Russland vs. Deutschland 1/14/19 4:35 PM Tim Beyer Weil Brasilien eben 24:22 (14:11) gewonnen hat, könnte die deutsche Mannschaft heute schon das Halbfinale klar machen. Voraussetzung: Ein Sieg gegen Russland. Dann wäre die DHB-Auswahl nicht mehr von einem der ersten drei Plätze in der Gruppe A zu verdrängen. Russland vs. Deutschland 1/14/19 4:32 PM Tim Beyer Stimmt, Henrik . Und ich finde, da gibt es einiges zu erzählen. Aber lass uns ganz kurz eine Nachricht einschieben, die man beim Deutscher Handballbund sicher gerne gelesen hat. Russland vs. Deutschland 1/14/19 4:04 PM Henrik Bahlmann Russland und Handball? Tim hat sich den deutschen Gegner etwas genauer angeguckt: Russland vs. Deutschland 1/14/19 4:00 PM Henrik Bahlmann Das dritte Spiel der deutschen Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Nach Siegen gegen Korea und Brasilien könnte ein weiterer Sieg gegen Russland heute Abend schon die Euphorieskala an den Anschlag bringen. Tim Beyer und ich werden uns das alles entspannt angucken - und Sie durch den Abend begleiten. Herzlich willkommen!