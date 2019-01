Handball-Sieg über Spanien Ein gutes Gefühl

Andreas Wolff saß auf der Bank, er hatte bereits seinen Trainingsanzug über das Trikot gezogen. Als würde er nur noch auf die Abfahrt ins Hotel warten. Aber das Spiel gegen Spanien lief noch, und Wolff wurde doch noch gebraucht. Die deutsche Nummer eins sollte bei einem Siebenmeter für seinen Vertreter Silvio Heinevetter ins Tor.

Die deutschen Handballer führten zwar mit vier Toren, noch war aber nichts entschieden, die 51. Minute lief. Doch Wolff wirkte abwesend. Es vergingen mehrere Sekunden, bis er auf die Hinweise der Teamkollegen reagierte. Den Siebenmeter konnte Wolff nicht abwehren, aber das war an diesem Abend auch nicht mehr besonders wichtig.

Wenn schon Andreas Wolff in einem WM-Spiel träumerisch wirkt, dann kann wirklich etwas nicht stimmen. Man ist ganz andere Szenen von ihm gewohnt: Reflexe, Abwürfe, Jubel. Aber diesmal war auch etwas anders: Am Montag hatten die Fans in der Kölner Arena noch einen packenden Sieg über Kroatien gesehen und den vorzeitigen Halbfinaleinzug gefeiert. Zehn Millionen Zuschauer verfolgten das Drama im Fernsehen, drei Millionen Menschen mehr als den Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga. Handball-Fieber!

Jetzt, gegen Spanien wirkte alles eine Nummer kleiner. Die Stimmung auf den Rängen war zwar erneut gut, doch die Klatschpappen schienen an diesem Abend etwas leiser zu knallen. Die zuletzt so starke Abwehr hielt nicht so robust dagegen, was die hohe Anzahl der Gegentreffer beim 31:30-Sieg im letzten Spiel der Hauptrunde bestätigt. Aber alles nebensächlich: Weil Frankreich sein Duell gegen Kroatien bereits zuvor verloren hatte, hätte die DHB-Auswahl schon mit zehn Toren verlieren müssen, um noch auf den zweiten Platz abrutschen zu können.

Wer will zwei Gruppenphasen?

Das wirft die Frage auf, ob dieser durchaus komplizierte Modus mit einer Zwischenrunde nach der Vorrunde wirklich sinnvoll ist. Ob ein K.-o.-System nicht spannender wäre, so wie es das auch bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften gegeben hat. Dann gäbe es kein Kopfzerbrechen über Streichergebnisse aus der Vorrunde, weniger Taktieren und keine gefühlten Testspiele kurz vor dem Halbfinale, wenn das Turnier vor dem Höhepunkt steht. Stattdessen hat die WM eine kleine Pause eingelegt, zumindest aus deutscher Sicht.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die andere Hauptrundengruppe mit Deutschlands kommenden Halbfinalgegner Norwegen (Freitag, 20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und Co-Gastgeber Dänemark (Halbfinale gegen Frankreich, ebenfalls am Freitag) bis zum Schluss spannend gewesen ist.

Bundestrainer Christian Prokop sagte dazu, "als Leistungssportler ist man gewohnt, mit Druck ins Spiel zu gehen", und für Fabian Wiede war Spanien "nicht so wichtig wie gegen Kroatien". Fabian Böhm hat dennoch keine Sorge, dass die Motivation jetzt leide: "Wir alle erleben ein WM-Halbfinale in Deutschland nur einmal. Da muss niemand neu motiviert werden." Für sie sei es in dem Spiel vor allem um ein gutes Gefühl vor dem Halbfinale gegangen, und um einen "schönen Abschied aus Köln, wo die Fans uns gegen Kroatien zum Sieg gebrüllt haben", sagte Prokop. Den haben sie bekommen, die deutsche Mannschaft ist bei dieser WM weiter ungeschlagen.

Es war ein Abend der Gesten: In der Halbzeitpause durfte sich das Weltmeisterteam von 2007 vom Kölner Publikum feiern lassen. Der komplette DHB-Vorstand um Bob Hanning trug Martin-Strobel-Trikots mit der Rückennummer 19, ein Gruß an den verletzten Spielmacher, der sich am Montag gegen Kroatien das vordere Kreuzband gerissen hatte. Und Silvio Heinevetter durfte wie schon im abschließenden Vorrundenspiel gegen Serbien WM-Minuten sammeln. Der 34-Jährige kam auf acht Paraden und 32 Prozent abgewehrter Bälle.

"So können wir jeden schlagen"

Dass Deutschland eine starke Nummer zwei hinter Wolff hat, ist die eine Erkenntnis dieses Spiels. Doch das wusste man vorher schon. Die andere gute Nachricht für Prokop jedoch war das Turnierdebüt von Tim Suton. Der Bundestrainer hatte den 22-Jährigen nach der Verletzung von Strobel nachnominiert, und gegen Spanien für knapp eine halbe Stunde auf die Platte geschickt. Der Einstand verlief gut: Suton erzielte vier Treffer, er spielte mutig und probierte mehrfach per Durchbruch zum Abschluss zu kommen - zwei Tore gelangen ihm nach solchen Einzelaktionen. Mit Fabian Böhm ragte ein weiterer Akteur aus der zweiten Reihe heraus, er kam auf fünf Tore bei fünf Würfen und wurde als Spieler der Partie ausgezeichnet.

"Wir haben einen breiten Kader", sagte Böhm später und benannte vielleicht die auffälligste Stärke, die die Hauptrunde zum Vorschein gebracht hat: Im ersten Spiel gegen Island war Steffen Fäth der Matchwinner, Fabian Wiedes Sternstunde ging gegen Kroatien auf, und diesmal glänzte Böhm. "So können wir jeden schlagen", sagte Wiede.

Das Kollektiv gilt auch als die Stärke des kommenden Gegners: Norwegen hat hinter dem trickreichen und torgefährlichen Spielmacher Sander Sagosen einige spannende Profis. Zum Beispiel Magnus Jondal von der SG Flensburg-Handewitt, der 30-Jährige hat bei dieser WM 46 Tore erzielt - bei nur 51 Würfen. Am Freitag bekommt es Jondal mit Andreas Wolff zu tun, der dann auch wieder aufmerksamer sein dürfte als in der 51. Minute gegen Spanien.