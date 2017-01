Handball-WM Deutschland feiert lockeren Sieg gegen Chile

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel bei der Handball-WM den zweiten Sieg gefeiert. Nach dem 27:23-Triumph zum Auftakt gegen Ungarn gewann das Team von Trainer Dagur Sigurdsson in Rouen gegen Chile 35:14 (17:6).

Die vom ehemaligen spanischen Nationalspieler Mateo Garralda trainierten Südamerikaner hatten ihr erstes Spiel überraschend 32:28 gegen Weißrussland gewonnen, es war bei der vierten WM-Teilnahme der erste Sieg überhaupt. Im Duell mit dem Europameister aber hatten sie keine Chance.

Chile konnte schon zu Beginn seine Angriffe nicht in Tore umsetzen. Der diesmal statt Silvio Heinevetter im Tor stehende Andreas Wolff ließ die gegnerischen Angreifer verzweifeln. Deutschland ging schnell in Führung - und gab diese bis zum Ende nicht mehr her. Gegen die offensive 3/3-Abwehr der Chilenen spielte das deutsche Team viele schnelle Angriffe und führte nach 15 Minuten 8:3.

Dass der Vorsprung nicht deutlicher war, lag an einer mittelmäßigen Chancenverwertung der Deutschen und dem zu Beginn stark haltenden chilenischen Torwart René Oliva. Die deutsche Abwehr hatte zusammen mit Wolff wenige Probleme, von 28 Würfen der Chilenen führten nur sechs zum Erfolg. Einzig die Verletzung von Paul Drux, der bei einer Landung im Kreis umgeknickt war und danach nicht mehr weiterspielen konnte, dürfte Sigurdsson Sorgen bereitet haben.

Zur Halbzeit lag das DHB-Team 17:6 vorn, nach 45 Minuten 25:10. Die Partie war da schon lange entschieden und bot nicht mehr die Intensität der Anfangsphase. Deutschland spielte seine Angriffe aber weiter konzentriert zu Ende und nutzte den Rest des Spiels, um Angriffsvarianten auszuprobieren.

Als nächster Gegner wartet am Dienstag Saudi-Arabien auf die deutsche Mannschaft (17.45 Uhr, Liveticker bei SPIEGEL ONLINE). Die besten vier Teams der vier Sechsergruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale, der Rest scheidet aus. Außer dem Finale und dem Spiel um Platz drei werden zudem - anders als im Fußball beispielsweise - auch die Plätze fünf bis acht ausgespielt.