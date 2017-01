Handball-WM Deutschland siegt deutlich und steht im Achtelfinale

Deutschlands Handballer haben vorzeitig den Einzug ins WM-Achtelfinale geschafft. Nach dem deutlichen 35:14-Triumph gegen Chile gewann die DHB-Auswahl in Rouen gegen Saudi-Arabien 38:24 (21:13). Für das Team von Trainer Dagur Sigurdsson war es der dritte Erfolg im dritten Spiel. Damit hat Deutschland die Qualifikation für die K.o.-Phase bei noch zwei ausstehenden Gruppenspielen sicher.

"Mit dem Einzug ins Achtelfinale haben wir unser erstes Etappenziel erreicht. Wichtig war heute, dass alle gespielt haben und im Rhythmus sind", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.

Saudi-Arabien ging nach Niederlagen gegen Kroatien und Weißrussland als klarer Außenseiter und Tabellenletzter in das Duell. Das Team von Trainer Nenan Kljaic versuchte dennoch, mutig dagegen zu halten und kam zu einigen Treffern. Im Duell mit dem Europameister war Saudi-Arabien mit dieser offensiven Taktik aber chancenlos.

Deutschland war physisch besser und kam immer wieder zu Überzahlsituation durch schnelle Tempogegenstöße. In der vierten Minute ging die DHB-Auswahl erstmals in Führung - und gab diese bis zum Schluss nicht mehr her. Nach einer Viertelstunde lag das Sigurdsson-Team bereits komfortabel 9:5 in Führung.

Danach hatte Deutschland weiter wenig Mühe und zog davon. In der Defensive offenbarte die DHB-Auswahl allerdings Nachlässigkeiten. Bis zur Pause kassierten Silvio Heinevetter und Andreas Wolff, die diesmal abwechselnd im Tor standen, 13 Gegentreffer. Wie stark die deutsche Abwehr ist, werden wohl erst die Spiele gegen stärkere Gegner zeigen.

Nach der Pause nutzte Trainer Sigurdsson die deutliche Überlegenheit seiner Mannschaft und ließ einige Angriffsvarianten testen. Mit Erfolg: Nach 45 Minuten stand es 30:18. In der Folge fielen weitere Treffer, spannend war es jedoch nicht mehr.

Als nächster Gegner wartet bereits am Mittwoch Weißrussland (17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Eine Entscheidung über den Gruppensieg dürfte wohl erst am letzten Spieltag fallen. Dann trifft die DHB-Auswahl auf Kroatien, das bislang ebenfalls bei 6:0-Punkten steht (Freitag, 17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Die besten vier Teams der vier Sechsergruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale, der Rest scheidet aus.