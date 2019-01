Deutsche Handballer gegen Frankreich 59 Minuten perfekt

Als Didier Dinart von einem "unangenehmen und komplizierten" Spiel sprach, dürfte der französische Handball-Nationaltrainer an die ersten sieben Minuten gegen die DHB-Auswahl gedacht haben. Egal, wohin seine Spieler in der Anfangsphase liefen oder passten, fast immer stand ihnen ein deutscher Gegner im Weg, ein Arm ging noch dazwischen. Und wenn die Franzosen doch einmal zum Wurf kamen, lenkte Andreas Wolff den Ball noch um den Pfosten.

Erst nach sechs Minuten und 51 Sekunden kam Frankreich zu seinem ersten Treffer. Dass der aktuelle Weltmeister so lange auf ein Tor warten muss, ist selten, und für die läuferisch starke Abwehr des deutschen Teams eine kleine Auszeichnung. Aber Frankreichs Trainer Dinart sprach auch noch von einem "schönen Ausgang" der Partie, und das ist aus Sicht der deutschen Handballer der ärgerliche Teil der Geschichte.

In den letzten 30 Sekunden gab Deutschland einen Sieg bei der Handball-WM im eigenen Land und Dänemark erneut leichtfertig aus der Hand. Wie schon einen Tag zuvor gegen Russland hatte gegen Frankreich wieder die entscheidende Konzentration auf den letzten Metern gefehlt: Erst ließ Fabian Böhm mit einem Fehlpass die Vorentscheidung zum 26:24 liegen, und mit der Schlusssirene kassierte das Team doch noch den Ausgleichstreffer zum 25:25 (12:10).

Die Enttäuschung wich schnell

Nach fast zwei Stunden Dauerlärm, den die 13.500 Zuschauer in der Arena am Berliner Ostbahnhof mit ihren Klatschpappen und Trommeln verursacht hatten, wurde es plötzlich ganz still. Einige Spieler wirkten geknickt: Uwe Gensheimer sagte direkt nach Abpfiff, der Spielverlauf sei am Ende "Scheiße" gewesen, Patrick Wiencek nannte ihn "bitter" und Co-Trainer Oliver Roggisch fand, dass das Team "die zwei Punkte verdient" gehabt hätte.

Hier können Sie sich Reaktionen der Spieler im Video anschauen:

Video AFP

Doch diesmal war es anders als am Vortag. Die Enttäuschung bei den Spielern schien noch im Pressebereich zu verschwinden, die Fans auf den Rängen hatten schon vorher ihre Stimmen wiedergefunden. Mit etwas mehr Abstand zum Schlusspfiff sagte Fabian Böhm, er sei stolz auf die Leistung. Wiencek deutete an, dass er vor der Partie einen Punkt direkt genommen hätte. Offenbar dauerte es einen Moment, bis den Spielern klar geworden war, dass sie einer der besten Mannschaften der Welt auf Augenhöhe begegnen können - nur 24 Stunden nach dem Kraftakt gegen Russland.

Vielleicht dachten die Profis nochmal an den Moment zurück, wie frenetisch das Publikum sie gerade verabschiedet hatte. Vielleicht dachten Gensheimer und seine Teamkollegen aber auch an das vergangene Jahr. Nach dem EM-Debakel war ja nicht klar, welche Rolle die DHB-Auswahl bei der Heim-WM spielen wird; ob die Weiterbeschäftigung von Nationaltrainer Christian Prokop eine gute Idee gewesen ist. Diese Zweifel werden immer kleiner. Allein wie sehr sich die Defensive in den vergangenen zwölf Monaten verbessert hat, zeigt, dass der 40-Jährige an den entscheidenden Stellschrauben seit der verkorksten Euro gedreht hat. Eine stabile Abwehr war bereits der Schlüssel für den EM-Titel 2016.

Prokop hofft auf die Einheit

Aber vom Titel redet aktuell gar keiner. Der DHB hat sich zwar einiges vorgenommen für die WM, aber zunächst lautet die sportliche Mission Halbfinale, das Team soll auch begeistern. Nach Russlands überraschender Pleite am Nachmittag gegen Brasilien sind die deutschen WM-Chancen jedenfalls gestiegen, in die Hauptrunde könnte das Team sogar mit 3:1-Punkten einziehen. Das wäre eine ordentliche Ausgangslage für den Kampf um die Halbfinalplätze in Hamburg (Mehr zum Modus lesen Sie hier).

Noch ist Hamburg allerdings Zukunftsmusik. Auch Christian Prokop vermied es, über den weiteren Turnierverlauf zu spekulieren. "Wir werden jetzt anstoßen. Das war eine große Leistung", sagte der Bundestrainer: "Und dann werden wir morgen versuchen ohne Augenringe durch den Tag zu kommen." Für die deutschen Handballer geht es erst am Donnerstag mit dem abschließenden Gruppenspiel gegen Serbien weiter.

Dem Ziel Begeisterung sind Prokop und die deutschen Handballer bereits ein Stück näher gekommen, zumindest dann, wenn man die stimmungsvollen Eindrücke aus der Arena für repräsentativ hält. "Wir haben es heute geschafft, eine Einheit zu sein - Mannschaft und Zuschauer. Frankreich hat Lust auf mehr gemacht", sagte Bundestrainer Prokop.

Aktuell entwickelt sich das Publikum tatsächlich zu so etwas wie dem achten Mann: Deutsche Angriffe werden mit Sprechchören begleitet, die Gegner bei gescheiterten Versuchen mit Jubel verunsichert, im mit Emotionen aufgeladenen Handball kann das in engen Spielen den Unterschied ausmachen. Für den Unterschied sorgen aber auch individuelle Fehler, und um ganz weit vorne landen zu können, dürfen sich Schlussphasen wie gegen Frankreich und Russland nicht weiter wiederholen.