Deutschland gewinnt WM-Auftakt Kein Grund, sich zu entschuldigen

#Sorrynotsorry I: Mit diesem Hashtag verabschiedet sich Handballnationalspieler Tobias Reichmann in den spontan gebuchten Urlaub nach Orlando, Florida. Er war von Bundestrainer Christian Prokop nicht für die Weltmeisterschaft im eigenen Land nominiert worden und postete wenige Stunden vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Mannschaft ein Bild vom Flughafen.

Während der WM könnte Reichmann theoretisch nachnominiert werden. Ob Prokop das tun wird, ist fraglich. Reichmanns Äußerungen kamen bei Prokop jedenfalls nicht gut an. "Jeder muss selber sehen, was er für ein Zeichen setzt und wie er die Mannschaft unterstützt", sagte Prokop.

Das Ergebnis: Auch ohne Reichmann lief es gut für die deutsche Mannschaft. 30:19 (17:10) gewann sie gegen Korea.

Brimborium vor dem Spiel: 40 Minuten vor dem Anpfiff lud der Weltverband IHF zur Eröffnungsfeier - oder wie auch immer man eine Zeremonie bezeichnen möchte, bei dem acht Tänzer über den Hallenboden kriechen und ein unbekannter Sänger die Electro-Pop-Hymne der WM schmettert. Immerhin hieß der Musiker wie ein Weltmeister von 2007, Dominik Klein. Clever eingefädelt.

Erste Halbzeit: War hektisch, aber auch unterhaltsam, weil Korea überraschend frech mitspielte. Das erste Tor dieser WM war dann auch ein koreanisches, erzielt von Jung Su-young. Dass Deutschland anschließend immer besser ins Spiel fand und mit einer 17:10-Führung in Pause ging, lag auch an der individuellen Überlegenheit. Die wurde immer dann besonders deutlich, wenn Linksaußen Uwe Gensheimer am Ball war.

Das ist der DHB-Kader Andreas Wolff, Torwart, THW Kiel (Länderspiele: 72 / Länderspieltore: 9) *Stand vom 13. Dezember 2018 Silvio Heinevetter, Torwart, Füchse Berlin (Länderspiele: 178 / Länderspieltore: 2) Uwe Gensheimer, Linksaußen, Paris St. Germain (Länderspiele: 158 / Länderspieltore: 733) Matthias Musche, Linksaußen, SC Magdeburg (Länderspiele: 29 / Länderspieltore: 51) Finn Lemke, Rückraum links, MT Melsungen (Länderspiele: 66 / Länderspieltore: 24) Fabian Böhm, Rückraum links, TSV Hannover-Burgdorf (Länderspiele: 13 / Länderspieltore: 18) Steffen Fäth, Rückraum links, Rhein-Neckar Löwen (Länderspiele: 65 / Länderspieltore: 137) Paul Drux, Rückraum Mitte, Füchse Berlin (Länderspiele: 64 / Länderspieltore: 125) Martin Strobel, Rückraum Mitte, HBW Balingen-Weilstetten (Länderspiele: 138 / Länderspieltore: 156) Fabian Wiede, Rückraum rechts, Füchse Berlin (Länderspiele: 63 / Länderspieltore: 119) Steffen Weinhold, Rückraum rechts, THW Kiel (Länderspiele: 112 / Länderspieltore: 280) Franz Semper, Rückraum rechts, SC DHfK Leipzig (Länderspiele: 3 / Länderspieltore: 9) Patrick Groetzki, Rechtsaußen, Rhein-Neckar Löwen (Länderspiele: 131 / Länderspieltore: 350) Patrick Wiencek, Kreisläufer, THW Kiel (Länderspiele: 121 / Länderspieltore: 274) Hendrik Pekeler, Kreisläufer, THW Kiel (Länderspiele: 82 / Länderspieltore: 129) Jannik Kohlbacher, Kreisläufer, Rhein-Neckar Löwen (Länderspiele: 48 / Länderspieltore: 92)

Noch mehr hatte die Pausenführung aber mit der Leistung von Torhüter Andreas Wolff zu tun. An seinen Paraden verzweifelte ganz Korea, am Ende hatte er sagenhafte 56 Prozent aller Würfe abgewehrt. Fast unnötig zu erwähnen, dass er später zum Spieler des Spiels bestimmt wurde.

Korea macht Spaß: Obwohl das koreanische Team in der ersten Hälfte immer wieder einfache Tore kassierte, bereitete es den Zuschauern Freude. Mutig versuchten sie bei einem Zehn-Tore-Rückstand sogar den Kempa-Trick. Vor allem aber überzeugte Koreas Torwart.

Mit 18 Paraden zeigte Jaeyong Park sogar drei mehr als sein Gegenüber Andreas Wolff. Regelmäßig scheiterte die deutsche Offensive am glänzenden Park, der überragende 39 Prozent der Bälle abwehren konnte. Allein Patrick Groetzki verzweifelte zweimal allein vor Park.

Zweite Halbzeit: Zeigte, dass Bundestrainer Christian Prokop personell und taktisch über Alternativen verfügt. Als Silvio Heinevetter im Tor stand, Paul Drux den Rückraum ordnete und Matthias Musche über Linksaußen kam, wurde das Spiel nicht schlechter, nur anders. Und Jannik Kohlbacher, eigentlich Kreisläufer, zeigte in einigen Situationen, dass er auf dem Feld durchaus auch einen brauchbaren Rechtsaußen geben kann. Prokop hatte das ja schon länger geahnt.

#Sorrynotsorry II: Es war im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft viel über die Kadernominierung durch Prokop gesprochen worden. Bei der Europameisterschaft 2018 hatte Prokop überraschend Abwehrchef Finn Lemke zu Hause gelassen - und sich kräftig verspekuliert. In diesem Jahr strich Prokop Tobias Reichmann, auch das kam für viele überraschend. Im deutschen Kader steht mit Patrick Groetzki nur noch ein Spezialist für die Rechtsaußenposition bereit.

Prokop tat das auch, um die Defensive zu stärken, und weil er wusste oder zumindest ahnte, dass unter seinen drei Kreisläufern mit Kohlbacher einer ist, der auch auf Rechts spielen kann. Und wenn Reichmann aus seinem Spontanurlaub ein launiges #sorrynotsorry schickt, dann darf Prokop mit einem #sorrynotsorry antworten.