die Nerven behielt: Der 30-Jährige verwandelte acht von acht Strafwürfen.

DKB-Übertragung sorgt für Ärger

Für viele Millionen Fans der deutschen Handball-Auswahl ging die WM allerdings schlecht los. Nach wenigen Spielminuten brach die Internet-Liveübertragung der DKB ab. Ein schwarzer Bildschirm und der Hinweis, dass die Liveveranstaltung nicht mehr verfügbar ist - mehr war für Zuschauer nicht zu sehen. Offenbar hatten technische Probleme zum Bildausfall geführt, der fast 20 Minuten andauerte.

SPIEGEL ONLINE Bildausfall bei der DKB

Die Bank hatte sich die Übertragungsrechte für das Turnier exklusiv gesichert. Die ARD, das ZDF und andere Interessenten gingen nach einem langen Streit mit dem Rechteinhaber beIN Sports leer aus. Einzig Höhepunkte sind im deutschen Free-TV zu empfangen.

Das zweite Gruppenspiel bestreitet Deutschland am Sonntag gegen Chile (14.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Danach folgen Partien gegen Saudi-Arabien (17. Januar), Weißrussland (18.) und Kroatien (20.).