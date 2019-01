Deutschland hat sich den Sieg in der Hauptrundengruppe I gesichert und trifft im Halbfinale auf Norwegen. Gegen Spanien gewann die DHB-Auswahl 31:30 (17:16). Gegen den amtierenden Europameister wechselte Bundestrainer Christian Prokop seine Mannschaft durch - und die Spieler aus der vermeintlich zweiten Reihe nutzten ihre Chance. Bester deutscher Werfer war Fabian Böhm mit fünf Treffern.

Deutschland war bereits vor dem Spiel gegen Spanien sicher für das Halbfinale qualifiziert. Durch die Niederlage Frankreichs gegen Kroatien (20:23) hätte das DHB-Team sogar mit sieben Toren verlieren können - und wäre dennoch Gruppensieger gewesen. Dementsprechend viel rotierte Prokop im Spiel.

Suton und Böhm überzeugen

In einer torreichen ersten Hälfte erzielten die Spanier das erste Tor. Danach war aber zunächst die deutsche Mannschaft an der Reihe. Es brauchte fast 20 Minuten, ehe Spanien das zweite Mal in Führung gehen konnte (10:11). Neben dem bulligen Kreisläufer Julen Aguinagalde stellte vor allem der spanische Linksaußen Ángel Fernández die deutsche Verteidigung vor Probleme.

Im deutschen Team überzeugte vor allem der für den schwer am Knie verletzten Martin Strobel nachnominierte Tim Suton. Mit mutigen Vorstoßen an den Kreis erzielte er starke vier Treffer. Neben Suton konnte auch Böhm überzeugen.

Deutschland siegt - und trifft auf Norwegen

In der zweiten Hälfte schaffte es Deutschland schnell, sich auf 21:18 abzusetzen (38.). Die prägenden Rollen übernahmen wieder die Spieler, die gegen Kroatien auf nur sehr wenig Einsatzzeit gekommen waren. So hielt vor allem Torhüter Silvio Heinevetter stark - und auch Uwe Gensheimers Linksaußen-Backup Matthias Musche fügte sich nahtlos in die starke deutsche Teamleistung ein.

In der Schlussphase kam Deutschland zu einfachen Toren in der zweiten Welle. Spanien schaffte es nicht mehr, das Spiel zu drehen. Allein Spaniens Ferran Sole Sala ließ Spanien noch einmal herankommen. Seine acht Tore reichten aber nicht für eine Aufholjagd.

Weil Topfavorit Dänemark im Parallelspiel 30:26 (13:13) gegen Schweden gewann und in der Hauptrundengruppe II den Gruppensieg holte, trifft Deutschland im Halbfinale am Freitag in Hamburg auf Norwegen. Im anderen Halbfinale stehen sich Frankreich und Dänemark gegenüber.