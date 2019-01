Handball-WM Deutschland startet mit Sieg gegen Island in die Hauptrunde

Deutschlands Handballer siegen weiter: Im ersten Spiel der Hauptrunde setzte sich die DHB-Auswahl 24:19 (14:10) gegen Island durch und hat damit weiter gute Chancen auf das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft. Das deutsche Team steht bei 5:1 Punkten und ist in der Gruppe I der Hauptrunde Tabellenführer, Frankreich folgt punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis.

Bester Werfer im deutschen Team war Steffen Fäth mit sechs Treffern (acht Würfe), der 28-Jährige machte ein starkes Spiel im linken Rückraum. Bei Island stach Arnor Thor Gunnarsson (sechs Tore) heraus.

"Das ist die schönste Zeit, die wir erleben", sagte Bundestrainer Christian Prokop in der ARD, und Kapitän Uwe Gensheimer lobte die Abwehr: "Wir haben es in der Deckung richtig gut gemacht. Jetzt kommen die richtig harten Brocken auf uns zu. Aber wir sind gewappnet."

Für die deutsche Mannschaft geht die Heim-WM am Montag weiter, dann wartet Kroatien. Am Mittwoch kommt es zum abschließenden Hauptrundenspiel gegen Europameister Spanien, der bis dahin bereits ausgeschieden sein könnte (beide Spiele um 20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

AP Uwe Gensheimer und Andreas Wolff (vorne)

Gegen Island kamen die deutschen Handballer vor knapp 19.000 Zuschauern in Köln gut ins Spiel und zu einer frühen 5:2-Führung. Eine einseitige Partie entwickelte sich gegen den schwächsten der drei deutschen Gegner in der Hauptrunde aber nicht; und wie routiniert die junge isländische Mannschaft um Superstar Aron Pálmarsson vom FC Barcelona auftreten kann, bewies sie mit einem 4:0-Lauf zwischen der achten und 14. Minute.

Offensive mit starker Wurfquote

Mit Ende der ersten Hälfte steigerte sich Deutschlands Defensive um einen erneut starken Andreas Wolff (zwölf Paraden), und die Offensive war an diesem Abend besonders treffsicher (14 Tore bei 19 Würfen in der ersten Hälfte). Die Belohnung war eine klare Pausenführung (14:10).

Nach dem Seitenwechsel konnten Gensheimer und seine Teamkollegen die beeindruckende Wurfquote nicht ganz halten, am Ende lag sie aber immer noch bei 69 Prozent. Dem nachnominierten Kai Häfner gelangen zwei Tore. Der Vorsprung auf Island wurde immer größer, auch, weil Islands Topspieler Pálmarsson angeschlagen früh vom Feld musste.

Im frühen Abendspiel hatte Titelverteidiger Frankreich 33:30 (17:15) gegen Europameister Spanien gewonnen und die Tabellenführung vorübergehend übernommen. Kroatien (4:0 Punkte) wird erst am Sonntag in die Hauptrunde starten, dann wartet Brasilien. Die ersten beiden Teams der Sechsergruppe erreichen das Halbfinale, das am kommenden Freitag in Hamburg ausgetragen wird. Hier finden Sie den Spielplan.

Hauptrunde, Gruppe I

1. Deutschland, 3 Spiele, 5:1 Punkte, Tore: +18

2. Frankreich, 3 Spiele, 5:1 Punkte, Tore: +5

3. Kroatien, 2 Spiele, 4:0 Punkte, Tore: +8

4. Spanien, 3 Spiele, 2:4 Punkte, Tore: 0

5. Brasilien, 2 Spiele, 0:4 Punkte, Tore: -15

6. Island, 3 Spiele, 0:6 Punkte, Tore: -16