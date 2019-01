Die deutschen Handballer sind vor dem abschließenden WM-Hauptrundenspiel gegen Spanien am Mittwochabend (20.30 Uhr; TV: ARD; Liveticker SPIEGEL ONLINE) für das Halbfinale qualifiziert - aber sie wissen noch nicht, gegen wen sie am Freitag in Hamburg spielen.

Mögliche Gegner sind Norwegen, Dänemark oder Schweden. Wer es sein wird, hängt auch vom Spiel gegen Spanien ab.

Die DHB-Auswahl ist aktuell Erster ihrer Hauptrundengruppe und würde demnach im Halbfinale auf den Zweiten der anderen Gruppe treffen - den vermeintlich leichteren Gegner.

Vermeiden würde die deutsche Mannschaft wohl gerne Dänemark, den wahrscheinlich stärksten Rivalen. Bislang hat der WM-Mitausrichter seine sieben Partien allesamt gewonnen. Weil Dänemark wie Deutschland seine Gruppe anführt, würden sich beide Teams aktuell im Halbfinale aus dem Weg gehen. Dass das nach Dänemarks abschließenden Duell mit Schweden am Mittwoch so bleibt, ist am wahrscheinlichsten - so das deutsche Team denn Spanien schlägt.

Gegner wären dann wohl Schweden (aktuell: Platz zwei, sechs Punkte, +15 Tore) oder Norwegen (Platz drei, sechs Punkte, +13 Tore) das ab 18 Uhr gegen Ungarn antritt. Die Ungarn haben keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Verliert Deutschland aber gegen Spanien, könnte die DHB-Auswahl auf den zweiten Platz zurückfallen. Voraussetzung dafür ist, dass Frankreich vorher gegen Kroatien mindestens einen Punkt holt (18 Uhr).

REUTERS Bundestrainer Christian Prokop

Mit einem Sieg würde die deutsche Mannschaft dagegen ziemlich sicher als Tabellenerster ins Halbfinale einziehen. Denn ihr Torverhältnis (+19 Tore) ist besser als das der Franzosen (+14).

Bundestrainer Christian Prokop hat angekündigt, nicht um jeden Preis auf Sieg zu spielen. "Wir wollen natürlich eine gute Verabschiedung aus Köln und das Spiel gewinnen", sagte Prokop. "Ob wir das bis zum bitteren Ende durchziehen, lasse ich aber mal dahingestellt. Das Entscheidende ist für uns das Halbfinale."